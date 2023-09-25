Вместо дислокации: Финляндия и США могут договориться о военных базах к концу года

Переговоры США и Финляндии по оборонному соглашению, которое позволит размещать там американские военные базы, должны завершиться к концу года, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Хельсинки, добавив, что реакция Москвы будет зависеть от содержания документа. При этом Россия оставляет за собой право на ответные меры для обеспечения безопасности, подчеркнули в дипмиссии. Вместе с тем на фоне присоединения республики к НАТО финские власти стали предлагать создание на территории страны и баз альянса. В самом военном блоке не стали исключать их появление, отметив в беседе с «Известиями», что Финляндия полностью интегрирована в политические и военные структуры НАТО.

Двустороннее сближение

Прошлый год оказал сильное влияние на сферу международной безопасности. Особенно ощутимым эффект стал на северных границах России. Наш главный сосед в этом регионе — Финляндия — после нескольких десятилетий приверженности политике нейтралитета стал активно двигаться в сторону НАТО. В мае 2022-го страна наряду со Швецией подала заявку на вступление в Североатлантический альянс и менее чем через год официально стала 31-м государством блока.

Однако год назад начался и диалог между Хельсинки и Вашингтоном по новому соглашению об оборонном сотрудничестве (DCA). Как сообщили финские власти, к концу августа 2023-го стороны успели провести три раунда переговоров.

Американский истребитель F-35A Lockheed Martin приземляется на автомагистраль в Терво, Финляндия Фото: REUTERS/NTB

«США — одни из важнейших союзников Финляндии, и цель правительства, согласно программе, — завершить переговоры по соглашению, — говорится на сайте МИД республики. — Соглашение укрепит безопасность Финляндии и будет способствовать выполнению обязательств Финляндии как члена НАТО».

В мае представитель финского внешнеполитического ведомства Микаэль Антелл, участвовавший в переговорах, рассказал, что DCA в том числе позволит развертывать войска, разрешит их пребывание в стране, а также предварительное хранение военного оборудования.

Однако конкретные параметры будущего оборонного соглашения между Финляндией и Соединенными Штатами пока еще остаются предметом переговоров, отметили в российский дипмиссии в Хельсинки.

— По финским оценкам, они завершатся к концу года, — рассказали «Известиям» в посольстве. — Российская реакция будет зависеть от содержания документа. Россия оставляет за собой право на ответные меры для обеспечения собственной безопасности на основе своих национальных интересов.

Как подчеркнул аналитик Института международных исследований МГИМО Никита Липунов, появление американских военных баз на финской территории — закономерный этап политики США по укреплению оборонных связей со странами Северной Европы. Конечная цель, которую здесь преследует Вашингтон, — максимальное сдерживание России без вступления в прямое столкновение, через демонстрацию силы.

Фото: Global Look Press/US Army

— Политики в Финляндии, как и в других странах Северной Европы, охотно идут на такое сближение, поскольку воспринимают Россию как угрозу и убеждены, что оборонный альянс с США усилит их безопасность. Этим же продиктована полная евроатлантическая переориентация финских элит за последние годы, — пояснил он.

По словам эксперта, на данный момент открытым остается вопрос, будут ли подобные базы постоянными или нет. При этом наиболее вероятный сценарий, как считает аналитик МГИМО, — «норвежский». Он подразумевает, что американские Вооруженные силы получат расширенный доступ к определенным военным объектам и будут размещать там контингент и технику «на ротационной основе», а это более гибкая и обтекаемая формулировка.

Впрочем, судя по тому, как идет процесс интеграции Финляндии в НАТО, нельзя исключать, что американская база на территории 31-й страны альянса появится довольно быстро, спрогнозировал военный эксперт Андрей Фролов.

