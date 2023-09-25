 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Lego отказался от производства кирпичиков из переработанных бутылок
Мир
В Японии мужчина ранил трех посетителей торгового центра
Мир
СМИ рассказали о проблемах с закупленными в ФРГ на миллиарды евро цифровыми рациями
Армия
Экипажи Су-34 поразили командные пункты и технику ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Армянский экс-депутат подтвердил задержание сына бывшего президента Кочаряна
Мир
На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе после взрыва
Мир
Макрон объявил о решении вывести войска из Нигера
Политика
Посол России направит ноту МИД Канады из-за чествования нациста в парламенте
Мир
Пушков указал на вину Запада в неблагодарном поведении Украины
Экономика
Банкноты в 1000 и 5000 рублей Центробанк презентует в октябре
Общество
Умер экономист Евгений Ясин
Мир
Токаев назначил Жусупова главнокомандующим Сухопутными войсками ВС Казахстана
Происшествия
В Красноярске мужчину будут судить за ложное сообщение о минировании лайнера
Общество
Эксперт предупредил о составлении «профиля жертвы» телефонными мошенниками
/

Вместо дислокации: Финляндия и США могут договориться о военных базах к концу года

К каким последствиям для региона это приведет и как ответит Россия
Фото: Global Look Press/Boris Roessler
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переговоры США и Финляндии по оборонному соглашению, которое позволит размещать там американские военные базы, должны завершиться к концу года, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Хельсинки, добавив, что реакция Москвы будет зависеть от содержания документа. При этом Россия оставляет за собой право на ответные меры для обеспечения безопасности, подчеркнули в дипмиссии. Вместе с тем на фоне присоединения республики к НАТО финские власти стали предлагать создание на территории страны и баз альянса. В самом военном блоке не стали исключать их появление, отметив в беседе с «Известиями», что Финляндия полностью интегрирована в политические и военные структуры НАТО.

Двустороннее сближение

Прошлый год оказал сильное влияние на сферу международной безопасности. Особенно ощутимым эффект стал на северных границах России. Наш главный сосед в этом регионе — Финляндия — после нескольких десятилетий приверженности политике нейтралитета стал активно двигаться в сторону НАТО. В мае 2022-го страна наряду со Швецией подала заявку на вступление в Североатлантический альянс и менее чем через год официально стала 31-м государством блока.

Однако год назад начался и диалог между Хельсинки и Вашингтоном по новому соглашению об оборонном сотрудничестве (DCA). Как сообщили финские власти, к концу августа 2023-го стороны успели провести три раунда переговоров.

самолет

Американский истребитель F-35A Lockheed Martin приземляется на автомагистраль в Терво, Финляндия

Фото: REUTERS/NTB

«США — одни из важнейших союзников Финляндии, и цель правительства, согласно программе, — завершить переговоры по соглашению, — говорится на сайте МИД республики. — Соглашение укрепит безопасность Финляндии и будет способствовать выполнению обязательств Финляндии как члена НАТО».

В мае представитель финского внешнеполитического ведомства Микаэль Антелл, участвовавший в переговорах, рассказал, что DCA в том числе позволит развертывать войска, разрешит их пребывание в стране, а также предварительное хранение военного оборудования.

Расовый подход: в правительство Финляндии вошли откровенные ксенофобы
Среди министров оказались неонацисты и педофилы

Однако конкретные параметры будущего оборонного соглашения между Финляндией и Соединенными Штатами пока еще остаются предметом переговоров, отметили в российский дипмиссии в Хельсинки.

— По финским оценкам, они завершатся к концу года, — рассказали «Известиям» в посольстве. — Российская реакция будет зависеть от содержания документа. Россия оставляет за собой право на ответные меры для обеспечения собственной безопасности на основе своих национальных интересов.

Как подчеркнул аналитик Института международных исследований МГИМО Никита Липунов, появление американских военных баз на финской территории — закономерный этап политики США по укреплению оборонных связей со странами Северной Европы. Конечная цель, которую здесь преследует Вашингтон, — максимальное сдерживание России без вступления в прямое столкновение, через демонстрацию силы.

Солдаты ВС США во время погрузки в транспортный вертолет
Фото: Global Look Press/US Army

— Политики в Финляндии, как и в других странах Северной Европы, охотно идут на такое сближение, поскольку воспринимают Россию как угрозу и убеждены, что оборонный альянс с США усилит их безопасность. Этим же продиктована полная евроатлантическая переориентация финских элит за последние годы, — пояснил он.

По словам эксперта, на данный момент открытым остается вопрос, будут ли подобные базы постоянными или нет. При этом наиболее вероятный сценарий, как считает аналитик МГИМО, — «норвежский». Он подразумевает, что американские Вооруженные силы получат расширенный доступ к определенным военным объектам и будут размещать там контингент и технику «на ротационной основе», а это более гибкая и обтекаемая формулировка.

