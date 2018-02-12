Прямой эфир

В ГД внесен законопроект о блокировке приложений с пиратским контентом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На рассмотрение Госдумы вынесен законопроект, предусматривающий приравнивание приложений к ресурсам, распространяющим объекты авторского права.

В случае его принятия правообладатели получат возможность добиваться блокировки программ с нелицензионным контентом. 

Авторами инициативы являются депутаты от «Единой России» Марина Мукабенова и Николай Николаев, а также представитель КПРФ Александр Ющенко. 

Они предлагают дополнить закон РФ «Об информации» термином «программное приложение», а также термином «владелец программного приложения», передает «Газета.ру»

Как отмечает издание, авторы проекта считают, что принятие этих поправок позволит правообладателям более эффективно реализовывать свое право на ограничение распространения в Сети объектов авторских прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Популярные сайты удалили почти 15 тыс. ссылок на запрещенный контент
Telegram впервые заблокировал канал за пиратский аудиоконтент

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017