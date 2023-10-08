Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о 2 тыс. погибших в результате землетрясения в Афганистане
Армия
ВС РФ уничтожили украинский пункт управления БПЛА в районе Золотой Нивы
Мир
Польша одной из первых объявила о планах эвакуировать своих граждан из Израиля
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении температуры с 12 октября
Общество
Рейсы авиакомпании Red Wings из Сочи в Тель-Авив и обратно перенесены на 9 октября
Мир
Умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко
Мир
СМИ сообщили об обвале гособлигаций США до 16-летнего минимума
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и мокрый снег 8 октября
Мир
Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС
Спорт
Рябыкин стал главным тренером клуба КХЛ «Витязь»
Мир
Экс-аналитик ЦРУ указал на неуязвимость российских гиперзвуковых ракет
Мир
Китай призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь
Армия
ВС РФ уничтожили скопление живой силы ВСУ под Херсоном
Мир
Группировка ХАМАС заявила о продолжении ее сторонниками боев в Израиле

Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыт из-за возможной утечки

Gasgrid Finland: газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыт из-за вероятной утечки
0
Фото: Balticconnector
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финская компания-оператор Gasgrid Finland в воскресенье, 8 октября, сообщила, что подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрений на утечку.

Как указывается, операторы двух стран в этот день около 02:00 заметили необычное падение давления в магистрали. В связи с этим было принято решение закрыть клапаны газопровода.

«Gasgrid Finland в настоящее время расследует этот вопрос в сотрудничестве с Elering (эстонской компанией. — Ред.)», — говорится в заявлении финского оператора.

Отмечается, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии в настоящее время стабильная, поскольку поставки природного ресурса осуществляются через терминал СПГ Inkoo, пишет «Газета.Ru».

От посторонних газ: Эстония добивает собственную энергетику
Почему Таллин отказался от терминала СПГ и разработки сланцев

Газопровод Balticconnector построили в 2019 году. Магистраль проходит по дну Финского залива от эстонского города Палдиски до финляндского Инкоо. За год до этого Эстония разрешила его построить между двумя странами, тем самым соединив свои газовые сети с Финляндией.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023