Курс на сближение: петербургские и донецкие школьники встретились на «Алых парусах»

Праздник состоялся. Одно из главных событий лета — шоу для выпускников «Алые паруса» — прошло с размахом, не уступавшим, а то и превосходящим доковидные времена. Со сцены на Дворцовой площади школьников поздравили российские звезды, в том числе «Руки вверх», участие которых держали в секрете до последнего. А кульминацией стал проход брига «Россия» по новому маршруту: под Дворцовым мостом, на котором было установлено множество осветительных приборов. Увидеть торжество вживую смогли не только петербургские ребята, но и их ровесники из Донбасса. О том, как это было, — в репортаже «Известий».

«Это очень спасает»

В этот вечер окончание школы праздновали 11-классники по всей стране. В своем обращении 25 июня ребят поздравил президент России.

— Именно вам, сегодняшним школьникам, студентам, предстоит творить, создавать будущую историю России, совершать значимые открытия, ставить новые рекорды и вдохновлять других своими достижениями в самых разных сферах, — отметил Владимир Путин.

А главный выпускной по давней традиции, восстановленной в 2005 году банком «Россия» и Пятым каналом, прошел в Санкт-Петербурге. Атмосферу праздника можно было почувствовать уже на подходах к Дворцовой площади. Бесконечные потоки школьников в приподнятом настроении шли по Невскому проспекту, украшенному флагами и эмблемами «Алых парусов», и пели песни, поднимая настроение туристам и жителям города. Несмотря на огромное количество людей, никаких очередей и тем более давки на пунктах досмотра билетов не было. Организаторы обещали, что их пропускная способность увеличится в 10 раз — судя по всему, так оно и получилось.

Курс на сближение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Само шоу началось строго в 22:00 (если не считать предшествовавшего разогрева с молодыми исполнителями). И последние секунды обратного отсчета ребята отмечали вслух: «три, два, один, пуск!».

В этот момент раскрылась первая интрига «Алых парусов-2022»: кто же будет вести праздник. Почетная миссия была доверена Алсу и Владимиру Маркони, и новый дуэт оказался на редкость органичен в этой роли.

— Было очень волнительно, потому что прямой эфир, потому что такое ответственное, грандиозное мероприятие. Но, по-моему, мы справились, — поделилась с «Известиями» своими эмоциями после шоу Алсу.

Ну а прежде, чем на сцену вышли звезды эстрады со своими хитами, выпускников поприветствовал губернатор города Александр Беглов. В своей речи он обратил особое внимание на участие в празднике детей из Донбасса.

— Сегодня Алые паруса понесут вас во взрослую жизнь. Сегодня для нас самое главное, что мы собрались с вами вместе. Сегодня с нами наши ребята из Донбасса, из нашего города-побратима Мариуполя, они здесь на Дворцовой, они вместе с нами», — сказал он.

И действительно, около 400 школьников с освобожденных территорий в этот вечер собрались на Дворцовой и — не скрывали своего восторга.

— Мы были очень счастливы, потому что это действительно радость в такое непростое для нас время. Мы много пережили, и вот это очень спасает, — призналась «Известиям» девушка из Мариуполя.

Но не меньше эмоций демонстрировали и петербургские школьники, встречавшие каждого артиста радостными криками. Неудивительно: концерт «Алых парусов – 2022» в очередной раз подтвердил статус одного из главных эстрадных гала года.

Курс на сближение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Чтобы понять размах шоу, достаточно было просто взглянуть на сцену. Это сооружение на Дворцовой еще до начала представления притягивало взор необычной геометрией, но когда два огромных экрана, расположенных относительно друг друга под прямым углом и обращенных этим углом к публике, ожили — стало ясно: это нужно было для создания эффекта трехмерности. Казалось, за артистами — огромное пространство, наполненное виртуальными объектами. А огромные зеркала на заднике, отражающие огни прожекторов, делали зрелище еще более феерическим.

В принципе, уже только видеопроекций и работы осветительных приборов было бы достаточно для создания впечатляющего визуального ряда, но постановщики шоу поработали и над реальным действием: так, во время выступления Хабиба пространство рассекали велосипедисты и скейтеры, а у Ханны планшет сцены разделился на множество подвижных блоков, которые поднимались и опускались под танцорами массовки.

Впрочем, всё это не имело бы смысла без главного: выступлений любимых артистов и звучания главных хитов года. И школьники получили это сполна.

От «Ягоды-малинки» до «Алешки»

Mia Boyka с «Пикачу», Galibri & Mavik с «Федерико Феллини», наконец, Хабиб с главным хитом школьных дискотек «Ягода-малинка»... Кажется, в этот вечер звучало всё самое актуальное и любимое ребятами. Вдобавок, артисты не скупились на добрые слова в адрес выпускников, а затем, общаясь с прессой, с ностальгией вспоминали о собственном окончании школы.

