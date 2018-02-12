В ГД внесен законопроект о блокировке приложений с пиратским контентом

На рассмотрение Госдумы вынесен законопроект, предусматривающий приравнивание приложений к ресурсам, распространяющим объекты авторского права.

В случае его принятия правообладатели получат возможность добиваться блокировки программ с нелицензионным контентом.

Авторами инициативы являются депутаты от «Единой России» Марина Мукабенова и Николай Николаев, а также представитель КПРФ Александр Ющенко.

Они предлагают дополнить закон РФ «Об информации» термином «программное приложение», а также термином «владелец программного приложения», передает «Газета.ру».

Как отмечает издание, авторы проекта считают, что принятие этих поправок позволит правообладателям более эффективно реализовывать свое право на ограничение распространения в Сети объектов авторских прав.