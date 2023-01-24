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В Госдуме подготовили поправки к новым правилам пересечения границы на авто

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Глава комитета Государственной думы РФ по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев подготовил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», которые предложат гражданам возможность заранее резервировать дату и время пересечения российских границ на автомобиле. Об этом стало известно 24 января из соответствующего документа.

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«Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим по участкам автомобильных дорог в целях пересечения государственной границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ»,— говорится в документе.

Согласно идее Москвичева, водителям предлагается подготовить специальный перечень документов, которые потребуются для резервирования. Правительство в свою очередь обеспечит условия для комфортных стоянок машин вдоль дорог у пунктов пропуска через границу. На них должны будут обустроить бесплатные туалеты, мусорные баки и освещение.

Резервировать дату и время водителям предложат через государственную платформу информационной системы электронных перевозочных документов, процедура будет бесплатной. Также будут выделены отдельные категории транспорта, которые смогут проезжать без очереди.

Такие правила могут вступить в силу с 1 марта 2023 года.

8 января член Общественной палаты РФ, вице-председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов рассказал, что в холодное время года проще всего оспорить штраф за пересечение сплошной линии разметки. Он отметил, что его рекомендации будут полезны лишь в том случае, когда пересечение сплошной было единственной ошибкой водителя.

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