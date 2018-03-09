В США заявили, что российский газ долго будет главенствовать на рынке Европы
Исполнительный директор энергетической ассоциации США Барри Уортингтон заявил, что значительная часть европейского объема газа еще долгое время будет поставляться из России.
«На европейском рынке есть место как для российского, так и для американского газа. Российский природный газ, поставляемый по газопроводу, останется лидером в Европе», — цитирует его «РИА Новости».
Уортингтон добавил, что США увеличит поставки газа в некоторые страны. По его словам, сжиженный газ пойдет в Испанию, Италию, Великобританию, Польшу, а также страны Прибалтики.
«Но российский газ будет доминировать в европейских поставках еще очень долгое время», — заявил Уoртингтoн.
В начале марта официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон ожидает от Москвы продолжения поставок газа на Украину в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.