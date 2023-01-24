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Песков опроверг слухи о якобы возможном запрете на выезд из страны

Песков призвал ознакомиться с разъяснениями поправок к правилам выезда за границу на авто
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Фото: ТАСС/Невар Виталий
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление системы бронирования даты на выезд грузовых автомобилей из страны не связано с якобы какими-то планами властей закрыть границу. Об этом он рассказал 24 января в ходе брифинга.

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«Нет, в кремле не обсуждается. Ну и по тексту были даны разъяснения, можно из них и исходить», — рассказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Москва ввести запрет на выезд из страны.

Ранее в этот день стало известно, что подготовлены поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», которые предложат гражданам возможность заранее резервировать дату и время пересечения российских границ на автомобиле. Данная мера коснется иностранных перевозчиков, граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства и других автовладельцев. Основные положения инициативы могут вступить в силу уже с 1 марта 2023 года.

Автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев объяснил, что конкретно предлагается изменить. По его словам, поправки о зарезервированных датах коснутся только автомобилей для международных грузовых перевозок. Москвичев также добавил, что новый порядок прохождения границы будет действовать только на тех пунктах пропуска, где очередь к подъезду составляет 10–15 дней.

До этого, 19 января, появилась информация о том, что на российских погранпунктах пропуска автомобилей появилось электронное бронирование очереди, которое позволит сократить время ожидания проезда через границу. По мнению разработчиков, созданная ими система кардинально ускорит время прохождения границы и повысит пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска (МАПП).

15 декабря стало известно, что на границах Белоруссии и России с европейскими странами образовались очереди из фур: перевозчики простаивают в ожидании перецепки грузов до 10 дней. Самые протяженные заторы из грузовиков образовались на выезде из Белоруссии в направлении стран Евросоюза (ЕС) — в Польшу и Литву. Согласно данным Госпогранкомитета Белоруссии на 13 декабря, в очереди стояло 1130 грузовиков. За сутки сопредельная сторона оформила 21% от нормы на пропуска — выехать смогли 104 фуры.

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