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Последний довод пролетариата: массовая забастовка началась в Финляндии

Население страны протестует против урезания социальных программ
Фото: flickr.com/Mark Antturi
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Утро 14 декабря началось в Хельсинки с гигантских транспортных заторов. Забастовки, запланированные на четверг в Финляндии, сильнее всего ударили по автобусному и железнодорожному движению. Поневоле финнам пришлось пересаживаться на личный транспорт, а вереницы легковушек создали огромные пробки на столичных трассах. Но на акцию протеста вышли не только транспортники. Всего на различных предприятиях бастуют в общей сложности до 100 000 человек. Трудящиеся требуют, чтобы правительство Петтери Орпо прекратило свою антисоциальную внутреннюю политику. Подробности — в материале «Известий».

Отчаянные попытки достучаться

Забастовку 14 декабря спланировала Центральная организация финских профсоюзов (SAK), которая не удовлетворена правительственными реформами в сфере трудовой жизни и социального обеспечения. Новые стачки являются частью кампании «Весомая причина», направленной на защиту рабочих от предложенных правительством сокращений. Предыдущая общенациональная акция протеста в ее рамках состоялись 7 ноября и продлились в течение суток. К ней присоединились работники нескольких десятков предприятий в сфере обслуживания домов, уборки, общепита, отопления, сбора и переработки отходов и т. д.

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До того мощная волна забастовок в самых разных отраслях потрясла Финляндию в первой половине 2023-го. Затем уже в сентябре в SAK объявили о новой волне акций протеста. Они начались 26 сентября 2023 года и проходили в течение трех недель — по всей стране, по три дня в неделю. В объединении профсоюзов пояснили, что в правительстве им не оставили выбора. «Таким образом мы протестуем против урезаний социальных пособий и ухудшений условий труда, запланированных правительством Орпо-Пурра», — говорят профсоюзники.

Поезда на вокзале Хельсинки
Фото: flickr.com

Члены профсоюзных организаций жалуются на то, что запланированные правительством сокращения расходов на социальные нужды бьют в первую очередь по работникам. Пришедшее в этом году к власти правоконсервативное правительство (сформированное «Коалиционной партией», «Истинными финнами», «Христианскими демократами» и финской Шведской народной партией) обнародовало список изменений в трудовом законодательстве.

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Во-первых, сотрудника станет гораздо проще уволить — теперь для увольнения будет достаточно просто «уважительной причины», в то время как прежде закон требовал «веской и уважительной» причины.

Автобус на маршруте
Фото: flickr.com

Во-вторых, в правительстве решили, что отныне срочные трудовые контракты не всегда нуждаются в обоснованиях. Прежде любой трудовой договор в Финляндии должен был заключаться на неопределенный срок — в случае, если отсутствовали основания для заключения срочного договора (например, если работник необходим для проекта, длящегося лишь определенный период времени). Но в нынешнем кабинете министров считают, что специально обосновывать заключение срочного трудового договора на один, например, год не надо.

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В-третьих, предполагается изменить систему оплаты больничных отпусков — так, чтобы первый день не оплачивался. В-четвертых, предложено ступенчатое снижение пособия по безработице — таким образом, что после первых восьми недель уровень выплат снижается до 80% от первоначального, а после тридцати четырех недель — до 75%. Так правительство стремится снизить расходы и стимулировать безработных к поиску работы. Помимо этого, кабинет Орпо вознамерился ограничить право на забастовку. В частности, предложено, что забастовки должны быть «пропорциональны целям» и «ограничены сторонами промышленного спора». В кабинете министров хотят прописать, что за участие в «незаконной» забастовке на работника могут наложить штраф в размере до 200 евро.

