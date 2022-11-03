Туда и дорого: страховка грузов в Крым подскочила в цене
Стоимость страховки грузов, которые следуют в Крым, подскочила почти вдвое. Об этом «Известиям» рассказали в ассоциации «Грузавтотранспорт». Дело в том, что после взрыва на Крымском мосту перевозчики активно используют объездной путь — он проходит по новым территориям, на которых введено военное положение. Грузоперевозчики считают оправданным подорожание страховки с учетом рисков, с которыми теперь сталкиваются фуры. Но в отрасли отметили, что это может привести к подорожанию товаров.
В сложный путь
После теракта на Крымском мосту фуры с товарами народного потребления объезжают его, следуя на полуостров по новым территориям. В конце октября президент РФ установил в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях максимальный режим реагирования — военное положение. Из-за возникших серьезных рисков страховые компании повысили расценки на свои услуги для тех, кто пересекает эти регионы. Теперь стоимость защиты грузов, которые следуют в Крым, выросла почти вдвое. Об этом «Известиям» рассказал глава ассоциации «Грузавтотранспорт» Владимир Матягин. Хотя в других регионах страны стоимость этой услуги не изменилась, добавил он.
Дорогие товары, например строительную, бытовую технику, а также сигареты, компании вовсе отказываются страховать — их перевозчики «везут на свой страх и риск, увеличивая при этом цену транспортировки», отметил Владимир Матягин. Проблемы возникают и со страховкой транспорта, ведь защита груза не распространяется на фуры. ОСАГО предприниматели получали до присоединения новых территорий, поэтому зона покрытия в документах ограничена 85 регионами, пояснил специалист. Плюс к этому страховые компании сейчас отказываются оформлять каско, которое действует и в новых регионах, добавил он. Эти факторы также давят на тарифы транспортировки, подчеркнул Владимир Матягин.
Но, как заверил эксперт, бизнес не жаловался на такую ситуацию, перевозчики понимают: в условиях военного положения траты оправданы. По словам Владимира Матягина, все дополнительные расходы, скорее всего, скажутся на стоимости продукции, которую предприниматели перевозят. Он не уточнил, насколько.
«Известия» направили запросы в крупнейшие торговые сети на территории Крыма. Также издание обратилось к главе республики.
В ФАС «Известиям» сказали, что служба не мониторит, как меняется стоимость страхования грузов. Там добавили, что жалоб на завышение цен по таким полисам также не поступало.
8 октября стало известно о диверсии на Крымском мосту. Движение на нем ограничили, ремонтные работы будут идти вплоть до лета следующего года. Сразу после этого на Керченской переправе сформировался затор: фуры перевозили продукцию в Крым, их очередь составляла до 1 тыс. грузовых автомобилей. Для разгрузки этого направления Минтранс ограничил перечень товаров, которые можно везти через переправу. Среди них — скоропортящиеся и социально значимые продукты, лекарства. Транспорт с другими наименованиями повернул на объездной путь, который проходит через новые территории РФ.
Дорогие риски
Транзит по новым территориям может увеличить стоимость страхования грузов примерно на 50%, сказали «Известиям» в «Совкомбанк Страховании». Там объяснили, что цены будут выше, так как в присоединенных регионах сейчас переходный период (речь идет об их интеграции), а значит, риски выше. Инфраструктура в этих субъектах восстанавливается, а система контроля дорожного движения и обеспечения безопасности находится на стадии становления, отметили в компании. Надбавка за риск будет разумной, так как протяженность маршрута относительно небольшая — около 400 км, заключили в организации.
В «Астро-Волге» также планируют поднять стоимость страхования из-за изменения пути следования, сказали «Известиям» в компании. Тарифы будут рассчитывать индивидуально, добавили в пресс-службе страховщика.
«Известия» направили запрос в ЦБ.
Военные риски — это стандартное исключение из покрытия, поэтому если такое страховое событие произойдет, то, согласно закону, выплата не полагается, сообщил «Известиям» источник на рынке страхования. Однако страховщики опасаются, что их всё равно обяжут компенсировать убытки, поэтому повышают цены на договоры, добавил собеседник издания.
Страхование грузов действительно может подорожать из-за изменения маршрута, движение более рискованно, однако это оправдано, считает главный научный сотрудник Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве РФ Сергей Орлов. По его словам, в дальнейшем этот объездной путь можно будет использовать параллельно с Крымским мостом. Но трассу следует обустроить: на ней до сих пор есть неотремонтированные участки, заметил эксперт.