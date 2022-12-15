На границах со странами ЕС возникли очереди из российских грузовиков
На границах Белоруссии и России с европейскими странами образовались очереди из фур — перевозчики простаивают в ожидании перецепки грузов до десяти дней, рассказали «Известиям» 15 декабря в грузоперевозочных компаниях.
Самые протяженные заторы из грузовиков образовались на выезде из Белоруссии в направлении стран Евросоюза (ЕС) — в Польшу и Литву. Здесь фуры ожидают перецепки 7—10 дней, уточнили в компаниях.
Наиболее напряженная ситуация сложилась на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Каменный Лог – Мядининкай» на границе Белоруссии и Литвы, уточнили в компании «ПЭК». Согласно данным Госпогранкомитета Белоруссии на 13 декабря, в очереди стоят 1130 грузовиков. За сутки сопредельная сторона оформила 21% от нормы на пропуска — выехать смогли 104 фуры.
Руководитель департамента организации перевозок Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Евгений Антипов подтвердил «Известиям», что на МАПП «Каменный Лог – Мядининкай» скопилось более 1 тыс. грузовиков на выезд из Белоруссии в Литву.
Гендиректор «Рустранс-Спедишн» Кондратий Гайкевич также заявил о саботаже погранслужбами Польши обязанностей по пропуску транспорта для перегрузки.
Очереди в обратном направлении — на въезд из Европы в страны Таможенного союза — чуть менее протяженные, сказал «Известиям» руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгений Дятлов.
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Дело простоя: на границах с ЕС возникли очереди из грузовиков