Метрополитен Хельсинки
Фото: flickr.com/Jari Mäkilä

Наконец, в правительстве хотят расширить систему так называемых местных соглашений — чтобы их могли заключать любые компании, вне зависимости от того, принадлежат ли они к ассоциациям работодателей. В настоящее время «организованные работодатели» (т. е. работодатели, входящие в специальные ассоциации) имеют больше возможностей договариваться между собой более гибко, чем предусмотрено трудовым законодательством. «Местные соглашения» часто заключаются, например, по вопросам, связанным с заработной платой, рабочим временем или условиями годового отпуска. Теперь возможность заключать «местные соглашения» в правительстве хотят распространить абсолютно на все компании.

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«Робин Гуды наоборот»

Цель всех этих изменений проста — правительство пытается любыми способами сократить дефицит бюджета (в 2024 году госдолг Финляндии составит €11,5 млрд). Делается это в том числе и за счет сокращения пособий по безработице и отмены страхования занятости, что переведет риски с работодателя на работников. Естественно, сами трудящиеся крайне недовольны тем, как именно власти хотят навести экономию. По заявлению профсоюзов, данные шаги правительства разрушают систему рынка труда и обязательный характер коллективных рабочих договоров.

Нынешние власти уже исчерпали установленный ими себе лимит заимствований в €10 млрд и теперь наращивают госдолг с той же скоростью, что и предыдущее правительство Санны Марин. Многие теперь сомневаются, что консерваторы лучше справятся с экономической ситуацией, чем их предшественники социал-демократы. «Это вовсе не бюджет жесткой экономии. Правительство предоставляет налоговые льготы самым богатым, например снижает налоги для тех, кто зарабатывает более €80 тыс. в год. Это правительство Робин Гудов наоборот, оно забирает у бедных и отдает богатым. Так что это бюджет жесткой экономии только для малоимущих», — рассказывает председатель SAK Яркко Элоранта.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время пресс-конференции в Хельсинки

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время пресс-конференции в Хельсинки

Фото: Global Look Press/IMAGO/Seppo Samuli

Профсоюзный работник Анника Ренни Сяллинен отмечает, что социальная обстановка в стране неуклонно ухудшается. Она особо подчеркивает, что многие существующие в стране предприятия могут предложить соискателям лишь места с неполным рабочим днем, например продавцов или официантов. «Люди не могут выжить на свои доходы и нуждаются в согласованном пособии по безработице и жилищном пособии. Правительство сокращает их и призывает подать заявление на работу на полный рабочий день, но такой возможности нет. Сэкономленные деньги используются для снижения налогообложения лиц с высокими доходами. Такую наглость нельзя принять», — заявляет Сяллинен.

В Центральном объединении профсоюзов считают, что действия правительства под руководством Петтери Орпо «усиливают раскол в трудовой жизни», что выражается, в частности, в упрощении процедуры увольнения. «Правительство и работодатели выступают единым фронтом, пытаясь подорвать позиции и интересы работников по всем направлениям», — заявляет Элоранта. SAK яростно выступает против планируемых правительством «реформ», в особенности против сокращения пособий по безработицы и ограничения права на забастовки. Также огромнейшее недовольство вызывает и предложение сделать первый день больничного неоплачиваемым.

Риикка Пурра во время предвыборной кампании в парламент Финляндии в Тиккуриле. 1 апреля 2023 года

Риикка Пурра во время предвыборной кампании в парламент Финляндии в Тиккуриле. 1 апреля 2023 года

Фото: Global Look Press/IMAGO/Antti Aimo-Koivisto

Однако в правительстве не обращают на это недовольство особого внимания. Масла в огонь подливает то, что министр финансов, скандально известный политик Риикка Пурра (ее недавно уличили в неонацистских симпатиях, но она отказалась после этого уходить в отставку) с момента вступления в должность отказывается встречаться с лидерами профсоюзов. Обеспечив себе большинство в парламенте, правящая коалиция предпринимает все новые шаги, связанные с урезанием социального сектора. Так, 12 декабря парламент утвердил сразу два законопроекта, связанные с сокращением социального обеспечения — так называемых базовых поcобий и жилищных пособий. В разгар голосования в зал проникли протестующие и расшвыряли с балкона нарисованные ими деньги. Ответственность за инцидент взяла на себя организация с ироничным названием «Миллионеры за сокращения» (Miljonäärit leikkausten puolesta). Она разослала в СМИ саркастический пресс-релиз, в котором говорится, что целью акции была «демонстрация поддержки сокращению расходов». Дескать, брошенные в воздух деньги символизируют, «как политика правительства Орпо экономически выгодна для многих, особенно для трудолюбивых и успешных людей».

