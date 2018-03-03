Второй танкер с российским газом прибыл в Бостон

В порту американского Бостона пришвартовался танкер Provalys с грузом российского газа с предприятия «Ямал-СПГ» компании «Новатэк», сообщили СМИ.

Provalys стал уже вторым танкером, поставившим российский газ в США. Перед отправлением через океан танкер сделал остановку в порту французского Дюнкерка, где принял на борт прибывший из РФ газ. Затем судно направилось к восточному побережью США. Об объеме второй партии газа пока не сообщается, передает Sputnik.

24 января стало известно, что танкер Gaselys с первой партией российского топлива с «Ямала СПГ» прибыл в Бостон и ожидает очереди на разгрузку.

В сообщении Sputnik сказано, что США придумали способ вывести сделку по покупке газа из-под своих же санкций. Для этого голубое топливо было приобретено у РФ французской компанией и закачено во французский же танкер.

США вынуждены закупать российский газ из-за резкого роста стоимости топлива на восточном побережье страны. Скачок цен обусловлен аномальными холодами.

В последние три года Вашингтон получал СПГ из Тринидада и Тобаго. Однако сейчас США нуждаются в дополнительных поставках.