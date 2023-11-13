Посольство РФ подтвердило запрет Финляндии на въезд из России на велосипедах

Финляндия ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в стране.

«Финские власти ввели запрет на передвижение на велосипедах через МАПП «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» с 00:00 часов 9 ноября 2023 года», — рассказали в диппредставительстве.

По его информации, пограничная охрана объяснила решение необходимостью обеспечения безопасности границы из-за участившихся случаев «незаконной миграции», когда в Финляндию транзитом через Россию прибывают соискатели убежища из третьих стран, не имеющие документов для въезда. За последнюю неделю финская сторона зафиксировала приблизительно 30 подобных инцидентов. Значительная их часть, по ее оценкам, связана с пересечением границы на велосипедах.

О введении ограничений пограничная служба Финляндии сообщила только 13 ноября, отметили в российском посольстве. При этом диппредставительство РФ не было о них проинформировано до публикации на сайте финской погранслужбы.

Позже, во второй половине дня 13 ноября, МИД Финляндии уведомил посольство России как о принятых ранее мерах, так и о полном запрете на пересечение российско-финской границы на велосипедах с 00:00 часов 15 ноября 2023 года на неопределенный срок.

Посольство выразило сожаление в связи с вводом очередных ограничений на границе двух стран. В то же время в российском диппредставительстве надеются, что из-за времени года и погодных условий меры со стороны Финляндии не окажут существенного влияния на поездки граждан РФ.

О том, что Финляндия запретила российским гражданам проезжать на велосипедах через КПП на юго-востоке страны, стало известно 11 ноября. Дежурный сотрудник пограничной охраны КПП «Ваалимаа» отметил, что движение было запрещено с 9 ноября по всему округу Юго-Восточной Финляндии.

Позже финский портал Yle подтвердил факт вступления ограничений в силу. Помимо этого, посол страны в Вашингтоне Микко Хаутала заявил, что Финляндии недостаточно забора на границе с РФ. По его мнению, следует также отстроить фортификационные сооружения.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.

В конце февраля Финляндия начала возведение забора на границе с РФ. Рабочие начали вырубку деревьев по обе стороны пограничного пункта «Иматра». В тот же день первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» назвал первобытной методикой строительство в Финляндии забора на границе с Россией. Он назвал забор фикцией.