Сюда нельзя: зачем финские власти пытаются отгородиться от России

В Хельсинки заявляют, что Финляндия якобы подверглась «гибридному нападению» России — под ним подразумевается прибытие к финской границе со стороны РФ мигрантов из третьего мира. Теперь финны готовятся к отражению этой «атаки» и не исключают полного закрытия пограничных КПП. Подобные учения не так давно проводили и страны Прибалтики. Подробности — в материале «Известий».

Предварительная подготовка

Еще 20 мая 2022 года в Хельсинки сообщили, что готовятся к «гибридному влиянию» России и в связи с этим планируют внести ряд законодательных поправок. В число этих поправок вошли нормативные акты, позволяющие закрывать определенные участки границы, ограничивать количество запросов об убежище и строить ограждения в приграничной зоне.

«Закон о погранохране также будет включать среди прочего дополнительные положения о строительстве барьеров в пограничной зоне. Строительство таких барьеров, например заборов, облегчит подготовку к различным угрозам безопасности», — сообщило финское МВД. Строительство этого забора уже началось, но к настоящему моменту возведен лишь небольшой его, «тестовый» участок.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Jussi Nukari

Напомним, что ответственность за миграционный кризис 2021 года на восточных границах ЕС руководство сообщества всецело возлагает на Белоруссию, якобы бросившую «на штурм» границ ЕС беженцев из третьего мира. Теперь, похоже, в Хельсинки готовятся обвинить в подобном Москву. Соответственно, ограждения должны исключить проникновение в страну огромных толп беженцев из третьего мира.

18 мая 2022 года тогдашний премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила прессе, что у государства должна быть возможность наглухо закрыть восточную границу на тот случай, если Россия решит использовать беженцев в качестве «оружия гибридной операции». Осенью 2022-го в стране состоялись крупные учения, в ходе которых ведомства страны готовились к встрече большого потока мигрантов, рвущихся через восточную границу. В них были задействованы структуры пограничной службы, министерств здравоохранения, внутренних дел, обороны, полиции, полиции безопасности, миграционной службы, таможни и агентства Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex).

Вопрос о том, зачем России устраивать «атаку» на Финляндию в какой бы то ни было форме, вообще не ставится. Мол, если Москва может это сделать, то обязательно сделает... И вот осенью 2023 года власти Финляндии заявили, что ожидаемое наконец свершилось: Россия перешла в «гибридную атаку». Так, например, 13 ноября финская сторона заявила, что в течение этого дня к пунктам пограничного контроля на восточной границе Суоми прибыли 39 просителей убежища, не имеющих въездных документов. С начала же августа количество просителей убежища, пытавшихся пересечь восточную границу без необходимых для этого документов, составило свыше 120 человек.

Фото: TASS/EPA/JUHA METSO

Не время расслабляться!

Как известно, в течение последних 14 месяцев власти Финляндии заблокировали возможность въезда для большинства россиян, даже владеющих недвижимостью в стране. Запрещен въезд на автомобилях с российскими номерами, а с недавнего времени и на велосипедах. Этот запрет вызвал недоумение, но в финской погранслужбе разъяснили, что велосипедами часто пользуются рвущиеся в Суоми мигранты. Впрочем, позже сотрудник финской пограничной службы Матти Питкяниитти сообщил, что некоторые из пришельцев пытаются попасть в страну на велосипедах и сейчас, невзирая на введенный запрет.

Вообще финские силовики призывают население готовиться к росту давления на границу. «Загадывать, как оно будет развиваться, сложно. Но сейчас похоже на то, что масштаб будет увеличиваться», — говорит заместитель главы юго-восточного сектора финской пограничной службы подполковник Юкка Луккари. Он добавляет, что в числе пытающихся пересечь границу — граждане Ирака, Сирии, Йемена и Сомали. «Они представляют разные национальности. Часть из них использовала Россию как транзитную страну, а часть уже пребывала какое-то время в России», — констатирует подполковник. По его мнению, «за появлением, по крайней мере, некоторых из них стоит международная преступность».

