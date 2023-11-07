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Стало известно о повреждении российского кабеля связи в Финском заливе

Российский кабель связи поврежден в Финском заливе, его ремонтируют
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Российский кабель связи был поврежден в Финском заливе. Об этом 6 ноября сообщило издание Yle.

Речь идет о телекоммуникационном кабеле «Балтика», который соединяет Санкт-Петербург и Калининград в Финском заливе. По предварительной информации, повреждение произошло в тот же день, что и утечка на газопроводе Balticconnector. Оператор кабеля «Ростелеком» уведомил Финляндию о обрыве кабеля 12 октября.

Кабель частично проходит в исключительной экономической зоне Финляндии. В настоящий момент российская сторона приступила к ремонту. На месте инцидента работает судно «Спасатель Карев», его сопровождает корабль береговой охраны Финляндии.

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Ранее, 8 октября, подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за утечки.

11 октября представитель центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода.

Агентство Reuters 23 октября написало, что, по предположениям Эстонии, шведско-эстонские кабели в Балтийском море были повреждены «внешней силой» и что это связано с повреждениями газопровода Balticconnector.

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