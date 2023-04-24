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Тяга к «Знанию»: о чем говорят участники просветительского марафона

Площадки форума открылись в пяти российских городах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Просветительский марафон «Знание.Первые» стартовал 24 апреля в пяти российских городах: Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Самые статусные спикеры выступили в столичном Манеже. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал знания главным противоядием против лжи и фейков, министр финансов Антон Силуанов констатировал, что ЕС «исчерпался», пытаясь сделать России больно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал расшатывать западную информационную монополию, а Алексей Учитель советовал молодым людям связать свою жизнь с режиссурой, хоть и признал, что счастью в личной жизни это вряд ли поспособствует.

Максимально использовать возможности

Просветительский марафон российского общества «Знание» в 2023 году проходит уже в пятый раз. Его площадки открылись в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. За три дня марафона — с 24 по 26 апреля — на них выступят почти 200 спикеров. В московском Манеже послушать лекции о политике, экономике, культуре собрались тысячи молодых людей.

Во время открытия марафона «Знание.Первые» его участники почтили минутой молчания память погибших участников специальной военной операции на Украине.

«Наши главные герои — это ребята, которые воюют в зоне специальной военной операции. Они настоящие герои, и, к сожалению, не все из них доживут до победы», — заявил, приветствуя участников мероприятия, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко 

Сергей Кириенко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он призвал каждого внести свой вклад в общую победу и «максимально использовать свои возможности». А спикеров трехдневного марафона назвал примерами для подражания.

«У вас есть уникальная возможность, посмотрев на этих людей, сделать какие-то выводы для себя», — заявил он.

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По словам Сергея Кириенко, именно знание становится главным противоядием против лжи и фейков.

«Знание своей истории дает силы и точку опоры для того, чтобы двигаться в будущее, — отметил он. — У страны, народа, который забыл свою историю, свое прошлое, никогда не бывает будущего».

Один из спикеров форума — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гордится своим сыном Николаем, который участвовал в СВО.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

«Он принял решение, и я с уважением к этому отнесся, — сказал Песков, отвечая на вопросы во время марафона. — Мы, конечно, очень серьезно с ним говорили, но он взрослый мужик уже, он не ребенок, ему не 18 лет».

Дмитрий Песков назвал «чудовищной ложью» заявления о том, что Россия начала спецоперацию безо всяких причин, отметив, что те, кто так говорит, «никогда не рассказывают всю предысторию».

«Так устроен этот информационный мир, и так устроена та самая западная монополия на владение информационными потоками, мировая монополия, которая подвергается эрозии», — сказал он. И добавил, что «рано или поздно не только Россия, но и другие страны расшатают западную монополию в информационной сфере».

Новые условия

Лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выступил с лекцией «Новые регионы России: жизнь на передовой» и назвал принятие ДНР в состав России долгожданным событием.

«Новая страничка была открыта для всех нас», — сказал он.

Денис Пушилин

Денис Пушилин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Не считать пакеты санкций, а заниматься своим делом призвал министр финансов Антон Силуанов.

«Мне кажется, надо заниматься своим делом и идти вперед, не считая и не оборачиваясь на эти ограничения и санкции, — сказал он. — Что касается очередных пакетов санкций, если читать сегодняшнюю прессу, то ЕС уже исчерпался — уже не знает, что бы такое сделать, чтобы сделать больно России».

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По его словам, несмотря на все ограничения, «на все сжатия экономики», самые важные отрасли экономики продолжают развиваться.

«Мы точечно направляем в самые важные отрасли и сегменты денежные средства, — рассказал он. — Это социальная политика, технологическая независимость, инфраструктурное развитие. По этим направлениям был сделан упор, и это дало результат. Поэтому мы минимально почувствовали все ограничения».

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Россия будет двигаться вперед, несмотря на то какая будет погода на мировых финансовых, экономических и политических рынках, полагает глава Минфина.

Учиться у молодого поколения

О творчестве и стремлении к нему с участниками марафона пообщался кинорежиссер, народный артист РФ Алексей Учитель. Тем, кого привлекает режиссура, он посоветовал начинать заниматься ей как можно раньше.

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«Есть мнение, что в эту профессию должны идти пожившие и опытные люди, но я противник этой точки зрения, — сказал он. — Я сам учусь у молодого поколения, мне интересно, как они видят жизнь».

Он предупредил, что «режиссура — это образ жизни», а «из-за большого количества съемок можно потерять счастье в личной жизни», и пригласил участников марафона посетить съемки своего сериала и, «возможно, даже сняться в массовке». Так, по его словам, они смогут приобщиться к работе в кино и уже осознанно сделать свой выбор будущей профессии.

Алексей Учитель

Алексей Учитель

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

А в беседе с «Известиями» Алексей Учитель призвал молодежь почаще смотреть российское кино и поддерживать его.

— Это очень важно, потому что мы проходим интересный период, когда на рынке нет многих ведущих американских фильмов, — указал он. — Для нас это проверка и испытание — сумеем ли мы убедить нашего зрителя, что российское кино можно смотреть.

Мотивация двигаться вперед

На московской площадке марафона молодые люди не только слушали выступления лекторов, но и общались с HR-экспертами на площадках партнеров. Там они могли узнать о стажировках, карьерных возможностях и вариантах поддержки талантливой молодежи. За активность во время лекций и на партнерских стендах участники получали вознаграждение: на территории марафона действует своя «валюта». Полученные монеты можно обменять на сувениры: толстовки, пледы, кружки.

— В зоне VK мы отвечали на вопросы о музыке и образовании, а на кластере ArtMasters снимали видео, — рассказали «Известиям» Маша и Наташа из Московской области.

Елизавета из Ростова-на-Дону больше всего оценила возможность пообщаться с известными спикерами.

Форум
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Мы общались с министром финансов. Мы спросили у него, как он учился в школе. Антон Силуанов ответил нам, что учился средне и все середнячки добиваются успехов, — сказала она.

Впрочем, и Дмитрий Песков признался во время марафона, что в школе учился посредственно, ему не давались математика, физика и химия.

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Подруга Елизаветы Динара рассказала, что спросила у министра финансов, какой денежный вклад можно сделать, чтобы получать прибыль.

— Мне посоветовали вкладываться в акции, — поделилась участница форума.

Особое впечатление на девушек произвело выступление военного медика Марии Мироновой, которая вернулась из зоны боевых действий. Мероприятия, где можно пообщаться с такими людьми, по их словам, воспитывают, вдохновляют и дают мотивацию двигаться вперед.

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