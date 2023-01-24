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В Госдуме объяснили поправки об изменении порядка пересечения границы РФ

Депутат Москвичев: поправки о пересечении границы по записи коснутся только грузовиков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Поправки в закон о пересечении границы России в зарезервированные даты на автотранспорте коснутся только автомобилей для международных грузовых перевозок. Об этом во вторник, 24 января, заявил автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев.

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По его словам, новый порядок прохождения границы будет действовать только на тех пунктах пропуска, где очередь к подъезду составляет 10–15 дней.

«Там стоят живые люди в очереди, водители, ни туалетов, ни хлеба, ни мяса — ничего нет. Поэтому мы предложили такой вариант электронной очереди: заранее записываться — и к подъезду пунктов пропуска не будет очередей. Это касается только коммерческого грузового автомобильного транспорта, который допущен до международных автомобильных перевозок», — сказал Москвичев «Газете.ru».

Депутат добавил, что для резервирования пересечения государственной границы автомобилистам не потребуются никакие документы, так как зарезервировать дату и время водители смогут через государственную платформу информационной системы электронных перевозочных документов.

«Это приложение будет государственной системы, бесплатное. И вам выбьет эта программа, что 10-го в 11 часов 20 минут вы будете. Вы подъезжаете в 11:20, и вас таможня начинает проверять. Вы ни в очереди не стоите, нигде», — добавил автор законопроекта.

Ранее в этот день стало известно, что подготовлены поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», которые предложат гражданам возможность заранее резервировать дату и время пересечения российских границ на автомобиле. Данная мера коснется иностранных перевозчиков, граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства и других автовладельцев. Основные положения инициативы могут вступить в силу уже с 1 марта 2023 года.

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