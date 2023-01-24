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Талон на выезд: для прохождения границы создадут электронную очередь

Как пересекать границу на автомобиле в 2023 году
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Новые правила пересечения межгосударственной границы для автомобилистов появятся в России в 2023 году. «Известия» выяснили, кого коснутся нововведения и как теперь пересекать границы на собственном транспорте.

Электронная запись для пересечения границы

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Резервировать дату и время для пересечения границы России на автомобиле предложили депутаты Госдумы. Согласно уточнениям, мера коснется только водителей грузовиков и только коммерческих перевозок. Для владельцев легкового транспорта ничего не изменится. Кроме того, предлагается, что новый порядок будет действовать не повсеместно, а только на тех пунктах пропуска, где очередь к подъезду составляет 10–15 дней. Услуга бесплатна для физических и для юридических лиц.

Как пояснил «Известиям» эксперт в области транспорта, логистики и стратегического развития Сков Гуревич, если бы законопроект касался физических лиц, то это могло бы создать определенные трудности, поскольку гражданам трудно заранее планировать свои поездки и их планы могут меняться. А для юридических лиц такое решение будет оправдано. «Пробки на некоторых границах существуют, и надо понимать их происхождение. Может быть, резервирование времени — поможет сотрудникам на границе лучше планировать свою деятельность. Да и люди, которые будут границу пересекать, тоже будут планировать время. Поэтому с этой точки зрения проблем не вижу», — отметил эксперт.

Талон на выезд
пробка
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

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Появление системы бронирования для выезда грузовиков за пределы России не связано с якобы какими-то планами властей закрыть границу. Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, закрытие границы власти не обсуждают. Ранее возможность заранее резервировать дату и время пересечения российских границ на автомобиле предложил председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев. В случае, если поправки примут, они вступят в силу 1 марта 2023 года и будут действовать минимум до 1 марта 2024-го.

Бронирование позволяет сократить время ожидания на границе и повышает пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска (МАПП). Разработчики — российская компания «Софт Телематика» — рассчитывают масштабировать технологическое решение на остальные международные пункты пропуска на территории России. В законопроекте также предусмотрены требования к обустройству участков дорог рядом с пограничными пунктами пропуска. Так, на стоянках для автомобилей должны быть бесплатные туалеты, объемные урны, освещение и терминалы для бронирования проходов через погранпункты. Пункты контроля оснастят и средствами принудительной остановки транспорта.

Как зарезервировать дату проезда через границу на автомобиле

Забронировать время и дату для пересечения госграницы на автомобиле можно онлайн и оффлайн. Водителю необходимо зарегистрироваться на портале системы бронирования очереди и выбрать свободную дату и время для проезда. Подтверждение будет направлено на электронную почту и через СМС-оповещение. Также воспользоваться сервисом будет возможно через «Госуслуги» или лично, приехав на погранпункт и взяв талон у оператора.

Талон на выезд
граница
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Грузовики при этом могут принадлежать как российским, так и иностранным перевозчикам, а также гражданам России, иностранцам и даже лицам без гражданства. Первая электронная очередь уже организована на российско-литовской границе «МАПП — Чернышевское». Об этом сообщалось в пятницу, 19 января.

В каких странах есть электронная очередь для прохождения границы?

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Портал для онлайн-бронирования очереди на границе — не российское ноу-хау. С 2018 года такая система работает в трех прибалтийских странах и на границе Белоруссии с Латвией и Литвой. Наряду с бронью пересечь границу можно и по живой очереди. В 2023 году аналогичную систему планирует запустить Казахстан.

Где скопились очереди на границах

15 декабря 2022 года стало известно, что на границах Белоруссии и России с европейскими странами образовались очереди из фур: перевозчики простаивают в ожидании перецепки грузов до 10 дней. Самые протяженные заторы из грузовиков образовались на выезде из Белоруссии в направлении стран Евросоюза (ЕС) — в Польшу и Литву. Согласно данным Госпогранкомитета Белоруссии на 13 декабря, в очереди стояло 1130 грузовиков. За сутки сопредельная сторона оформила 21% от нормы на пропуска — выехать смогли 104 фуры. Причиной пробок стало появление самого механизма перецепки, который требует дополнительного времени и неожиданный саботаж со стороны погранслужб Польши и Литвы: западные соседи пропускают в сутки всего 30–40% от оговоренного числа грузовиков.

Талон на выезд
пробка
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Также осень сообщалось о больших пробках на КПП между Россией и Грузией, Россией и Монголией, а также в Астраханской области на границе с Казахстаном.

Правила пересечения российской границы на автомобиле

С 15 июля 2022 года Россия официально сняла все ограничения на выезд через сухопутную границу, однако осенью ЕС практически полностью закрыл сухопутные границы для туристов из России. Страны Прибалтики, а также Финляндия и Польша приостановили прием заявлений на визы для граждан РФ независимо от целей поездки. Исключение составляют члены семьи граждан ЕС, а также сами граждане ЕС. Последним «окном в Европу» остается заполярная граница с Норвегией в районе Киркенеса.

Талон на выезд
граница
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Какие документы нужны при пересечение границы на автомобиле?

Для выезда за границу РФ на автомобиле необходимо предоставить:

  • действующий загранпаспорт с визой,
  • медстраховку,
  • водительское удостоверение международного образца,
  • свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и пройденный техосмотр,
  • страховку на автомобиль — «Зеленую карту».
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