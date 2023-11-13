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Финский посол призвал построить укрепления на границе с РФ

Финский посол Хаутала: важно возвести защитные сооружения на границе с РФ
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jussi Nukari
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Финляндии недостаточно забора на границе с РФ, следует отстроить фортификационные сооружения. Таким мнением поделился в своей авторской колонке в газете Suomen Kuvalehti посол Финляндии в Вашингтоне Микко Хаутала.

По его словам, сохранившиеся со времен двух мировых войн траншеи и блиндажи могут восприниматься как ушедшие в историю, однако это не так.

«Фактически, важность фортификации никогда не исчезала, хотя в мире после холодной войны она отошла на второй план», — заметил он.

Посол добавил, что возведение укреплений могло бы быть целесообразным еще в мирное время, поскольку строительство этих конструкций требует множества ресурсов и занимает месяцы работы.

Хаутала указал, что считает эту тему «как минимум заслуживающей обсуждения», так как таким образом финские власти могли бы также поддержать компании строительной отрасли, находящиеся сейчас в бедственном положении. При этом в возведении оборонительной линии Салпалиньи в 1940-х годах участвовали десятки тысяч финнов, напомнил посол.

Протяженность Салпалиньи составляла более 1 тыс. км, она простиралась от Финского залива до Саллы в Лапландии. После второй мировой войны большинство построек засыпали или демонтировали, но часть сохранилась и была восстановлена в начале 2000-х и демонтирована как музейные экспонаты.

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28 февраля Финляндия начала возведение забора на границе с РФ. Рабочие начали вырубку деревьев по обе стороны пограничного пункта «Иматра». В тот же день первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» назвал первобытной методикой строительство в Финляндии забора на границе с Россией. Он назвал забор фикцией. К осени финская сторона построила первый пробный участок протяженностью 3 км. Зимой финны планируют начать строить следующие 70 км ограждения.

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