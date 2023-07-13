Арктический приз: зачем Байдену понадобилась поездка в Финляндию

Президент США Джо Байден 13 июля прибыл в Хельсинки, где принял участие в саммите Соединенных Штатов и стран Скандинавии . Так он завершил свое европейское турне, которое начал с визита в Великобританию и затем продолжил в Литве, где прошел двухдневный саммит НАТО. Итогом встреч стало обещание и дальше поддерживать Украину и усилить трансатлантические связи. Эксперты полагают, что визит Байдена носил символический характер, при этом США имеют долгосрочные планы по усилению влияния в Северной Европе . О том, какие еще цели Штаты преследуют в Скандинавии и какова роль Арктики в стратегии Вашингтона, — в материале «Известий».

Северное приветствие

Президент США Джо Байден встретился в Хельсинки с лидерами Финляндии, Норвегии, Исландии, Дании и Швеции. Визит в Финляндию оказался знаковым: Байден — первый американский президент, прибывший в страну не для встречи с российскими представителями . Так, в 2018 году Хельсинки посетил экс-президент Дональд Трамп для переговоров с Владимиром Путиным, а в 1997 году в страну приезжал Билл Клинтон, который также беседовал с российским коллегой Борисом Ельциным.

Формальными темами встречи стало сотрудничество в области безопасности, окружающей среды и технологий. Однако в итоговом коммюнике говорится и о том, что США и страны Северной Европы «неизменно» поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины . Также они пообещали, что продолжат помогать Киеву «столько, сколько потребуется, в том числе путем оказания постоянной помощи в области безопасности, экономики, права и гуманитарной помощи». К слову, обещание и дальше поставлять оружие Украине прокомментировали в РФ. 13 июля Владимир Путин заявил, что поставки нового вооружения лишь разжигают конфликт и усугубляют ситуацию для Украины.

В целом финская сторона не скупилась на комплименты Байдену . Так, глава минобороны Антти Хяккянен заявил, что визит президента США имеет «историческое значение» для Финляндии и других стран Северной Европы. Старался хвалить финнов и американский лидер . На встрече с финским коллегой Саули Ниинисте он сообщил, что принял решение об одобрении вступления Финляндии в НАТО якобы всего за три секунды .

Кортеж президента Джо Байдена в Хельсинки Фото: REUTERS/Lehtikuva/Eelis Berglund

Однако идиллию в президентском дворце нарушили прошедшие в Хельсинки антиамериканские акции . Как сообщило издание Yle, протестующие в белых комбинезонах стояли у здания парламента с плакатами с обвинениями США в причастности к взрывам газопроводов «Северный поток – 1, 2», а также со словами «Янки, убирайтесь домой» и «Байден, не привози сюда войну». Директор программы данных о конфликтах Уппсальского университета (UCDP) Магнус Оберг считает, что визит Байдена в Финляндию был важной, но не слишком нужной мерой для демонстрации связей со скандинавскими государствами.

— У них и так хорошие отношения с США, и, если бы Байден не приехал в Финляндию, ничего бы не изменилось . Я думаю, его визит является скорее символическим. Это своего рода подтверждение, что Финляндия вступила в НАТО, — заявил эксперт «Известиям».

Битва за Арктику

Встреча Байдена с лидерами государств Северной Европы стала третьим в истории саммитом США и скандинавских стран . Предыдущие заседания проводились в 2016 году в Вашингтоне и в 2013-м — в Стокгольме. Однако в этот раз ситуация совершенно иная. Семь лет назад не было ни малейших признаков, что Финляндия и Швеция будут членами Североатлантического альянса. И хотя официально шведы еще не вступили в военный блок, НАТО уже фактически в Швеции.

В интервью телеканалу SVT генсек блока Йенс Столтенберг однозначно заявил, что территория Швеции представляет географический интерес для альянса . Описывая важность страны для блока, он подчеркнул, что Швеция обладает сильной и хорошо обученной армией, но самое главное ее преимущество — удобное расположение на Балтийском море. В комментарии «Известиям» профессор факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко отметил, что членство Швеции и Финляндии в НАТО повышает возможности альянса для блокады Калининградской области.

Встреча президента США Джо Байдена с главами Швеции, Дании и Финляндии в Хельсинки Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

— Представим сценарий: Литва под предлогом технических работ блокирует железнодорожное сообщение России с Калининградом, а Швеция, Финляндия и Эстония одновременно блокируют акваторию Финского залива, — заявил эксперт.

Кроме того, Фененко считает, руководители НАТО и США видят в Скандинавии новый антироссийский фронт и поэтому им выгодно разжигать национализм , нацеленный против РФ.

— Кого американцы противопоставят России после решения конфликта на Украине? Ответ очевиден: либо Финляндию, либо Швецию, учитывая исторические традиции этих стран. Это мы привыкли, что Финляндия и Швеция в годы холодной войны были для нас дружественными странами. Но давайте вспомним, сколько раз в истории Россия воевала со Швецией и какую откровенно враждебную политику проводила Финляндия до 1948 года , — пояснил политолог.

Еще один аспект, интересующий американцев, — доступ к Арктике . В марте издание Bloomberg назвало ее новым регионом возможного столкновения США и России. По оценке ученых, в Арктическом регионе скрывается более 20% неразведанных запасов нефти и природного газа. Арктика богата большими запасами редкоземельных металлов, алмазов, урана и золота общей стоимостью примерно в триллион долларов . Помимо этого, стратегическое значение играют морские пути по Северному Ледовитому океану. Эти транспортные маршруты могут сократить на дни, если не на недели, традиционные пути коммерческих перевозок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В этом контексте для США контроль над скандинавскими странами выглядит как ключ к Арктике, сказал «Известиям» главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев.

— Сегодня американцы считают, что Арктика — это будущее. Она стала одним из центральных элементов американской стратегии, которая дополняет европейскую. Там ресурсы, стратегический контроль над нашим самым сильным Северным флотом. Неслучайно экс-президент США Дональд Трамп в свое время даже говорил о покупке Гренландии. Тогда, кстати, появились планы размещения ракет среднего радиуса действия в Гренландии и Европе, — пояснил эксперт «Известиям».

С прошлого года члены Арктического совета, в который входят США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция, фактически объявили Москве бойкот, создав формат «7+1». Несмотря на то что Россия формально в 2021–2023 годах возглавляет совет, встречи проводятся без участия Москвы.