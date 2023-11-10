В Финляндии допустили причастность судна КНР к повреждению Balticconector

Финская полиция склоняется к версии, что газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был поврежден якорем судна Newnew Polar Bear из Китая. Об этом 10 ноября сообщил комиссар правоохранительных органов Финляндии Ристо Лохи.

«На данном этапе можно утверждать, что якорь, поднятый из моря 24 октября 2023 года, по определенным техническим параметрам подходит в качестве якоря Newnew Polar Bear», — цитирует его пресс-служба полиции.

В заявлении ведомства уточняется, что детальные результаты исследований будут получены позднее. Расследование продвигается активно, однако необходимо готовиться к длительному процессу в связи с соответствующими техническими исследованиями и несколькими международными запросами, предупредили правоохранители.

Так, ведомство активизировало контакты с китайскими властями и подготовило международный запрос о юридической помощи.

8 октября газопровод Balticconnector, проходящий по дну Балтийского моря между Эстонией и Финляндией, был перекрыт из-за утечки. 11 октября представитель центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода.

По последним данным, повреждения могло нанести судно Newnew Polar Bear, которое ходит под флагом Гонконга. Полиция Финляндии сообщила, что утром 24 октября со дна моря был поднят якорь со следами контакта с газопроводом.

Кроме того, 6 ноября финское издание Yle сообщило, что российский кабель связи поврежден в Финском заливе. Речь шла о телекоммуникационном кабеле «Ростелекома» «Балтика», который соединяет Санкт-Петербург и Калининград. По предварительной информации, повреждение произошло в тот же день, что и утечка на газопроводе Balticconnector. Российский оператор кабеля уведомил Финляндию об обрыве провода 12 октября.