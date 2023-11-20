Итоговое лишение: может ли Финляндия закрыть все КПП с Россией

В МВД Финляндии нет данных о возможном закрытии всех КПП на границе с Россией на этой неделе, заявили «Известиям» в ведомстве. При этом в погранслужбе страны отметили, что с начала 2023 года прошения об убежище на восточной границе направили 679 человек, 571 из которых — с 1 августа этого года. Финляндия обвиняет РФ в том, что она якобы использует мигрантов для дестабилизации обстановки в стране. Москва заявления Хельсинки отвергает, отмечая, что финское руководство стало придерживаться русофобской позиции. Эксперты считают, что Финляндия понимает последствия своих антироссийских действий и сознательно идет на ухудшение отношений. Следующим шагом может стать блокировка российских судов в Финском заливе или изменение статуса Аландских островов как демилитаризованной зоны.

Вопрос мигрантов

МВД Финляндии не обладает сведениями о возможном закрытии всех КПП на границе с Россией, заявили «Известиям» в ведомстве утром 20 ноября.

— У нас нет информации по поводу новых решений, — сказали там. Об этом же «Известиям» заявили в посольстве Финляндии в России.

Газета IltaLehti ранее сообщила, что руководство страны готово закрыть все пограничные пункты на границе с Россией с 22 ноября. Предполагается, что соответствующее решение правительство должно было принять в понедельник.

Лица, ищущие временного убежища, садятся в автобус, следующий в центр приема Йоутсено на границе между Россией и Финляндией, 15 ноября 2023 года Фото: ТАСС/IMAGO/Vesa Moilanen

Погранслужба Финляндии отказалась комментировать информацию о том, что Хельсинки рассматривает возможность закрытия на этой неделе всех оставшихся КПП. При этом там отметили, что с начала года прошения об убежище направили более 600 человек.

— С 1 января 2023 года на восточной границе у нас было 679 просителей убежища. Из них 571 проситель убежища был зарегистрирован с 1 августа. Большую часть граждан составили сомалийцы, иракцы, сирийцы и йеменцы, — заявили «Известиям» в финской погранслужбе.

Комментируя сообщения о возможном закрытии всех погранпунктов с РФ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что русофобская позиция Финляндии вызывает «глубокое сожаление», однако Россия не может повлиять на эту ситуацию. «Как такового диалога нет, и не по нашей вине, собственно, не мы были инициаторами сворачивания диалога», — отметил Песков.

Руководство Финляндии обвиняет РФ в якобы намеренной отправке нелегальных мигрантов на российско-финскую границу с целью дестабилизации обстановки в стране. 15 ноября президент Саули Ниинисте заявил, что «пограничные органы России помогают недалеко от границы этим приезжим». Москва не раз отвергала подобные обвинения. В РФ подчеркивают, что погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право. «В этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции, — сказал Песков на брифинге. — Если пытаются найти какие-то надуманные причины, опять же здесь мы не приемлем такие обвинения в наш адрес».

Контрольно-пропускной пункт «Нуйямаа» (МАПП «Брусничное») Фото: ТАСС/EPA/LAURI HEINO

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что возможное полное закрытие российско-финской границы будет противоречить национальным интересам Финляндии. Также в российском МИДе подчеркнули, что решение о закрытии КПП идет в русле попыток еще больше обострить отношения с РФ. «Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран. Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной», — сообщили в ведомстве. Премьер-министр страны Петтери Орпо отметил 20 ноября, что правительство обсудило с Москвой ситуацию по дипломатическим каналам, однако переговоры не привели к каким-либо результатам.



20 ноября глава Карелии Артем Парфенчиков сообщил, что российские полицейские задержали часть мигрантов, которые собирались у пункта пропуска «Люття».

Строительство укреплений на границе с РФ

Между тем глава МВД Финляндии Мари Рантанен сообщила газете Helsingin Sanomat, что закрытие четырех КПП «частично» принесло желаемый результат и Хельсинки введут новые меры для повышения безопасности границ страны. Кроме того, Финляндия, по ее словам, уже отправила запрос в Агентство ЕС по контролю границ (Frontex) на выделение дополнительной помощи для обеспечения безопасности с Востока.

