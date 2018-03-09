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Эстония разрешила строительство газопровода по дну Финского залива

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Строительство газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией санкционировало правительство прибалтийского государства. Прокладку газопровода по дну Финского залива разрешили государственному газораспределительному и электросетевому предприятию Elering.

Работы начнутся на эстонском полуострове Пакри и по дну Финского залива продолжатся до финляндского города Инкоо.

«Разрешение дано на сооружение газопровода в особой экономической зоне Эстонии, его длина в эстонских водах составит примерно 32,8 километра», – приводит сообщение эстонского правительства «РИА Новости».

Balticconnector объединит газовые сети двух стран, помимо него будут построены компрессорные станции по обе стороны Финского залива. Предполагается, что реализация проекта повысит надежность и безопасность энергоснабжения во всем регионе.

Ранее исполнительный директор энергетической ассоциации США Барри Уортингтон заявил, что значительная часть европейского объема газа еще долгое время будет поставляться из России.

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