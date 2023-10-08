Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыт из-за возможной утечки

Финская компания-оператор Gasgrid Finland в воскресенье, 8 октября, сообщила, что подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрений на утечку.

Как указывается, операторы двух стран в этот день около 02:00 заметили необычное падение давления в магистрали. В связи с этим было принято решение закрыть клапаны газопровода.

«Gasgrid Finland в настоящее время расследует этот вопрос в сотрудничестве с Elering (эстонской компанией. — Ред.)», — говорится в заявлении финского оператора.

Отмечается, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии в настоящее время стабильная, поскольку поставки природного ресурса осуществляются через терминал СПГ Inkoo, пишет «Газета.Ru».

Газопровод Balticconnector построили в 2019 году. Магистраль проходит по дну Финского залива от эстонского города Палдиски до финляндского Инкоо. За год до этого Эстония разрешила его построить между двумя странами, тем самым соединив свои газовые сети с Финляндией.