Тяга к «Знанию»: о чем говорят участники просветительского марафона

Просветительский марафон «Знание.Первые» стартовал 24 апреля в пяти российских городах: Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Самые статусные спикеры выступили в столичном Манеже. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал знания главным противоядием против лжи и фейков , министр финансов Антон Силуанов констатировал, что ЕС «исчерпался», пытаясь сделать России больно , пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал расшатывать западную информационную монополию, а Алексей Учитель советовал молодым людям связать свою жизнь с режиссурой, хоть и признал, что счастью в личной жизни это вряд ли поспособствует.

Максимально использовать возможности

Просветительский марафон российского общества «Знание» в 2023 году проходит уже в пятый раз. Его площадки открылись в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. За три дня марафона — с 24 по 26 апреля — на них выступят почти 200 спикеров. В московском Манеже послушать лекции о политике, экономике, культуре собрались тысячи молодых людей.

Во время открытия марафона «Знание.Первые» его участники почтили минутой молчания память погибших участников специальной военной операции на Украине.

«Наши главные герои — это ребята, которые воюют в зоне специальной военной операции. Они настоящие герои, и, к сожалению, не все из них доживут до победы», — заявил , приветствуя участников мероприятия, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он призвал каждого внести свой вклад в общую победу и «максимально использовать свои возможности». А спикеров трехдневного марафона назвал примерами для подражания.

«У вас есть уникальная возможность, посмотрев на этих людей, сделать какие-то выводы для себя», — заявил он.

По словам Сергея Кириенко, именно знание становится главным противоядием против лжи и фейков.

«Знание своей истории дает силы и точку опоры для того, чтобы двигаться в будущее, — отметил он. — У страны, народа, который забыл свою историю, свое прошлое, никогда не бывает будущего».

Один из спикеров форума — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гордится своим сыном Николаем, который участвовал в СВО.

Дмитрий Песков Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

«Он принял решение, и я с уважением к этому отнесся, — сказал Песков, отвечая на вопросы во время марафона. — Мы, конечно, очень серьезно с ним говорили, но он взрослый мужик уже, он не ребенок, ему не 18 лет».

Дмитрий Песков назвал «чудовищной ложью» заявления о том, что Россия начала спецоперацию безо всяких причин, отметив, что те, кто так говорит, «никогда не рассказывают всю предысторию».

«Так устроен этот информационный мир, и так устроена та самая западная монополия на владение информационными потоками, мировая монополия, которая подвергается эрозии», — сказал он. И добавил, что «рано или поздно не только Россия, но и другие страны расшатают западную монополию в информационной сфере».

Новые условия

Лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выступил с лекцией «Новые регионы России: жизнь на передовой» и назвал принятие ДНР в состав России долгожданным событием.

«Новая страничка была открыта для всех нас», — сказал он.

Денис Пушилин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Не считать пакеты санкций, а з аниматься своим делом призвал министр финансов Антон Силуанов.

«Мне кажется, надо заниматься своим делом и идти вперед, не считая и не оборачиваясь на эти ограничения и санкции, — сказал он. — Что касается очередных пакетов санкций, если читать сегодняшнюю прессу, то ЕС уже исчерпался — уже не знает, что бы такое сделать, чтобы сделать больно России».

По его словам, несмотря на все ограничения, «на все сжатия экономики», самые важные отрасли экономики продолжают развиваться.

«Мы точечно направляем в самые важные отрасли и сегменты денежные средства, — рассказал он. — Это социальная политика, технологическая независимость, инфраструктурное развитие. По этим направлениям был сделан упор, и это дало результат. Поэтому мы минимально почувствовали все ограничения».

Антон Силуанов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Россия будет двигаться вперед, несмотря на то какая будет погода на мировых финансовых, экономических и политических рынках, полагает глава Минфина.

Учиться у молодого поколения

О творчестве и стремлении к нему с участниками марафона пообщался кинорежиссер, народный артист РФ Алексей Учитель. Тем, кого привлекает режиссура, он посоветовал начинать заниматься ей как можно раньше.

«Есть мнение, что в эту профессию должны идти пожившие и опытные люди, но я противник этой точки зрения, — сказал он. — Я сам учусь у молодого поколения, мне интересно, как они видят жизнь».

Он предупредил, что «режиссура — это образ жизни», а «из-за большого количества съемок можно потерять счастье в личной жизни», и пригласил участников марафона посетить съемки своего сериала и, «возможно, даже сняться в массовке». Так, по его словам, они смогут приобщиться к работе в кино и уже осознанно сделать свой выбор будущей профессии.

Алексей Учитель Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

А в беседе с «Известиями» Алексей Учитель призвал молодежь почаще смотреть российское кино и поддерживать его.

— Это очень важно, потому что мы проходим интересный период, когда на рынке нет многих ведущих американских фильмов, — указал он. — Для нас это проверка и испытание — сумеем ли мы убедить нашего зрителя, что российское кино можно смотреть.

Мотивация двигаться вперед

На московской площадке марафона молодые люди не только слушали выступления лекторов, но и общались с HR-экспертами на площадках партнеров. Там они могли узнать о стажировках, карьерных возможностях и вариантах поддержки талантливой молодежи. За активность во время лекций и на партнерских стендах участники получали вознаграждение: на территории марафона действует своя «валюта». Полученные монеты можно обменять на сувениры: толстовки, пледы, кружки.

— В зоне VK мы отвечали на вопросы о музыке и образовании, а на кластере ArtMasters снимали видео, — рассказали «Известиям» Маша и Наташа из Московской области.

Елизавета из Ростова-на-Дону больше всего оценила возможность пообщаться с известными спикерами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Мы общались с министром финансов. Мы спросили у него, как он учился в школе. Антон Силуанов ответил нам, что учился средне и все середнячки добиваются успехов, — сказала она.

Впрочем, и Дмитрий Песков признался во время марафона, что в школе учился посредственно, ему не давались математика, физика и химия.

Подруга Елизаветы Динара рассказала, что спросила у министра финансов, какой денежный вклад можно сделать, чтобы получать прибыль.

— Мне посоветовали вкладываться в акции, — поделилась участница форума.