Финляндия закроет в ночь с 17 на 18 ноября четыре КПП на границе с РФ

Правительство Финляндии закрывает в ночь с пятницы, 17 ноября, на субботу, 18 ноября, четыре контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Об этом в четверг, 16 ноября, заявили в пресс-службе финского кабмина.

Речь идет о КПП Торфяновка (Ваалимаа), Брусничное (Нуйямаа), Светогорск (Иматра) в Ленинградской области и Вяртсиля (Ниирала) в Карелии.

«Мы действовали решительно и быстро, чтобы ситуация на восточной границе не ухудшилась. Поправки в Закон о пограничной охране были внесены в период последних выборов именно для таких ситуаций. Теперь эти инструменты использованы», — сказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Министр внутренних дел Мари Рантанен указала, что такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну. Правительство Финляндии готово принять еще более решительные меры в случае необходимости, добавила она.

14 ноября Рантанен сообщила, что страна готовится ограничить движение через КПП на границе с Россией. По ее словам, российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда.

Официальный представить Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с планами Финляндии. Он указал на стремление финской стороны дистанцироваться «от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений».

13 ноября «Известиям» в посольстве РФ в Финляндии рассказали, что республика ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. Это решение объяснили необходимостью обеспечения безопасности границы из-за участившихся случаев «незаконной миграции», когда в Финляндию через Россию прибывают соискатели убежища без документов.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.