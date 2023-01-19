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На границе РФ внедрена система электронного бронирования очереди для машин
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На границе РФ внедрена система электронного бронирования очереди для машин

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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder
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На российских погранпунктах пропуска автомобилей появилось электронное бронирование очереди, которое позволит сократить время ожидания проезда через границу. Об этом 19 января сообщила пресс-служба концерна «Телематика», который разработал для Министерства транспорта РФ это цифровое решение.

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По мнению разработчиков, единая система бронирования очереди кардинально ускорит время прохождения границы и повысит пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска (МАПП). Для физических и юридических лиц услуга будет предоставляться бесплатно.

После прохождения регистрации на портале системы бронирования очереди водителю нужно будет выбрать свободную дату и время для проезда. Подтверждение будет направлено на электронную почту и через СМС-оповещение. Также воспользоваться сервисом будет возможно через сайт госуслуг или по прибытии в МАПП, взяв талон с QR-кодом у оператора.

«Заблаговременная регистрация не только повысит комфорт прохождения границы, но и сократит время ожидания на МАПП минимум на 25%, так как все будут приезжать к назначенному часу. Первый электронный пункт уже начал свою работу на российско-литовской границе «МАПП — Чернышевское». В перспективе планируется масштабировать технологическое решение на остальные международные пункты пропуска на территории России», — сообщил гендиректор компании «Софт Телематика» Дмитрий Казаринов.

15 декабря стало известно, что на границах Белоруссии и России с европейскими странами образовались очереди из фур: перевозчики простаивают в ожидании перецепки грузов до 10 дней. Самые протяженные заторы из грузовиков образовались на выезде из Белоруссии в направлении стран Евросоюза (ЕС) — в Польшу и Литву. Согласно данным Госпогранкомитета Белоруссии на 13 декабря, в очереди стояло 1130 грузовиков. За сутки сопредельная сторона оформила 21% от нормы на пропуска — выехать смогли 104 фуры.

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