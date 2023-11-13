Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ подтвердило запрет Финляндии на въезд из России на велосипедах
Мир
Проект 12-го пакета санкций ЕС против России представят к концу недели
Мир
Боррель озвучил позицию ЕС по границам Газы по итогам конфликта
Мир
Германия до конца года передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T
Мир
Премьер Баварии раскритиковал главу минобороны ФРГ за слова о готовности к войне
Мир
Венгрия не поддержала выделение €500 млн на оружие Украине
Мир
Боррель раскрыл подробности нового пакета санкций ЕС против РФ
Мир
Кулеба заявил о необходимости создания спецфонда ЕС для помощи Украине
Мир
Политолог заявил об отсутствии влияния назначения Кэмерона на отношения Британии и РФ
Мир
Из сектора Газа за день эвакуировано почти 100 россиян
Мир
Премьер Польши Моравецкий объявил об отставке правительства
Мир
Маск повторно заявил о возможности гражданской войны в Европе
Авто
В России стартовали продажи пикапов Sollers ST6 с дизельным двигателем

Посольство РФ подтвердило запрет Финляндии на въезд из России на велосипедах

0
Фото: Global Look Press/dpa/Paul Zinken
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финляндия ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в стране.

«Финские власти ввели запрет на передвижение на велосипедах через МАПП «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» с 00:00 часов 9 ноября 2023 года», — рассказали в диппредставительстве.

По его информации, пограничная охрана объяснила решение необходимостью обеспечения безопасности границы из-за участившихся случаев «незаконной миграции», когда в Финляндию транзитом через Россию прибывают соискатели убежища из третьих стран, не имеющие документов для въезда. За последнюю неделю финская сторона зафиксировала приблизительно 30 подобных инцидентов. Значительная их часть, по ее оценкам, связана с пересечением границы на велосипедах.

О введении ограничений пограничная служба Финляндии сообщила только 13 ноября, отметили в российском посольстве. При этом диппредставительство РФ не было о них проинформировано до публикации на сайте финской погранслужбы.

Позже, во второй половине дня 13 ноября, МИД Финляндии уведомил посольство России как о принятых ранее мерах, так и о полном запрете на пересечение российско-финской границы на велосипедах с 00:00 часов 15 ноября 2023 года на неопределенный срок.

Посольство выразило сожаление в связи с вводом очередных ограничений на границе двух стран. В то же время в российском диппредставительстве надеются, что из-за времени года и погодных условий меры со стороны Финляндии не окажут существенного влияния на поездки граждан РФ.

Туда нельзя: россиянам затруднят доступ к их финской недвижимости
Правительство страны встало на путь русофобии

О том, что Финляндия запретила российским гражданам проезжать на велосипедах через КПП на юго-востоке страны, стало известно 11 ноября. Дежурный сотрудник пограничной охраны КПП «Ваалимаа» отметил, что движение было запрещено с 9 ноября по всему округу Юго-Восточной Финляндии.

Позже финский портал Yle подтвердил факт вступления ограничений в силу. Помимо этого, посол страны в Вашингтоне Микко Хаутала заявил, что Финляндии недостаточно забора на границе с РФ. По его мнению, следует также отстроить фортификационные сооружения.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.

В конце февраля Финляндия начала возведение забора на границе с РФ. Рабочие начали вырубку деревьев по обе стороны пограничного пункта «Иматра». В тот же день первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» назвал первобытной методикой строительство в Финляндии забора на границе с Россией. Он назвал забор фикцией.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023