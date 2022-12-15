Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Харькове
Мир
Небензя обратил внимание на рискованное положение Европы из-за действий Запада
Армия
Российские военные отбили неоднократные атаки националистов на стратегические позиции
Мир
В Британии рассказали о попытках обеспечить Украине преимущество в противостоянии РФ
Спорт
Сборная Франции победила Марокко и стала вторым финалистом ЧМ-22
Мир
ФРС повысила учетную ставку и пообещала дальнейший ее рост
Мир
Полиция применила слезоточивый газ на беспорядках после матча Франция–Марокко
Спорт
Макрон перед матчем сборной Франции на ЧМ-22 призвал к уважению соперников
Общество
Прокурор запросил шесть лет колонии бойцу ММА Новоселову
Мир
Эстонский суд решит вопрос о депортации Конощенка в США в течение 60 дней
Мир
Мужчина в Канаде осужден за смертельное ДТП с украинской беженкой
Экономика
Канада восстановила санкции в отношении турбин для «Северного потока»

На границах со странами ЕС возникли очереди из российских грузовиков

0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На границах Белоруссии и России с европейскими странами образовались очереди из фур — перевозчики простаивают в ожидании перецепки грузов до десяти дней, рассказали «Известиям» 15 декабря в грузоперевозочных компаниях.

Уровни топлива: грузоперевозчики сообщили о росте цен на дизель
Как это скажется на логистическом рынке и стоимости продуктов в магазинах

Самые протяженные заторы из грузовиков образовались на выезде из Белоруссии в направлении стран Евросоюза (ЕС) — в Польшу и Литву. Здесь фуры ожидают перецепки 7—10 дней, уточнили в компаниях.

Наиболее напряженная ситуация сложилась на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Каменный Лог – Мядининкай» на границе Белоруссии и Литвы, уточнили в компании «ПЭК». Согласно данным Госпогранкомитета Белоруссии на 13 декабря, в очереди стоят 1130 грузовиков. За сутки сопредельная сторона оформила 21% от нормы на пропуска — выехать смогли 104 фуры.

Руководитель департамента организации перевозок Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Евгений Антипов подтвердил «Известиям», что на МАПП «Каменный Лог – Мядининкай» скопилось более 1 тыс. грузовиков на выезд из Белоруссии в Литву.

Гендиректор «Рустранс-Спедишн» Кондратий Гайкевич также заявил о саботаже погранслужбами Польши обязанностей по пропуску транспорта для перегрузки.

Очереди в обратном направлении — на въезд из Европы в страны Таможенного союза — чуть менее протяженные, сказал «Известиям» руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгений Дятлов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дело простоя: на границах с ЕС возникли очереди из грузовиков

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022