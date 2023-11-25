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Жители Финляндии вышли на митинги против закрытия границы с РФ

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Фото: соцсети
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Жители городов Финляндии в субботу, 25 ноября, вышли на митинги против закрытия границы с Россией. Фото и видео распространились в соцсетях.

В частности, протесты проходят в крупнейших городах страны — Хельсинки и Тампере. Люди пришли на акцию даже с маленькими детьми, в руках они держат плакаты с надписями «Я хочу увидеть свою бабушку», «Откройте границы», «Давайте не будем забывать о Конституции».

Как пишет Yle, по оценкам полиции, на демонстрацию, организованную на Сенатской площади в центре Хельсинки, пришло около ста человек. Митинг начался в 12 часов и продолжался около часа.

Демонстрации не вызвали проблем с дорожным движением и носили исключительно мирный характер, указали в правоохранительных органах.

Итоговое лишение: может ли Финляндия закрыть все КПП с Россией
По данным погранслужбы, с января прошения об убежище направили более 600 мигрантов

В стране проходят и одиночные пикеты из-за закрытия границы с Россией. Так, ранее в этот день проживающий в финском городе Лаппеэнранта россиянин Иван Девяткин устроил 30-часовую одиночную демонстрацию.

Ранее в этот день стало известно, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отказался вести переговоры с Россией по ситуации на границе. Он добавил, что Хельсинки готов к переговорам на дипломатическом уровне, однако «ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится» операция России на Украине.

Днем ранее финский министр внутренних дел Мари Рантанен рассказала, что государство закроет последний работающий КПП, если РФ продолжит «перевозить мигрантов к границе или в близлежащие районы».

22 ноября правительство Финляндии заявило о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, кроме самого северного «Райя-Йоосеппи». Всего на границе РФ и Финляндии расположено восемь пропускных пунктов.

Изначально в ночь на 18 ноября были закрыты четыре КПП на российско-финской границе, ближайшие к Санкт-Петербургу. Рантанен тогда заявила, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда.

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