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Правительство на переговоры не идет

В итоге финские трудящиеся были вынуждены провести 14 декабря новую общенациональную забастовку. Центральная организация финских профсоюзов в понедельник объявила, что эта стачка окажется более масштабной, чем планировалось ранее. К ней присоединились Профсоюз работников общественного и социального обеспечения, Промышленный профсоюз, Профсоюз работников электротехники, Профсоюз работников автомобильной и транспортной промышленности, Профсоюз работников сферы услуг, Строительный профсоюз, Профсоюз железнодорожников, Профсоюз работников пищевой промышленности, Союз моряков, а также Союз выпускников высших учебных заведений.

Те финны, кто в забастовке не участвует, все равно почувствовали ее на себе. В Хельсинки, Турку и Тампере встали трамваи, метро, поезда дальнего следования, пригородные электрички. Акции протеста не затронули только движение пассажирских ночных поездов в Северной Финляндии. В связи с этим профсоюзный деятель Йоханнес Лайтила заранее предупредил: «Следует подготовиться использовать другие виды транспорта, кроме общественного. На общественный транспорт в четверг нельзя полагаться».

Автобусы на одной из улиц Хельсинки
Фото: Lehtikuva/Antti Hämäläinen

Утром в четверг некоторые главные дороги Хельсинки оказались буквально заблокированы личными автомашинами. Кроме того, стачка распространилась и на такие существенные сферы, как почта, электростанции, бумажные комбинаты, склады, питание в школах и детских садах, уборка общественных мест, а также спортивные услуги. Это привело к многочисленным неудобствам для населения. Так, временная остановка электростанций городов Эспоо, Вантаа, Ярвенпяя, Тампере, Наантали и Пиетарсаари взвинтила цены на электричество, жестко привязанные в Финляндии к биржевым колебаниям.

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Забастовки идут по всей стране, от Лапландии до столичного региона. Пресса, обслуживающая интересы бизнеса, с удовольствием критикует участников стачки — мол, они вздумали бастовать во время рождественского сезона. Поэтому ряд предпринимателей заявили, что считают забастовку «безответственной»: дескать, она усложняет ведение бизнеса и повседневную жизнь граждан, усиливает конфронтацию между работодателями и работниками. Так, Анне Карьялайнен, владелица парикмахерской на юге Хельсинки, поведала изданию Helsingin Sanomat, что ей пришлось отменить все встречи с клиентами, назначенные на четверг. «Конечно, в SAK спланируют забастовку таким образом, чтобы она причинила как можно больше вреда», — жалуется Карьялайнен.

Трамвай в Хельсинки
Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Центральная организация профсоюзов называет акцию 14 декабря приглашением к переговорам. «SAK хочет немедленно начать переговоры по урегулированию ситуации на рынке труда, если правительство даст сигнал о своей готовности учитывать потребности работников. Это то, на что мы надеемся», — заявил руководитель объединения Яркко Элоранта. Однако премьер-министр Петтери Орпо уже дал понять, что бастующие своей цели не добьются. По его мнению, масштабы забастовки 14 декабря «чрезмерны». Орпо пожаловался, что акции протеста «принесут большой ущерб экономике и повседневной жизни людей». При этом премьер отрезал, что «реформы рынка труда будут осуществляться в соответствии с правительственной программой». А это значит, что нынешняя забастовка — далеко не последняя.

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