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Эксперт объяснил необходимость поправок о пересечении границы РФ по записи

Эксперт по логистике Гуревич положительно оценил поправки о бронировании даты пересечения границы России
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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Эксперт в области транспорта, логистики и стратегического развития Сков Гуревич 24 января в беседе с «Известиями» положительно оценил поправки, подразумевающие возможность пересечения границы России на автотранспорте в заранее зарезервированные даты.

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О поправках в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» стало известно ранее в этот день. Согласно документу, изменения коснутся лишь автомобилей для международных грузовых перевозок.

«Пробки на некоторых границах существуют, надо понимать их происхождение. Если там пробки существуют, может быть, резервирование времени — это и хорошо, потому что, во-первых, сотрудники на границе будут лучше планировать свою деятельность. Во-вторых, люди, которые будут границу пересекать, тоже будут планировать время. Поэтому с этой точки зрения проблем не вижу», — отметил эксперт.

По словам Гуревича, если бы законопроект касался физических лиц, то это могло бы создать определенные трудности, поскольку гражданам трудно заранее планировать свои поездки и их планы могут меняться. «Это касается юридических лиц, которые везут заранее заказанные грузы в заявленную точку, — это гораздо проще», — добавил специалист.

Соответствующий документ подготовил глава комитета Государственной думы РФ по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев. Он пояснил, что поправки о пересечении границы по записи коснутся только грузовых перевозок. По словам депутата, инициатива позволит избежать очередей на пунктах пропуска, где очередь к подъезду составляет 10–15 дней.

Предполагается также, что вдоль дорог у пунктов пропуска будут обеспечены условия для комфортных стоянок машин: на них должны будут обустроить бесплатные туалеты, мусорные баки и освещение. При этом зарезервировать дату и время водители смогут через государственную платформу информационной системы электронных перевозочных документов.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, появление системы бронирования даты на выезд грузовых автомобилей из страны не связано с якобы какими-то планами властей закрыть границу.

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