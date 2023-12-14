В Финляндии пройдет крупная забастовка против действий правительства

В Финляндии 14 декабря состоится крупная забастовка в знак протеста против реформ правительства в сфере труда. Об этом 13 декабря сообщило Центральное объединение профсоюзов Финляндии (SAK).

Протестующие не согласны с планами правительства, которое намерено провести пенсионную реформу, внести изменения в выплаты по больничному листу и страховым взносам, упростить увольнения, запретить забастовки и принять прочие меры.

«SAK хочет немедленно начать переговоры по урегулированию ситуации на рынке труда, если правительство даст сигнал о своей готовности учитывать потребности работников. Это то, на что мы надеемся», — заявил руководитель объединения Яркко Элоранта.

Он подтвердил, что запланированная на 14 декабря забастовка состоится. Планируется, что в стране прекратят работу поезда, электростанции, бумажные комбинаты, склады, почта и другие организации.

Ранее, 25 ноября, жители Финляндии вышли на митинги против закрытия границы с Россией. Протесты прошли в крупнейших городах страны — Хельсинки и Тампере. По оценкам полиции, на демонстрацию, организованную на Сенатской площади в центре Хельсинки, пришло около 100 человек.

Также в этот день проживающий в финском городе Лаппеэнранта россиянин Иван Девяткин устроил 30-часовую одиночную демонстрацию.