Премьер Финляндии отказался от переговоров с РФ по ситуации на границе

Финляндия не станет вести переговоры с Россией по ситуации на границе, заявил 25 ноября премьер-министр страны Петтери Орпо.

«Правительство Финляндии не намерено вести переговоры с Россией о ситуации на восточной границе», — цитирует его газета Helsingin Sanomat.

Орпо добавил, что Хельсинки готовы к переговорам на дипломатическом уровне, однако «ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится» операция России на Украине.

Также он поблагодарил оппозицию за единодушие парламента в вопросе закрытии восточной границы страны.

Ранее, 24 ноября, финский министр внутренних дел Мари Рантанен рассказала, что государство закроет последний работающий КПП, если РФ продолжит «перевозить мигрантов к границе или в близлежащие районы».

В этот же день сообщалось, что правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия людей через пропускные пункты на границе с Россией временно прекращает работу трех КПП на северо-востоке страны — «Салла», «Вартиус» и «Куусамо».

22 ноября правительство Финляндии заявило о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, кроме самого северного «Райя-Йоосеппи». Всего на границе РФ и Финляндии расположено восемь пропускных пунктов.

До этого, в ночь на 18 ноября, были закрыты четыре КПП на российско-финской границе, ближайшие к Санкт-Петербургу. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен тогда заявила, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда.