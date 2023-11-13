В погранслужбе Финляндии объяснили запрет на въезд из России на велосипедах

Финляндии подтвердили запрет на въезд в страну из России на велосипедах, а также объяснили причины этого нововведения. Об этом 12 ноября сообщил финский портал Yle со ссылкой на данные пограничной службы.

Отмечается, что в последние месяцы на пограничные пункты на юго-востоке Финляндии прибыло большое количество людей, чьи проездные документы не в порядке. Чтобы успешно пересечь границу, иммигранты стали чаще использовать велосипеды.

«За последнюю неделю посетителей было около 30. Это явно растущее явление», — привело издание слова заместителя командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии подполковник Юкка Луккари.

По его словам, прибывающие, чаще всего использующие Россию как транзитную страну, не имели необходимых документов, велосипеды зачастую не отвечали техническим требованиям, например, отсутствовали специальные фонари, кроме того, некоторые люди были без шлемов.

Финский офицер уточнил, что ежедневно восточную границу пересекает в обоих направлениях около 3 тыс. человек через контрольно-пропускные пункты (КПП) «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» в Юго-Восточной Финляндии.

О том, что Финляндия запретила российским гражданам проезжать на велосипедах через КПП на юго-востоке страны, стало известно накануне. Дежурный сотрудник пограничной охраны КПП «Ваалимаа» отметил, что движение было запрещено с 9 ноября по всему округу юго-восточной Финляндии.

Ранее, 20 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.

В сентябре Еврокомиссия подтвердила нововведение в санкционном законодательстве, в рамках которого россияне больше не смогут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в РФ автомобилях — это будет трактоваться как запрещенный импорт. С 16 сентября в связи с поддержкой Хельсинки рекомендации Еврокомиссии по новым санкциям Финляндия запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Пересекать границу не смогут машины вместимостью менее 10 пассажиров.

28 февраля Финляндия начала возведение забора на границе с РФ. Рабочие начали вырубку деревьев по обе стороны пограничного пункта «Иматра». В тот же день первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» назвал первобытной методикой строительство в Финляндии забора на границе с Россией. Он назвал забор фикцией.