— Со стороны финнов точно никаких проблем не будет, а для американцев единственным сдерживающим фактором может быть финансовый. Это точно не будет какая-то политическая история, скорее экономическая, с учетом того, что у них и так много баз по всему миру, а это стоит немалых денег, — заявил он «Известиям». — У них есть база в Прибалтике, и какой-то военной необходимости создавать еще одну в 100 км от существующей, я думаю, нет. В конечном счете всё на 100% зависит от решения американцев.

Полноценное внедрение

Несмотря на то что Финляндия официально присоединилась к Североатлантическому альянсу лишь этой весной, власти на местах начали предлагать свои территории для размещения баз НАТО еще в 2022-м. Так, в июле прошлого года Киммо Ярва, мэр города Лаппеенранта в Южной Карелии (у границ с РФ), предложил использовать аэропорт для этих целей.

Военный аэропорт в Каухава, Финляндия Фото: Global Look Press/Matti Matikainen

«Он точно доступен, если Вооруженные силы захотят», — заявил он.

В 2023-м голос подал мэр другого города — Каухава, что в 400 км от России, — Веса Рантала. По его словам, там самая длинная взлетно-посадочная полоса в регионе, а также «очень сильное желание защищать страну». Градоначальник добавил, что в Каухаве находится единственный военный аэродром в Финляндии, к тому же он расположен близко к Балтийскому морю.

В самом Североатлантическом альянсе не стали исключать возможность появления своей базы в Финляндии.

— Будучи членом НАТО, Финляндия полностью интегрирована в политические и военные структуры Североатлантического альянса и продолжает вносить значительный вклад в ежедневные усилия нашей организации по защите миллиарда человек, проживающего в Евроатлантическом регионе, — заявил «Известиям» официальный представитель НАТО, комментируя перспективы появления баз альянса в Финляндии.

По словам Никиты Липунова, в среднесрочной перспективе в Финляндии может появиться ограниченный контингент альянса по программе «Передовое расширенное присутствие» (EFP) под командованием США.

— Расширение американского военного присутствия в соседней Финляндии создаст угрозы для безопасности России и крайне негативно скажется на двусторонних отношениях стран, до минимума сократив возможности для будущего диалога. Москва будет вынуждена реагировать на них и усилит боеготовность войск на Северо-Западе, — предположил аналитик МГИМО.

Фото: flickr.com

Когда Хельсинки собирались вступать в альянс, правительство заверяло, что на территории страны не будет ни баз НАТО, ни баз США, напомнил военный эксперт Алексей Леонков. При этом Финляндии есть что предложить: республика из-за своих географический особенностей обладает разветвленной аэродромной сетью, которая может быть использована для создания аэродромов передового базирования.

— Там можно разместить ударную авиацию для якобы сдерживания, но понятно, что в случае конфликта они могут участвовать в первом ударе по России. На нашей стороне у границы с Финляндией большого количества воинский частей не было из-за того, что и СССР, и РФ считали соседнюю страну нейтральной, — пояснил он.

На этом фоне российские власти приняли решение создать 12 новых воинских частей на западном направлении. По словам эксперта, в их числе — базы ПВО и ВКС. Помимо зенитных ракетных комплексов там могут разместить радиолокационные станции, тактическую авиацию, истребители, которые будут заниматься перехватом ракет и самолетов. Наверняка будет усилена и сухопутная составляющая, а также пересмотрены места базирования кораблей ВМФ и его численность, полагает Алексей Леонков.

— Граница с НАТО увеличилась, ее надо перекрыть. Понятно, что теперь у нас появится и погранподразделения, которые будут ее контролировать, защищать от проникновения диверсионных и разведывательных групп. Это целый цикл мероприятий. Минобороны уже строит городки, военные базы. Мы иллюзий не имеем, — подчеркнул эксперт.

Помимо этого вокруг Санкт-Петербурга могут создать зону с мощным эшелонированным ПВО. Подлетное время ракеты с финской базы до города будет очень коротким. В случае размещения ударных самолетов и ракет в Финляндии, Россия будет считать этот шаг прямой экзистенциальной угрозой существованию страны, заключил Леонков.