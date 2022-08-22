Кузовные заботы: для запрета на въезд фур из ЕС уже подготовлены исключения

Европейские фуры с «молочкой», пищевой, медицинской и фармацевтической продукцией, алкоголем и другими товарами должны въезжать в Россию без перегрузки. В этом уверены производители и продавцы, которые направили такое предложение в Минсельхоз и вице-премьеру Андрею Белоусову. С 1 октября для большегрузов из ЕС вступает в силу запрет на пересечение российской границы. Отечественный бизнес будет вынужден забирать иностранную продукцию на границе, то есть заниматься перегрузкой или перецепкой. Логистика в итоге может стать более сложной и дорогой, что способно отразиться на себестоимости поставок, предупреждают эксперты.

Исключить из правил

С 1 октября власти планируют ввести запрет на движение по стране европейских фур с товарами — они не смогут пересекать границу РФ. Это ответная мера на санкции ЕС, которые в апреле закрыли границы для отечественных большегрузов. Первой отреагировала Белоруссия: страна запретила европейскому транспорту проезд по своей территории. С тех пор в Белоруссии европейские товары перегружают в отечественные фур либо перецепляют полуприцепы с продукцией. Исключения сделали лишь для транспорта с продовольствием, продукцией агропромышленного комплекса и лекарств.

Минсельхоз и Минпромторг готовят список товаров, с которыми фуры из ЕС смогут въезжать в Россию, избегая запрета. Речь идет о продуктах, которые могут испортиться или пропасть, если их будут перецеплять на границе. О том, что министерства прорабатывают перечень исключений, «Известиям» сказал источник в правительстве. Также это следует из писем производителей и торговли в Минсельхоз и вице-премьеру Андрею Белоусову. «Известия» ознакомились с ними.

Союзмолоко предложил министерству сельского хозяйства внести в этот список «молочку» (молоко, йогурт, сливочное масло, сыры и так далее), закваски и другие пищевые ингредиенты плюс клеи и краски для упаковки, а также оборудование для производства. Исполнительный директор организации Артем Белов уточнил «Известиям»: для этих категорий «вопрос перегрузки на границе очень чувствителен». Ведь часть из них требует соблюдения строгих условий хранения.

Он добавил, что новая процедура пропуска транспорта в Россию имеет существенные риски. У бизнеса нет уверенности, что перегрузка товаров из иностранных фур в отечественные позволит сохранить их качество и безопасность. Скоропортящаяся продукция должна максимально быстро достигать конечного пункта назначения. Если она будет неделю ждать перегрузки на таможне, в секторе существенно вырастут издержки и уровень отходов, что негативно отразится на экономике предприятия, добавил Артем Белов. Тем более с января по июнь цена грузоперевозок по европейским направлениям в среднем подскочила в почти в три раза: с €2,6–3,2 тыс. до максимум €8,5 тыс. за одно транспортное средство. Среднее время в пути увеличилось приблизительно на семь дней.

Кузовные заботы_2 Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Логистические проблемы, которые возникли у производителей и поставщиков, продолжаются, и такая ситуация сохранится как минимум до конца 2022 года, сказал «Известиям» зампредправления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

— Запрет на автоперевозку грузов по территории ЕС российским автотранспортом, ограничение транспортного сообщения с Калининградом транзитом через территорию Литвы и необходимость перецепки товаров на территории Белоруссии уже привели к росту стоимости транспортировки в четыре раза и к четырехкратному росту сроков поставок сырья и комплектующих, которые нужны для обеспечения населения продуктами питания, — уточнил специалист.

Вопрос цены

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила вице-премьеру Андрею Белоусову внесли алкоголь в список исключений. Перегрузка угрожает боем и повреждением продукции. Тем более что ритейл уже начал подготовку к новогодним праздникам. Торговля не хочет зимой столкнуться с высоким спросом, который не сможет удовлетворить. Уже не говоря о том, что продукция может подорожать: стоимость логистики из-за новых ограничений может вырасти на 50% плюс к этому увеличится время ожидания транспорта на границе. В такой ситуации возможен дефицит фур, уточнил в письме АКОРТ.

Минпромторг уже сформировал со своей стороны перечень исключений, отметили в министерстве.

— Под исключение планируется внести такие категории товаров, как продукция фармацевтической и медицинской промышленности, скоропортящиеся, а также требующие особых условий хранения грузы, — сказали в ведомстве. — Продукция пищевой промышленности, в том числе алкоголь, относится к компетенции Минсельхоза.

В Министерстве сельского хозяйства на запрос «Известий» не ответили, в аппарате вице-премьера Андрея Белоусова переадресовали вопросы в Минтранс. «Известия» запросили Министерство транспорта.

Представитель российской Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) сообщил «Известиям», что большинство товаров может безо всякого ущерба для их сохранности и качества перевозиться с перекупкой или перегрузкой в пути. Исключение следовало бы сделать лишь для очень ограниченных групп товаров.

— Например, скоропортящиеся продовольственные товары или медикаменты, т.е. товары, требующие особых условий перевозки. Однако алкоголь явно не относится к такой продукции, для которых перецепка или перегрузка противопоказаны, — добавил представитель ассоциации. — Стоимость доставки товаров после введения механизма перецепки должна даже снизиться.

Европейские перевозчики, которые занимают сейчас монопольное положение на рынке, установили крайне завышенные цены на свои услуги, добавил эксперт. А после появления перецепки по России грузы будут доставлять отечественные перевозчики. Они не смогут работать по тарифам, которые превышают уже сложившиеся на внутреннем рынке, так как предложение транспортных услуг намного превышает спрос.