Фото: TASS/EPA/JUHA METSO

А на днях в правительстве Финляндии заявили о решимости задействовать для решения миграционного вопроса национальное законодательство. Речь идет о принятой в прошлом году ст. 16 закона «О пограничной охране», где указано, что правительство может принять решение об ограничении или закрытии пунктов пересечения границы, если это необходимо для борьбы с «серьезной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или благополучию граждан». Предусмотрено, что сначала министерство внутренних дел должно подготовить соответствующее предложение, после чего правительство примет решение по нему. Такое решение может быть принято в том случае, если, как указывают власти, «за короткий период времени к границе прибудет исключительно большое количество мигрантов или если обнаружатся факты или обоснованные подозрения, что за этим стоит другое государство или субъект».

Нынешний премьер-министр Финляндии Петтери Орпо уверяет, что якобы российские пограничники «изменили практику» и «теперь пускают к границе людей без необходимых документов». Премьер добавил, что правительство «готовит инструменты для того, чтобы вмешаться в ситуацию». Задним числом Орпо обвинил Россию в том, что она, дескать, уже устраивала злонамеренно миграционный кризис на финской границе в 2015 году. «Тогда было то же самое, к финской границе выпускали людей без въездных документов, приехавших просить убежище в нашей стране», — уверяет Петтери Орпо. При этом Орпо забыл упомянуть, что тогда мощное миграционное давление Евросоюз испытывал по периметру всей своей границы — и даже при всем желании Москва не могла бы организовать имевшее тогда место нашествие мигрантов, например на берега Италии или Греции.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Vesa Moilanen

В свою очередь, глава финского МВД Мари Рантанен заявила, что ее ведомство в срочном порядке готовит предложение, позволяющее при необходимости ограничить пересечение границы между Россией и Финляндией. По словам министра, число нелегалов, прибывающих с российской стороны, пока относительное небольшое, однако в последние дни оно значительно выросло. А министр обороны Антти Хяккянен добавляет, что «в ситуации с наплывом беженцев без документов, прибывающих на восточную границу, видны признаки направляемой миграции». Министр пообещал, что в скором времени обсудит ситуацию на восточной границе Финляндии с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Элементы психологического давления

Бредовые предположения о том, что Россия намеренно гонит мигрантов на финскую границу, не должны удивлять: в Финляндии совершенно сознательно нагнетаются сейчас оголтелая паранойя и шпиономания. Еще совсем недавно там обвиняли Россию в повреждении подводного газопровода Balticconnector, пролегающего между Финляндией и Эстонией. Потом, однако, выяснилось, что, судя по всему, это ЧП было результатом не злого умысла, а случайности: трубопровод, видимо, поврежден якорем китайского сухогруза, пережидавшего в Финском заливе бурную погоду. Однако после установления этого факта крики об «умышленном нападении русских на Финляндию» отнюдь не утихли.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Vesa Moilanen

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отметила, что власти Финляндии «качают» тему «гибридных атак» России по нескольким причинам. «Россия всегда была транзитным государством для мигрантов, следующих из третьего мира в государства Евросоюза, и какой-то злой воли Москвы в этом нет. Но финское правительство пытается представить это именно как результат злой воли. Во-первых, им надобно обосновать перед собственным населением факт разрыва политических и экономических отношений с Россией, что немало ударило по самой Суоми. Мол, вы же видите, что иначе нельзя, какие могут быть отношения со столь иррационально злобным государством? Кроме того, финское правительство надеется таким образом выбить дополнительные средства из фондов ЕС, чтобы пустить их на укрепление границы», — объясняет профессор. Еремина считает, что Хельсинки действуют в тесной координации со странами Балтии, которые тоже говорят о готовности полностью закрыть свою границу с Россией и Белоруссией и даже проводят соответствующие учения. «Возможно, даже сама по себе Финляндия не пошла бы на столь радикальные меры, если бы не обязывал пример новоявленных партнеров Хельсинки по НАТО. Всё это элементы игры на нервах и усиливающегося психологического давления на Россию со стороны Евросоюза и НАТО. И не исключено, что в какой-то момент они действительно к этому придут — полностью заблокируют свою сухопутную границу с РФ», — предполагает профессор.