На границе РФ внедрена система электронного бронирования очереди для машин
На российских погранпунктах пропуска автомобилей появилось электронное бронирование очереди, которое позволит сократить время ожидания проезда через границу. Об этом 19 января сообщила пресс-служба концерна «Телематика», который разработал для Министерства транспорта РФ это цифровое решение.
По мнению разработчиков, единая система бронирования очереди кардинально ускорит время прохождения границы и повысит пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска (МАПП). Для физических и юридических лиц услуга будет предоставляться бесплатно.
После прохождения регистрации на портале системы бронирования очереди водителю нужно будет выбрать свободную дату и время для проезда. Подтверждение будет направлено на электронную почту и через СМС-оповещение. Также воспользоваться сервисом будет возможно через сайт госуслуг или по прибытии в МАПП, взяв талон с QR-кодом у оператора.
«Заблаговременная регистрация не только повысит комфорт прохождения границы, но и сократит время ожидания на МАПП минимум на 25%, так как все будут приезжать к назначенному часу. Первый электронный пункт уже начал свою работу на российско-литовской границе «МАПП — Чернышевское». В перспективе планируется масштабировать технологическое решение на остальные международные пункты пропуска на территории России», — сообщил гендиректор компании «Софт Телематика» Дмитрий Казаринов.
15 декабря стало известно, что на границах Белоруссии и России с европейскими странами образовались очереди из фур: перевозчики простаивают в ожидании перецепки грузов до 10 дней. Самые протяженные заторы из грузовиков образовались на выезде из Белоруссии в направлении стран Евросоюза (ЕС) — в Польшу и Литву. Согласно данным Госпогранкомитета Белоруссии на 13 декабря, в очереди стояло 1130 грузовиков. За сутки сопредельная сторона оформила 21% от нормы на пропуска — выехать смогли 104 фуры.