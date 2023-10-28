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В Финляндии раскритиковали строительство забора на границе с Россией

MTV: жители Финляндии назвали забор на границе с Россией несерьезным
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Фото: MTV Uutiset
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Жители Финляндии раскритиковали забор на границе с Россией, назвав его несерьезным. Об этом 26 октября сообщил MTV Uutiset.

Отмечается, что возмущение вызвали результаты строительства первых 3 км ограждения. Забор показался ненадежным.

«Результат строительства первых 3 км забора на восточной границе Финляндии был представлен в четверг. Проект строительства оставшихся 200 км забора предстоит улучшить», — говорится в сообщении.

По словам руководителя проекта Исмо Курки, которые приводит MTV, забор станет более плотным. Кроме того, будет доработано множество деталей, таких как крепления сетки к столбам и стойки для видеокамер.

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Ранее, 20 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.

Посол Финляндии Антти Хелантеря был вызван в МИД РФ, где ему было объявлено о прекращении действия соглашения. Отмечается, что решение о прекращении соглашения было принято как ответная мера на «конфронтационные действия» со стороны Финляндии.

28 сентября президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что в будущем республика столкнется с трудностями на финско-российской границе.

Последние полтора года обстановка на границе Финляндии и России достаточно спокойная, однако это ощущение может быть обманчивым, считает Ниинистё.

В этот же день министр обороны республики Антти Хяккянен заявил, что Финляндия не станет размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО. По его словам, НАТО не имеет планов по дополнительному развертыванию ядерного оружия в Европе. При этом Хяккянен указал, что в случае ядерной войны такой сценарий может быть реализован.

Финляндия начала возведение забора на границе с РФ 28 февраля, когда рабочие начали вырубку деревьев по обе стороны пограничного пункта «Иматра». В тот же день первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» назвал первобытной методикой строительство в Финляндии забора на границе с Россией. Он назвал забор фикцией.

16 мая профессор Университета Восточной Финляндии Юсси Лайне в материале газеты Ilta-Sanomat заявил, что тестовый участок забора на границе с Россией напоминает ограждение для детской площадки. По его мнению, единственным, кому окажется выгодным этот проект, станет подрядчик, который хорошо заработает на возведении забора.

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