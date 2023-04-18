Ирина Гусева: рядом с людьми и ради людей

В Москве завершились стратегические сессии марафона «Муниципальный диалог», но процесс выработки механизмов повышения эффективности системы управления, а следовательно — качества жизни граждан продолжается, рассказала корреспонденту «Известия» сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.

Каждый человек хочет, чтобы его проблемы решались максимально быстро, причем на той земле, где он живет. Ведь по большому счету людям неважно, чьими полномочиями — федерации, региона или муниципалитета — являются ремонт дорог или уборка мусора. Важен результат. Поэтому со всеми вопросами люди обращаются в местную администрацию, к тем, кто ближе всего. И от того, насколько оперативно удовлетворяются запросы людей, зависит качество жизни в каждом конкретном муниципалитете.

Эффективно решить проблему можно лишь при тесном взаимодействии всех уровней власти.

14 февраля Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) запустила марафон «Муниципальный диалог». Старт ему дал первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. По сути, был создан постоянно действующий механизм выстраивания обратной связи с органами местного самоуправления.

С самых первых минут «Муниципальный диалог» объединил свыше 100 тыс. представителей муниципального сообщества страны из разных уголков России. На созданную для обмена опытом и предложений цифровую платформу ВАРМСУ за полтора месяца поступило более 81 тыс. инициатив от глав, муниципальных служащих крупных городов и маленьких сельских поселений по 13 темам.

Анализ и систематизация обращений показала, что органы местного самоуправления наиболее сильно волнуют вопросы кадрового потенциала и популяризации муниципальной службы, муниципальной экономики, взаимодействия с контрольно-надзорными органами и пространственного развития территорий. Эти темы и составили четыре основных направления стратегических сессий, которые прошли в Москве при участии глав муниципальных образований и экспертного сообщества страны.

Главы муниципалитетов говорили открыто по каждой проблеме, причем, как отмечает Ирина Гусева, не только обозначали ее, но и предлагали пути решения многих вопросов. Участники стратегической сессии отмечали необходимость обучения, поскольку компетенции руководителя должны соответствовать стремительно меняющемуся миру, чтобы в полной мере реализовывать запросы жителей. Решением вопроса может стать создание Школы мэров, о которой сказал во время открытия «Муниципального диалога» Сергей Кириенко.

Звучали в ходе стратегических сессий предложения о внедрении механизма дистанционного обучения. Образовательной площадкой способна стать Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, готовая реализовывать востребованные муниципалами программы. К беседе подключались эксперты, в числе которых заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатияров, и.о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Как говорит Ирина Гусева, диалог показал, что в отдельных муниципалитетах уже есть механизмы решения обозначенных на марафоне вопросов. Так, в Норильске успешно работает школа молодого специалиста, более того, создан институт наставничества, а в Самарской области реализуется проект «Старт-форсаж», который показал свою эффективность как инструмент поддержки уровня компетенции муниципальных служащих, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

— Одной из задач «Муниципального диалога» является сбор и систематизация уже существующих механизмов для их доработки и распространения в масштабах страны. Для этого мы обмениваемся опытом, плотно взаимодействуем с федеральными экспертами. А цель одна: чтобы каждый человек в каждом городе или поселении почувствовал на себе заботу и внимание, — отмечает Ирина Гусева.

Наряду с кадрами муниципальные команды волнует вопрос экономики. Главы говорили о развитии туристической отрасли в муниципалитетах: агро- и индустриальном туризме, спортивном и лечебно-оздоровительном направлении. Как показывает практика, точки роста есть в каждом муниципальном образовании, важно увидеть потенциал и умело его использовать. Это относится к Шуе Ивановской области, к Уварово Тамбовской области, где вишня, по словам Ирины Гусевой, превратилась в знаковый символ, а поток туристов за счет раскрутки бренда вырос в разы. Благодаря развитию муниципалитетов страна постепенно становится самодостаточной: у нас есть свои молочные фермы, как, например, в Подмосковье, и рисовые чеки в Калмыкии.

Представитель Ульяновской области отметил значимость программы развития села. Благодаря принятым программам развития сельских территорий, отмечают главы, туда приходит бизнес. А с учетом того, что земельный налог остается в муниципалитетах, многие из них активизировали работу по привлечению инвесторов на земли сельхозназначения. Вместе с тем у глав есть запрос на создание единой карты инвестора, которая даст бизнесу представление об имеющихся на той или иной территории возможностях.

— На уровне государства создано достаточное количество инструментов, которые позволяют развиваться районам, городам и поселениям, а значит, повышать там качество жизни. Нужно лишь владеть этими знаниями и уметь пользоваться, — отмечает Ирина Гусева. Эта тема была лейтмотивом обсуждения с экспертами каждого направления. Среди них — заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько, заместитель министра труда и соцразвития России Елена Мухтиярова.

Оживленной была дискуссия на тему контроля и надзора. Без них немыслима ни одна государственная система. И здесь основная цель — выстроить такое взаимодействие, чтобы максимально эффективно решать вопросы безопасности на местах.

Стоит отметить, что в обсуждении актуальных для всех направлений приняли также участие зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко, министр экономического развития России Максим Решетников, статс-секретарь — замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, заместитель министра МЧС России Анатолий Супруновский и другие руководители профильных министерств и ведомств.

Дискуссионная площадка марафона «Муниципальный диалог» собрала глав со всей страны. За одним столом работали представители северных регионов с 30-градусным морозом, и Краснодарского края, где в этот же день было +20 °С. Разная география, разные по площади территории, разное финансирование. Но всех объединяет любовь к малой родине и стремление служить людям.

В ходе марафона «Муниципальный диалог» поступали запросы из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Главная задача для них — увидеть лучшие практики управления, посмотреть, как работают их коллеги и использовать передовые наработки в своей деятельности.

По сути всё, о чем говорили главы на стратегических сессиях с федеральными экспертами, созвучно задачам президента РФ. Все уровни власти — и муниципальные, и государственные служащие — должны быть сосредоточены вокруг интересов жителей, их потребностей, считает Ирина Гусева.

— Всё, что мы делаем, мы делаем во благо человека, где бы он ни проживал: в крупном городе или небольшом селе. Мы работаем рядом с людьми и ради людей, — подчеркнула сопредседатель ВАРМСУ.

На многие вопросы, говорит Ирина Гусева, ответы уже есть. Нужно лишь обобщить имеющуюся практику и сделать действенные и уже зарекомендовавшие себя инструменты открытыми для всего муниципального сообщества. Такую цель ставит перед собой Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.