Дело простоя: на границах с ЕС возникли очереди из грузовиков

На границах Белоруссии и России с европейскими странами образовались очереди из фур — перевозчики простаивают в ожидании перецепки грузов до десяти дней , рассказали «Известиям» в грузоперевозочных компаниях. Там уточнили, что самая напряженная ситуация на пункте пропуска «Каменный Лог – Мядининкай» на границе Белоруссии с Литвой: на 13 декабря в очереди свыше 1 тыс. грузовых машин. В числе причин задержек бизнес указал введение самого механизма перецепки, требующего дополнительного времени, саботаж со стороны погранслужб Польши и Литвы, а также сезонный рост грузопотока в декабре в преддверии праздников. Сроки доставки из Европы сегодня могут доходить до десяти дней, тогда как в декабре прошлого года они составляли 3–4 дня, отмечают перевозчики.

Десять дней ожидания

Самые протяженные заторы из грузовиков образовались на выезде из Белоруссии в направлении стран ЕС — в Польшу и Литву , рассказали «Известиям» в нескольких транспортных компаниях. Здесь фуры ожидают перецепки от семи до десяти дней , уточнили там.

— Погранслужбы Польши сейчас фактически саботируют свои обязанности по пропуску транспорта для перегрузки . Такое отношение приводит к незапланированным простоям на выезде российских фур из Белоруссии, — отметил генеральный директор «Рустранс-Спедишн» Кондратий Гайкевич.

Но самая напряженная ситуация сложилась на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Каменныи‌ Лог – Мядининкай» на границе Белоруссии и Литвы, уточнили в компании ПЭК. Согласно данным Госпогранкомитета Белоруссии на 13 декабря, в очереди стоят 1130 грузовиков . За сутки сопредельная сторона оформила 21% от нормы на пропуска — выехать смогли 104 фуры.

Фурменное безобразие Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Руководитель департамента организации перевозок Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Евгений Антипов подтвердил «Известиям», что на МАПП «Каменный Лог – Мядининкай» скопилось более 1 тыс. грузовиков на выезд из Белоруссии в Литву.

— Причина сложившейся на этом пункте ситуации в первую очередь заключается в саботаже со стороны таможенных органов Литвы, которые выполняют дневную норму пропуска транспортных средств через границу, согласованную с белорусской стороной, на 30–40% , — сообщил он.

Именно через этот МАПП проходит главный маршрут перевозок грузов между основной территорией России и Калининградской областью , уточнил Евгений Антипов. Литовские таможенники пристально следят, чтобы в российский регион не доставляли товары, подпадающие под санкционные ограничения Евросоюза. Поэтому транспорт тщательно досматривают, что и приводит к заторам, объяснил эксперт. Но с механизмом перецепки эти заторы не связаны, настаивают в АСМАП, так как перевозки в Калининградскую область не подпадают под запрет европейцев и эта процедура не требуется.

Очереди в обратном направлении — на въезд из Европы в страны Таможенного союза — чуть менее протяженные , сказал «Известиям» руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгений Дятлов.

— Там перевозчики ожидают перецепки от пяти до семи дней . А если доставлять грузы напрямую (не через Белоруссию), то самые большие заторы образовались на пунктах пропуска между Латвией и Россией — ожидание может составлять до семи дней , — уточнил Евгений Дятлов.

Фурменное безобразие Фото: РИА Новости/Владимир Горовых

Погранпереходы между Россией и Эстонией, РФ и Финляндией менее загружены, чем пункты пропуска на границе Белоруссии со странами ЕС, отметила директор подразделения «ПЭК: Global» Оксана Феоктистова. Но такая доставка занимает времени на 10–30% больше, добавила она.

— Сроки доставки из Европы сегодня могут доходить до 10 дней, тогда как в декабре прошлого года перевозка занимала 3–4 дня , — отметила Оксана Феоктистова.

В пресс-службе ФТС России отказались от комментариев. «Известия» также направили запросы в Минтранс и таможенные органы Белоруссии, Литвы и Польши.

Сезон и обстоятельства

Перевозчики называют одной из причин образования очередей из фур на границах введение механизма перецепки грузов . Это требует дополнительного досмотра, который занимает от семи до десяти часов , отметил директор департамента международной логистики «Аривист» Станислав Тобин.

— Всё это время перевозчик на сопредельной стороне ожидает, когда иностранную фуру пропустят для перегрузки или перецепки , — рассказал он.

С 10 октября правительство РФ ввело запрет на въезд фур европейских компаний на территорию страны, организовав перецепку грузов на границе. Аналогичную меру в отношении компаний из стран ЕС ввели власти Белоруссии еще в апреле. Сейчас транспорт из Европы следует до приграничного терминала, где происходит перегрузка товара на российские фуры или перецепка самих полуприцепов. Но запрет РФ в отношении западных перевозчиков не коснулся некоторых групп товаров — животных, продуктов питания, деревьев, растений, алкоголя, табака, лекарств .

Фурменное безобразие Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Ограничения на въезд европейских фур в РФ не распространяется на 92 товарные категории, уточнил руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгений Дятлов.

— На практике только 10% фур от ежедневного грузопотока заезжают на склады временного хранения для перегрузки, перецепки и таможенной очистки . Остальные товары европейские перевозчики доставляют напрямую по территории нашей страны, — пояснил он.

Очереди на границах, вероятно, спровоцировало и желание самих поставщиков заполнить склады заранее, до наступления Нового года, так как 8 января может появиться новый перечень с запретом на вывоз товаров из ЕС , добавил Кондратий Гайкевич. Кроме того, время простоя на границе на выезд из Таможенного союза увеличилось, так как европейская фура, когда привозит импортные товары, на обратную дорогу берет и прицеп с экспортным грузом , сказал эксперт.

— Ранее европейский транспортник доставлял груз до точки назначения в РФ и в обратном направлении ехал порожним. При этом он выставлял заказчику импорта ставку за порожний пробег как за груженый. Поэтому тарифы на одну перевозку из Европы у этих компаний в июне–августе росли. Новая схема слегка увеличила время простоя на границе, но у российских экспортеров появилось больше возможностей доставить грузы до европейских потребителей, — заключает Кондратий Гайкевич.