19 ноября стало известно, что финские власти временно закрыли пятый КПП на границе с РФ «Вартиус». До этого Хельсинки принял решение перекрыть с 18 ноября до 18 февраля 2024 года четыре погранпункта («Иматра», «Ниирале», «Нуйямаа», «Ваалимаа»), расположенных ближе всего к Санкт-Петербургу. Издание Yle отмечало, что «Вартиус» закрыли примерно в 18 часов по местному времени из-за перегруженности — за субботу туда якобы прибыли 67 просителей убежища. Сейчас заявления принимают только на КПП «Вартиус» и «Салла».

Транспортные средства Сил обороны Финляндии (FDF) на пограничной станции Вартиус, Финляндия, 19 ноября 2023 года Фото: REUTERS/Lehtikuva/Miska Puumala

При этом европейские СМИ пишут, что финские военные вместе с пограничниками вовсю возводят в «Вартиусе» дополнительные «защитные барьеры». «При помощи армейской тяжелой техники, экскаваторов и кранов ставятся заборы и иные заграждения, призванные обеспечить защиту пограничного пункта пропуска от неконтролируемого наплыва иммигрантов», — отмечает агентство PAP. 20 ноября финские пограничники сообщили о начале строительства временных заграждений у КПП «Салла». Начальник пограничной службы Финляндии Паси Костамоваара заявил о возможности закрытия всей границы с Россией, если такое решение примет правительство.

Финский президент Саули Ниинисте посетовал 20 ноября, что у ЕС фактически нет инструмента для депортации нелегальных мигрантов. В Еврокомиссии, впрочем, пообещали, что «готовы оказывать поддержку государствам-членам в вопросе защиты внешних границ». Глава Евросовета Шарль Мишель отметил: Евросоюз полностью солидарен с Финляндией, и Брюссель ответит на «попытки России использовать мигрантов». В Европарламенте полагают, что решение о закрытии ряда КПП стало реакцией финнов на неэффективную миграционную политику ЕС.

— Финляндия вместе с Данией и большинством восточноевропейских государств выступают против политики открытых дверей Урсулы фон дер Ляйен в области миграции и африканизации, — сказал «Известиям» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек. — На самом деле единственная причина, по которой Брюссель не критикует решение Финляндии, заключается в том, что она закрывает границу с Россией, а ЕС стремится обвинить Москву в некоторых миграционных проблемах. В любой другой ситуации ЕС был бы очень критичен в отношении Финляндии.

При этом русскоязычные граждане страны негативно отнеслись к действиям финского правительства. 18 ноября жители столичного региона Финляндии провели митинг у парламента, выступив против решения правительства по закрытию четырех крупнейших КПП. Научный сотрудник Центра Северной Европы отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин считает, что Хельсинки своей политикой сознательно портит отношения с РФ.

Фото: ТАСС/IMAGO/Hannu Huttu

— Финское правительство не действует в интересах своей страны. У них нет цели улучшить отношения с Россией, — сказал он «Известям». — Финляндия, как страны Прибалтики и Польша, будет делать максимум негативных шагов против России.

При этом эксперт полагает, что следующими шагами могло бы быть блокирование вместе с Эстонией перемещения российских судов через Финский залив или изменение статуса Аландских островов как демилитаризованной зоны.

— Закрытие погранпереходов ради решения проблемы нелегальной миграции, конечно же, предлог. Нелегальная миграция в промышленных масштабах не может идти через погранпереходы, — резюмировал Плюснин.

Тем временем беженцы, пытающиеся попасть в Финляндию, сетуют на невозможность попасть в Европу, несмотря на политику открытых дверей последней. По словам сомалийского беженца по имени Майлариф, с которым пообщались «Известия», он уже три раза пытался пересечь латвийскую границу и пять раз — польскую. Он покинул родину из-за военных действий — из Сомали он добрался до Ирана, а затем через Турцию попал в Россию. «Мы стали заложниками непростой ситуации, но мы по-прежнему верим, что нам удастся достичь цели, хотя каждый раз у нас появляются какие-то препятствия», — поделился Майлариф.