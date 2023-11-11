Россиянам запретили въезд на велосипедах на юго-восточных КПП Финляндии

Финляндия запретила российским гражданам проезжать на велосипедах через контрольно-пропускные пункты (КПП) на юго-востоке страны. Об этом 11 ноября сообщило «РИА Новости».

«Запрещено с 9 ноября по всему округу юго-восточной Финляндии», — заявил дежурный сотрудник пограничной охраны КПП «Ваалимаа».

Сотрудник не уточнил, по какой причине был введен запрет и распространяется ли он на КПП в других регионах Финляндии.

Кроме «Ваалимаа» на юго-востоке страны находятся КПП «Нуйямаа» и «Иматра».

Ранее, 20 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.

В сентябре Еврокомиссия подтвердила нововведение в санкционном законодательстве, в рамках которого россияне больше не смогут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в РФ автомобилях — это будет трактоваться как запрещенный импорт. С 16 сентября в связи с поддержкой Хельсинки рекомендации Еврокомиссии по новым санкциям Финляндия запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Пересекать границу не смогут машины вместимостью менее 10 пассажиров.

28 февраля Финляндия начала возведение забора на границе с РФ. Рабочие начали вырубку деревьев по обе стороны пограничного пункта «Иматра». В тот же день первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» назвал первобытной методикой строительство в Финляндии забора на границе с Россией. Он назвал забор фикцией.