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С чужим уставом: в РФ хотят запретить иностранных агрегаторов грузоперевозок

Как такая мера скажется на логистическом рынке страны
Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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В России предлагают запретить деятельность всех интернет-агрегаторов грузоперевозок c иностранным участием, так как они владеют конфиденциальной информацией не только о гражданах РФ, но и о движении важных грузов, связанных с обороноспособностью страны. Обращение в Генпрокуратуру, Минцифры и ФСБ направила организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Специалисты, в частности, просят провести проверку немецкой IT-компании Transporeon. По мнению самих логистов, уход иностранных компаний приведет к удешевлению грузоперевозок в РФ.

Угроза безопасности

Обращение ведомствам направил глава ОПИ Олег Павлов.

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«На примере теракта на Крымском мосту мы уже обращали внимание на проблему агрегаторов грузоперевозок и риски для жизни и здоровья граждан, а также для критической инфраструктуры, которые несет их бесконтрольная деятельность. В этом контексте особого внимания заслуживает присутствие на российском рынке иностранных агрегаторов, предоставляющих услуги отечественным компаниям, работающим в том числе на нужды оборонного комплекса», — говорится в письме, которое есть у «Известий».

В качестве примера Олег Павлов приводит немецкую IT-компанию Transporeon, которая предлагает клиентам цифровую логистическую платформу — платный облачный сервис для поиска контрагентов и совершения сделок.

«Данную платформу характеризуют многочисленные нарушения, связанные с обработкой и хранением персональных данных российских юридических и физических лиц, которые размещаются на серверах в Германии. При этом в числе клиентов этой платформы — крупнейшие отечественные компании из различных системообразующих отраслей», — подчеркивает Олег Павлов.

С чужим уставом
фуры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Джано Геловани

Таким образом, по его словам, заинтересованные иностранные лица, включая западные спецслужбы, могут получить информацию о движении товаров и грузов, которая не только указывает на состояние отдельных отраслей российской экономики, но также раскрывает характер и содержание мероприятий по обеспечению обороноспособности России.

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«Всё вышеуказанное происходит на фоне публикации на сайте Transporeon материалов антироссийской направленности и открытых призывов к поддержке украинского режима. Отмеченные обстоятельства прямо указывают на необходимость нормативного установления запрета на деятельность на российском рынке агрегаторов грузоперевозок с иностранным участием», — говорится в обращении.

Глава ОПИ также напоминает, что аналогичные меры на законодательном уровне принимаются по другим направлениям. Так, Госдума 21 декабря приняла закон, который регулирует деятельность сервисов размещения объявлений (классифайдов) с суточной аудиторией свыше 100 тыс. пользователей. Согласно новым нормам, его владельцем может выступать только россиянин, не имеющий гражданства другой страны, или российское юрлицо.

«Принимая во внимание изложенное, просим вас принять имеющиеся в ваших полномочиях меры и содействовать скорейшему введению запрета на деятельность на российском рынке агрегаторов грузоперевозок с иностранным участием», — говорится в документе.

Зарубежные интернет-агрегаторы грузоперевозок сейчас занимают треть российского рынка, при этом никакой ответственности за нарушения хранения персональных данных они не несут, пояснил в беседе с «Известиями» Олег Павлов.

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Видят все

Председатель НП «Грузавтотранс» (объединяет крупные и небольшие компании-автогрузоперевозчики) Владимир Матягин назвал предложение ОПИ правильным.

Любая информация о логистических потоках, тем более если их иностранные компании отслеживают их из-за границы, — это прежде всего понимание того, как развивается экономика, где находятся наиболее важные центры той или иной продукции. Поэтому, конечно, особенно в нынешних условиях, это очень правильное предложение. Должны работать только российские операторы, — сказал он «Известиям».

Угроза утечки персональных данных существует, согласился управляющий директор транспортно-экспедиционной компании «Нетворк Логистик» Владислав Бекоев.

С чужим уставом
Грузовые контейнеры
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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— Я не против, если у нас будет всё свое. Ведь иностранные компании, которые занимаются грузоперевозками в России, тут ничего своего не имеют, в частности они пользуются российскими водителями. По сути, их присутствие на российском рынке — это только лишняя прокладка в ценообразовании логистики, — добавил специалист.

При этом он полагает, что в случае ухода таких агрегатов перевозки в РФ точно подешевеют.

«Известия» направили запрос в компанию Transporeon с предложением высказать свою точку зрения по данному вопросу. Кроме того, редакция обратилась в Минцифры, Гепрокуратуру и ФСБ с просьбой оценить перспективу поддержки этого обращения.

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