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Итоговое лишение: может ли Финляндия закрыть все КПП с Россией

По данным погранслужбы, с января прошения об убежище направили более 600 мигрантов
Фото: Global Look Press/IMAGO/Vesa Moilanen
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В МВД Финляндии нет данных о возможном закрытии всех КПП на границе с Россией на этой неделе, заявили «Известиям» в ведомстве. При этом в погранслужбе страны отметили, что с начала 2023 года прошения об убежище на восточной границе направили 679 человек, 571 из которых — с 1 августа этого года. Финляндия обвиняет РФ в том, что она якобы использует мигрантов для дестабилизации обстановки в стране. Москва заявления Хельсинки отвергает, отмечая, что финское руководство стало придерживаться русофобской позиции. Эксперты считают, что Финляндия понимает последствия своих антироссийских действий и сознательно идет на ухудшение отношений. Следующим шагом может стать блокировка российских судов в Финском заливе или изменение статуса Аландских островов как демилитаризованной зоны.

Вопрос мигрантов

МВД Финляндии не обладает сведениями о возможном закрытии всех КПП на границе с Россией, заявили «Известиям» в ведомстве утром 20 ноября.

— У нас нет информации по поводу новых решений, — сказали там. Об этом же «Известиям» заявили в посольстве Финляндии в России.

Газета IltaLehti ранее сообщила, что руководство страны готово закрыть все пограничные пункты на границе с Россией с 22 ноября. Предполагается, что соответствующее решение правительство должно было принять в понедельник.

Лица, ищущие временного убежища, садятся в автобус, следующий в центр приема Йоутсено на границе между Россией и Финляндией

Лица, ищущие временного убежища, садятся в автобус, следующий в центр приема Йоутсено на границе между Россией и Финляндией, 15 ноября 2023 года

Фото: ТАСС/IMAGO/Vesa Moilanen

Погранслужба Финляндии отказалась комментировать информацию о том, что Хельсинки рассматривает возможность закрытия на этой неделе всех оставшихся КПП. При этом там отметили, что с начала года прошения об убежище направили более 600 человек.

— С 1 января 2023 года на восточной границе у нас было 679 просителей убежища. Из них 571 проситель убежища был зарегистрирован с 1 августа. Большую часть граждан составили сомалийцы, иракцы, сирийцы и йеменцы, — заявили «Известиям» в финской погранслужбе.

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Комментируя сообщения о возможном закрытии всех погранпунктов с РФ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что русофобская позиция Финляндии вызывает «глубокое сожаление», однако Россия не может повлиять на эту ситуацию. «Как такового диалога нет, и не по нашей вине, собственно, не мы были инициаторами сворачивания диалога», — отметил Песков.

Руководство Финляндии обвиняет РФ в якобы намеренной отправке нелегальных мигрантов на российско-финскую границу с целью дестабилизации обстановки в стране. 15 ноября президент Саули Ниинисте заявил, что «пограничные органы России помогают недалеко от границы этим приезжим». Москва не раз отвергала подобные обвинения. В РФ подчеркивают, что погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право. «В этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции, — сказал Песков на брифинге. — Если пытаются найти какие-то надуманные причины, опять же здесь мы не приемлем такие обвинения в наш адрес».

Контрольно-пропускной пункт Нуйямаа (МАПП Брусничное)

Контрольно-пропускной пункт «Нуйямаа» (МАПП «Брусничное»)

Фото: ТАСС/EPA/LAURI HEINO

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что возможное полное закрытие российско-финской границы будет противоречить национальным интересам Финляндии. Также в российском МИДе подчеркнули, что решение о закрытии КПП идет в русле попыток еще больше обострить отношения с РФ. «Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран. Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной», — сообщили в ведомстве. Премьер-министр страны Петтери Орпо отметил 20 ноября, что правительство обсудило с Москвой ситуацию по дипломатическим каналам, однако переговоры не привели к каким-либо результатам.

20 ноября глава Карелии Артем Парфенчиков сообщил, что российские полицейские задержали часть мигрантов, которые собирались у пункта пропуска «Люття».

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Между тем глава МВД Финляндии Мари Рантанен сообщила газете Helsingin Sanomat, что закрытие четырех КПП «частично» принесло желаемый результат и Хельсинки введут новые меры для повышения безопасности границ страны. Кроме того, Финляндия, по ее словам, уже отправила запрос в Агентство ЕС по контролю границ (Frontex) на выделение дополнительной помощи для обеспечения безопасности с Востока.