Впрочем, судя по тому, как идет процесс интеграции Финляндии в НАТО, нельзя исключать, что американская база на территории 31-й страны альянса появится довольно быстро, спрогнозировал военный эксперт Андрей Фролов.

— Со стороны финнов точно никаких проблем не будет, а для американцев единственным сдерживающим фактором может быть финансовый. Это точно не будет какая-то политическая история, скорее экономическая, с учетом того, что у них и так много баз по всему миру, а это стоит немалых денег, — заявил он «Известиям». — У них есть база в Прибалтике, и какой-то военной необходимости создавать еще одну в 100 км от существующей, я думаю, нет. В конечном счете всё на 100% зависит от решения американцев.

Арктический приз: зачем Байдену понадобилась поездка в Финляндию
И о чем президент США договорился со скандинавскими странами

Полноценное внедрение

Несмотря на то что Финляндия официально присоединилась к Североатлантическому альянсу лишь этой весной, власти на местах начали предлагать свои территории для размещения баз НАТО еще в 2022-м. Так, в июле прошлого года Киммо Ярва, мэр города Лаппеенранта в Южной Карелии (у границ с РФ), предложил использовать аэропорт для этих целей.

военный аэропорт Каухава, Финляндия

Военный аэропорт в Каухава, Финляндия

Фото: Global Look Press/Matti Matikainen

«Он точно доступен, если Вооруженные силы захотят», — заявил он.

В 2023-м голос подал мэр другого города — Каухава, что в 400 км от России, — Веса Рантала. По его словам, там самая длинная взлетно-посадочная полоса в регионе, а также «очень сильное желание защищать страну». Градоначальник добавил, что в Каухаве находится единственный военный аэродром в Финляндии, к тому же он расположен близко к Балтийскому морю.

В самом Североатлантическом альянсе не стали исключать возможность появления своей базы в Финляндии.

— Будучи членом НАТО, Финляндия полностью интегрирована в политические и военные структуры Североатлантического альянса и продолжает вносить значительный вклад в ежедневные усилия нашей организации по защите миллиарда человек, проживающего в Евроатлантическом регионе, — заявил «Известиям» официальный представитель НАТО, комментируя перспективы появления баз альянса в Финляндии.

Военное напутствие: США нацелились на дальнейшую милитаризацию АТР
Какую роль в этом может сыграть Папуа — Новая Гвинея

По словам Никиты Липунова, в среднесрочной перспективе в Финляндии может появиться ограниченный контингент альянса по программе «Передовое расширенное присутствие» (EFP) под командованием США.

— Расширение американского военного присутствия в соседней Финляндии создаст угрозы для безопасности России и крайне негативно скажется на двусторонних отношениях стран, до минимума сократив возможности для будущего диалога. Москва будет вынуждена реагировать на них и усилит боеготовность войск на Северо-Западе, — предположил аналитик МГИМО.

Солдаты США и самолет на авиабазе
Фото: flickr.com

Когда Хельсинки собирались вступать в альянс, правительство заверяло, что на территории страны не будет ни баз НАТО, ни баз США, напомнил военный эксперт Алексей Леонков. При этом Финляндии есть что предложить: республика из-за своих географический особенностей обладает разветвленной аэродромной сетью, которая может быть использована для создания аэродромов передового базирования.

— Там можно разместить ударную авиацию для якобы сдерживания, но понятно, что в случае конфликта они могут участвовать в первом ударе по России. На нашей стороне у границы с Финляндией большого количества воинский частей не было из-за того, что и СССР, и РФ считали соседнюю страну нейтральной, — пояснил он.

Сектор базы: РФ укрепит военную инфраструктуру у финских границ
Как еще Москва намерена реагировать на американское присутствие в скандинавской стране

На этом фоне российские власти приняли решение создать 12 новых воинских частей на западном направлении. По словам эксперта, в их числе — базы ПВО и ВКС. Помимо зенитных ракетных комплексов там могут разместить радиолокационные станции, тактическую авиацию, истребители, которые будут заниматься перехватом ракет и самолетов. Наверняка будет усилена и сухопутная составляющая, а также пересмотрены места базирования кораблей ВМФ и его численность, полагает Алексей Леонков.

— Граница с НАТО увеличилась, ее надо перекрыть. Понятно, что теперь у нас появится и погранподразделения, которые будут ее контролировать, защищать от проникновения диверсионных и разведывательных групп. Это целый цикл мероприятий. Минобороны уже строит городки, военные базы. Мы иллюзий не имеем, — подчеркнул эксперт.

Помимо этого вокруг Санкт-Петербурга могут создать зону с мощным эшелонированным ПВО. Подлетное время ракеты с финской базы до города будет очень коротким. В случае размещения ударных самолетов и ракет в Финляндии, Россия будет считать этот шаг прямой экзистенциальной угрозой существованию страны, заключил Леонков.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир