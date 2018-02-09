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Роскомнадзор и операторы связи начнут общаться через новый интерактивный сервис

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Роскомнадзор совместно с крупными операторами связи приступил к тестированию нового интерфейса взаимодействия в рамках портала операторов. Он представляет собой интерактивный сервис для подачи заявительной документации в электронном виде и получения разрешительных документов, сообщается на сайте ведомства.

По окончании тестирования новый интерфейс станет доступен всем операторам связи, использующим портал операторов.

Доступ к новому сервису, открывшемуся в конце прошлого года, осуществляется на официальном сайте Роскомнадзора.

«Благодаря расширению электронного взаимодействия Федеральной службы и операторов связи существенно упрощены процедуры подачи заявительной документации: сервис позволяет подавать одно заявление на несколько видов государственных услуг, направлять документы в электронном виде и отслеживать этапы их прохождения в онлайн-режиме. Первые результаты эксплуатации интерактивного сервиса показали 30-процентное сокращение сроков рассмотрения заявок, поступивших через личные кабинеты», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Отмечается, что с начала 2018 года операторы связи уже зарегистрировали на новом портале около 30 личных кабинетов.

По словам руководителя управления разрешительной работы в сфере связи ведомства Андрея Канцурова, главная особенность нового сервиса — это «бесшовный» переход от одной услуги к другой.

«При использовании нашего сервиса достаточно один раз обратиться в ведомство и последовательно получить сперва разрешение на использование радиочастот, затем свидетельство о выдаче позывного и свидетельство о регистрации РЭС. Дополнительно ничего делать не придется», — заявил Канцуров в интервью порталу RSpectr.

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