19 ноября стало известно, что финские власти временно закрыли пятый КПП на границе с РФ «Вартиус». До этого Хельсинки принял решение перекрыть с 18 ноября до 18 февраля 2024 года четыре погранпункта («Иматра», «Ниирале», «Нуйямаа», «Ваалимаа»), расположенных ближе всего к Санкт-Петербургу. Издание Yle отмечало, что «Вартиус» закрыли примерно в 18 часов по местному времени из-за перегруженности — за субботу туда якобы прибыли 67 просителей убежища. Сейчас заявления принимают только на КПП «Вартиус» и «Салла».

Транспортные средства Сил обороны Финляндии (FDF) на пограничной станции Вартиус, Финляндия, 19 ноября 2023 года

Транспортные средства Сил обороны Финляндии (FDF) на пограничной станции Вартиус, Финляндия, 19 ноября 2023 года

Фото: REUTERS/Lehtikuva/Miska Puumala

При этом европейские СМИ пишут, что финские военные вместе с пограничниками вовсю возводят в «Вартиусе» дополнительные «защитные барьеры». «При помощи армейской тяжелой техники, экскаваторов и кранов ставятся заборы и иные заграждения, призванные обеспечить защиту пограничного пункта пропуска от неконтролируемого наплыва иммигрантов», — отмечает агентство PAP. 20 ноября финские пограничники сообщили о начале строительства временных заграждений у КПП «Салла». Начальник пограничной службы Финляндии Паси Костамоваара заявил о возможности закрытия всей границы с Россией, если такое решение примет правительство.

Финский президент Саули Ниинисте посетовал 20 ноября, что у ЕС фактически нет инструмента для депортации нелегальных мигрантов. В Еврокомиссии, впрочем, пообещали, что «готовы оказывать поддержку государствам-членам в вопросе защиты внешних границ». Глава Евросовета Шарль Мишель отметил: Евросоюз полностью солидарен с Финляндией, и Брюссель ответит на «попытки России использовать мигрантов». В Европарламенте полагают, что решение о закрытии ряда КПП стало реакцией финнов на неэффективную миграционную политику ЕС.

— Финляндия вместе с Данией и большинством восточноевропейских государств выступают против политики открытых дверей Урсулы фон дер Ляйен в области миграции и африканизации, — сказал «Известиям» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек. — На самом деле единственная причина, по которой Брюссель не критикует решение Финляндии, заключается в том, что она закрывает границу с Россией, а ЕС стремится обвинить Москву в некоторых миграционных проблемах. В любой другой ситуации ЕС был бы очень критичен в отношении Финляндии.

При этом русскоязычные граждане страны негативно отнеслись к действиям финского правительства. 18 ноября жители столичного региона Финляндии провели митинг у парламента, выступив против решения правительства по закрытию четырех крупнейших КПП. Научный сотрудник Центра Северной Европы отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин считает, что Хельсинки своей политикой сознательно портит отношения с РФ.

граница
Фото: ТАСС/IMAGO/Hannu Huttu

— Финское правительство не действует в интересах своей страны. У них нет цели улучшить отношения с Россией, — сказал он «Известям». — Финляндия, как страны Прибалтики и Польша, будет делать максимум негативных шагов против России.

При этом эксперт полагает, что следующими шагами могло бы быть блокирование вместе с Эстонией перемещения российских судов через Финский залив или изменение статуса Аландских островов как демилитаризованной зоны.

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— Закрытие погранпереходов ради решения проблемы нелегальной миграции, конечно же, предлог. Нелегальная миграция в промышленных масштабах не может идти через погранпереходы, — резюмировал Плюснин.

Тем временем беженцы, пытающиеся попасть в Финляндию, сетуют на невозможность попасть в Европу, несмотря на политику открытых дверей последней. По словам сомалийского беженца по имени Майлариф, с которым пообщались «Известия», он уже три раза пытался пересечь латвийскую границу и пять раз — польскую. Он покинул родину из-за военных действий — из Сомали он добрался до Ирана, а затем через Турцию попал в Россию. «Мы стали заложниками непростой ситуации, но мы по-прежнему верим, что нам удастся достичь цели, хотя каждый раз у нас появляются какие-то препятствия», — поделился Майлариф.

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