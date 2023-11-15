В Кремле выразили сожаление в связи с планами Финляндии закрыть границу с РФ

Официальный представить Кремля Дмитрий Песков в среду, 15 ноября, выразил сожаление в связи с планами Финляндии закрыть границу с Россией.

«Мы глубоко сожалеем в связи с тем, что руководство Финляндии выбрало путь по сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений», — сказал он.

14 ноября министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщила, что страна готовится ограничить движение через контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Россией. По ее словам. российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда.

За день до этого «Известиям» в посольстве РФ в Финляндии рассказали, что республика ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. Это решение объяснили необходимостью обеспечения безопасности границы из-за участившихся случаев «незаконной миграции», когда в Финляндию через Россию прибывают соискатели убежища без документов.

В тот же день посол страны в Вашингтоне Микко Хаутала заявил, что Финляндии недостаточно забора на границе с РФ. По его мнению, следует также отстроить фортификационные сооружения.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.