— Мой выпускной проходил в каком-то старом ДК, — рассказал Хабиб «Известиям». — Я хочу, чтобы ребята запомнили этот день, потому что выпускной бывает раз в жизни, это очень важное событие для каждого школьника, и пусть этот день станет началом самого большого успеха в их жизни!

Кульминацией первого акта шоу на Дворцовой стал сет группы The Hatters — и их фолк-джипси-роковое звучание резко контрастировало предшествующим поп-трекам. Хотя и здесь было подо что потанцевать, чем выпускники с радостью пользовались, «шляпников» оказалось попросту интересно слушать: артисты играли на аккордеоне, фортепиано, скрипке, ну а дикий микс стилей постоянно оборачивался музыкальными сюрпризами.

Курс на сближение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ну и, конечно, в сердцах подростков не могла не отозваться строчка «Весь мир в наших руках, мы крутим земной шар», которую с подачи артистов толпа начала скандировать. Хотя, пожалуй, еще более впечатляющим оказался момент, когда Музыченко крикнул «Ребята, доставайте телефоны, включайте фонарики, сделаем красиво» — и Дворцовая расцвела тысячами «светлячков».

Во втором акте Люся Чеботина спела про «Солнце Монако», Tsoy перепел Аллу Пугачеву («Позови меня с собой»), а хедлайнером оказалась Полина Гагарина. Ей уже не впервой появляться перед зрителями «Алых парусов» в этом качестве — в 2019-м она завершала все шоу на Дворцовой. И, как тогда, она исполнила среди прочих хитов цоевскую «Кукушку», обратившись к ребятам: «Я хочу, чтобы следующую песню мы спели всей площадью, потому что это поистине народная песня». Раздавшийся после этого призыва хор не позволил усомниться в том, что и композиция не забыта, и, скорее всего, фильм «Битва за Севастополь», где Гагарина ее поет, все смотрели.

В этот вечер вообще было много моментов единения публики и артистов. Ваня Дмитриенко в какой-то момент с обезоруживающей искренностью вышел к ребятам и сказал: «У нас этой песни, благодаря которой я и нахожусь сейчас перед вами, не планировалось, но давайте хотя бы 15 секунд споем ее вместе». И Ване даже не пришлось напоминать толпе строки «Венеры-Юпитера».

Между двух городов

Но самую яркую реакцию школьников вызвал финальный хедлайнер, имя которого до последнего держалось в секрете. К моменту его выхода многие уже было потянулись в сторону набережной, чтобы занять места получше для встречи парусника, как вдруг на сцену вышла группа «Руки вверх» — и ребята ринулись в обратную сторону.

Как оказалось, хиты, под которые танцевали на своих выпускных родители нынешних школьников, заводят ребят ничуть не меньше. Вся Дворцовая вместе с Сергеем Жуковым скандировала «Ты меня целуешь» и «Алешка», продолжая петь и на пути к паруснику. Связь поколений налицо!

Курс на сближение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

«Старые песни о главном» звучали и в финальной, кульминационной части шоу: для трансляции талантливые подростки из разных уголков страны исполнили в новых обработках «Есть только миг», «Сто друзей» и другие нетленки прошлых лет, каждая из которых символизировала вечные ценности: свободу, дружбу, любовь, время и труд.

И вот, наконец, настал момент кульминации «Алых парусов». Ребята, собравшиеся на набережной, и, конечно, миллионы телезрителей смогли увидеть проход брига «Россия» в сопровождении незабываемого водно-пиротехнического шоу. Причем, впервые корабль шел со стороны Адмиралтейской набережной под разведенным Дворцовым мостом, а затем развернулся перед Троицким. Изменение маршрута обеспечило роскошный вид, прежде недостижимый: освещенные множеством прожекторов створки главного петербургского моста превратились в подобие арки для парусника.

Однако не только для петербургских школьников и приехавших в Северную столицу ребят из Донбасса сказка в эту ночь стала явью. Одновременно с ними и выпускники в самом Мариуполе наслаждались видом корабля с алыми парусами, прошедшего вдоль набережной, точно так же, как бриг «Россия» в Санкт-Петербурге. Юные зрители выстроились на набережной, махали руками проходящему паруснику, и, несомненно, загадывали желания.

Проход корабля, организовавшего праздник в Мариуполе, в городе на Неве можно было увидеть с помощью прямой трансляции — он органично переплелся с сюжетом праздника в Северной столице.

— Это незабываемые эмоции! Я никогда так не был счастлив, у меня впервые слезы были на глазах! — не скрывали чувств ребята из освобожденного города.