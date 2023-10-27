Послу Финляндии вручили ноту в МИД РФ

Посол Финляндии Антти Хелантеря был вызван в МИД РФ, где ему было объявлено о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве между странами. Об этом 27 октября сообщили в министерстве.

«<...> принято решение о прекращении действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой», — говорится в сообщении российского МИДа.

Там подчеркнули, что решение о прекращении соглашения было принято как ответная мера на «конфронтационные действия» со стороны Финляндии. Так, в качестве примера были приведены факты дискриминации россиян по национальному признаку в вопросе получения виз и разрыв финской стороной торгово-экономических связей.

Послу была выдана соответствующая нота. В ней отмечается, что соглашение прекратит свое действие через 90 дней, то есть 24 января 2024 года.

Распоряжение об отмене приграничного сотрудничества с Финляндией подписал 20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Оно было заключено правительствами двух стран 13 апреля 2012 года в Хельсинки на неопределенный срок с возможностью прекращения одной из сторон посредством письменного уведомления.

В сентябре Еврокомиссия подтвердила нововведение в санкционном законодательстве, в рамках которого россияне больше не смогут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в РФ автомобилях — это будет трактоваться как запрещенный импорт. С 16 сентября в связи с поддержкой Хельсинки рекомендации Еврокомиссии по новым санкциям Финляндия запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Пересекать границу не смогут машины вместимостью менее 10 пассажиров. Перед этим запреты для российских автомобилей ввели Эстония, Латвия, Литва и Германия.