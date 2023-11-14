Финляндия готовится ограничить движение через КПП на границе с Россией

Финляндия готовится ограничить движение через КПП на границе с РФ, заявила 14 ноября в ходе брифинга министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Она указала, что МВД Финляндии готовит предложение правительству об ограничении или закрытии пограничных переходов в связи с тем, что российские пограничные власти допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда.

«Итак, речь идет о нелегальной иммиграции», — приводит ее слова телерадиокомпания Yle.

Как отметила Рантанен, на прошлой неделе из России на финскую границу прибыл 71 проситель убежища.

«Этот вопрос обсуждался с российскими властями, но желаемого результата не дал», — сказала она.

По ее словам, Финляндия может принять более жесткие меры, вплоть до закрытия границ.

Накануне «Известиям» в посольстве РФ в Финляндии рассказали, что республика ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. Это решение объяснили необходимостью обеспечения безопасности границы из-за участившихся случаев «незаконной миграции», когда в Финляндию через Россию прибывают соискатели убежища без документов.

Кроме того, в тот же день посол страны в Вашингтоне Микко Хаутала заявил, что Финляндии недостаточно забора на границе с РФ. По его мнению, следует также отстроить фортификационные сооружения.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.