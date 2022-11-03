Туда и дорого: страховка грузов в Крым подскочила в цене

Стоимость страховки грузов, которые следуют в Крым, подскочила почти вдвое . Об этом «Известиям» рассказали в ассоциации «Грузавтотранспорт». Дело в том, что после взрыва на Крымском мосту перевозчики активно используют объездной путь — он проходит по новым территориям, на которых введено военное положение. Грузоперевозчики считают оправданным подорожание страховки с учетом рисков, с которыми теперь сталкиваются фуры. Но в отрасли отметили, что это может привести к подорожанию товаров.

В сложный путь

После теракта на Крымском мосту фуры с товарами народного потребления объезжают его, следуя на полуостров по новым территориям . В конце октября президент РФ установил в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях максимальный режим реагирования — военное положение . Из-за возникших серьезных рисков страховые компании повысили расценки на свои услуги для тех, кто пересекает эти регионы . Теперь стоимость защиты грузов, которые следуют в Крым, выросла почти вдвое . Об этом «Известиям» рассказал глава ассоциации «Грузавтотранспорт» Владимир Матягин. Хотя в других регионах страны стоимость этой услуги не изменилась, добавил он.

Дорогие товары, например строительную, бытовую технику, а также сигареты, компании вовсе отказываются страховать — их перевозчики «везут на свой страх и риск, увеличивая при этом цену транспортировки» , отметил Владимир Матягин. Проблемы возникают и со страховкой транспорта, ведь защита груза не распространяется на фуры. ОСАГО предприниматели получали до присоединения новых территорий, поэтому зона покрытия в документах ограничена 85 регионами , пояснил специалист. Плюс к этому страховые компании сейчас отказываются оформлять каско, которое действует и в новых регионах, добавил он. Эти факторы также давят на тарифы транспортировки, подчеркнул Владимир Матягин.

Туда и дорого Фото: ИЗВЕСТИЯ/Джано Геловани

Но, как заверил эксперт, бизнес не жаловался на такую ситуацию, перевозчики понимают: в условиях военного положения траты оправданы. По словам Владимира Матягина, все дополнительные расходы, скорее всего, скажутся на стоимости продукции, которую предприниматели перевозят . Он не уточнил, насколько.

«Известия» направили запросы в крупнейшие торговые сети на территории Крыма. Также издание обратилось к главе республики.

В ФАС «Известиям» сказали, что служба не мониторит, как меняется стоимость страхования грузов . Там добавили, что жалоб на завышение цен по таким полисам также не поступало.

8 октября стало известно о диверсии на Крымском мосту. Движение на нем ограничили, ремонтные работы будут идти вплоть до лета следующего года. Сразу после этого на Керченской переправе сформировался затор: фуры перевозили продукцию в Крым, их очередь составляла до 1 тыс. грузовых автомобилей. Для разгрузки этого направления Минтранс ограничил перечень товаров, которые можно везти через переправу. Среди них — скоропортящиеся и социально значимые продукты, лекарства. Транспорт с другими наименованиями повернул на объездной путь, который проходит через новые территории РФ.

Дорогие риски

Транзит по новым территориям может увеличить стоимость страхования грузов примерно на 50% , сказали «Известиям» в «Совкомбанк Страховании». Там объяснили, что цены будут выше, так как в присоединенных регионах сейчас переходный период (речь идет об их интеграции), а значит, риски выше. Инфраструктура в этих субъектах восстанавливается, а система контроля дорожного движения и обеспечения безопасности находится на стадии становления , отметили в компании. Надбавка за риск будет разумной, так как протяженность маршрута относительно небольшая — около 400 км, заключили в организации.

Туда и дорого Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В «Астро-Волге» также планируют поднять стоимость страхования из-за изменения пути следования , сказали «Известиям» в компании. Тарифы будут рассчитывать индивидуально, добавили в пресс-службе страховщика.

«Известия» направили запрос в ЦБ.

Военные риски — это стандартное исключение из покрытия, поэтому если такое страховое событие произойдет, то, согласно закону, выплата не полагается , сообщил «Известиям» источник на рынке страхования. Однако страховщики опасаются, что их всё равно обяжут компенсировать убытки, поэтому повышают цены на договоры, добавил собеседник издания.

Страхование грузов действительно может подорожать из-за изменения маршрута, движение более рискованно, однако это оправдано, считает главный научный сотрудник Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве РФ Сергей Орлов. По его словам, в дальнейшем этот объездной путь можно будет использовать параллельно с Крымским мостом. Но трассу следует обустроить: на ней до сих пор есть неотремонтированные участки, заметил эксперт.