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В США заявили, что российский газ долго будет главенствовать на рынке Европы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Исполнительный директор энергетической ассоциации США Барри Уортингтон заявил, что значительная часть европейского объема газа еще долгое время будет поставляться из России.

«На европейском рынке есть место как для российского, так и для американского газа. Российский природный газ, поставляемый по газопроводу, останется лидером в Европе», — цитирует его «РИА Новости».

Уортингтон добавил, что США увеличит поставки газа в некоторые страны. По его словам, сжиженный газ пойдет в Испанию, Италию, Великобританию, Польшу, а также страны Прибалтики.

«Но российский газ будет доминировать в европейских поставках еще очень долгое время», — заявил Уoртингтoн.

В начале марта официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон ожидает от Москвы продолжения поставок газа на Украину в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

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