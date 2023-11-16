Ушли в пропуск: РФ готовит ответ на закрытие КПП со стороны Финляндии

Россия проработает ответные меры в связи с решением правительства Финляндии закрыть часть контрольно-пропускных пунктов на границе . Об этом «Известиям» сообщили в посольстве РФ в стране. Дипломаты отметили: действия Хельсинки вызывают беспокойство у Москвы, и РФ ожидает детальных разъяснений от МИД Финляндии. Правительство республики обусловило запреты интересами национальной безопасности, обвинив Россию в попытках расшатать внутреннюю обстановку в их стране , переправляя туда нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки. Москва отвергает подобные утверждения . Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что этот шаг Финляндии создаст дополнительные проблемы в регионе. Эксперты при этом подчеркивают, что северная республика фактически идет по пути прибалтийских стран , постепенно разрывая связи с Россией.

Какие КПП на границе решили закрыть

Финляндия объявила о закрытии с 18 ноября четыре своих КПП на границе с Россией . 16 ноября премьер-министр страны Петтери Орпо отметил, что речь идет о трех пограничных пунктах, находящихся рядом с Ленинградской областью («Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра»), и об одном — с Карелией («Ниирала»). В МВД пояснили, что этот режим останется в силе до 18 февраля 2024 года. Работу продолжат расположенные на севере страны пункты «Вартиус», «Куусамо», «Салла» и «Райя-Йоосеппи», а также железнодорожный пункт пропуска «Вайниккала».

В посольстве РФ в Финляндии негативно отреагировали на очередные ограничения финских властей. Дипломаты сообщили «Известиям», что Москва проработает ответные меры .

— Решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства. Ожидаем разъяснений МИД Финляндии относительно практических аспектов реализации данного решения. Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, в том числе исходя из данной информации , — заявили в посольстве.

Пограничный пункт Нуйямаа Фото: Global Look Press/IMAGO/Vesa Moilanen

Решение финских властей основывается на утверждении, что Россия якобы намеренно помогает нелегальным беженцам с Ближнего Востока пересекать границу с Финляндией для дестабилизации обстановки в стране. « Мы знаем, что пограничные органы России помогают недалеко от границы этим приезжим », — заявил 15 ноября президент Финляндии Саули Ниинисте. Ранее полковник Главного штаба пограничной службы Финляндии Микко Лехмус отмечал, что за последнее время значительно возросло количество тех, кто просит убежища у финской стороны. По его словам, въехать в Финляндию через российскую границу, в частности, пытаются выходцы из Йемена, Ирака и Сомали.

Так, Хельсинки сообщали, что на этой неделе к ним обратились около 60 человек с просьбой об убежище, а на прошлой неделе — 71 . По данным портала Yle, с августа к утру 16 ноября через восточную границу прибыли в общей сложности 313 просителей убежища, а за первое полугодие прошения на восточной границе подали 327 человек.

Россия обвинения Финляндии отвергает , а сообщения о том, что Москва якобы намеренно провоцирует ситуацию с беженцами в МИД РФ назвали дезинформацией.

— Если это делается для того, чтобы придать некую большую стабильность в регион, эффект будет ровно противоположный. Это привнесет лишь дополнительные проблемные вопросы , — сказала «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление, что финская сторона выбрала путь сознательного дистанцирования от прежнего доброго уровня и характера двусторонних отношений с Москвой.

Пострадают русские и финны

Закрытие четырех КПП — не единственная мера, предпринятая руководством Финляндии для усложнения пересечения границы со стороны России. С 15 ноября действует полный запрет на передвижение на велосипедах через границу. В Хельсинки объяснили это тем, что значительная часть соискателей убежища из третьих стран прибывает к восточной границе на велосипедах. В посольстве РФ, в свою очередь, выразили надежду, что с учетом времени года и погодных условий данные меры не существенно повлияют на поездки россиян. Кроме того, в сентябре стало известно, что Финляндия, как и другие пограничные с РФ страны, ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами из-за санкций ЕС .

Резкое ухудшение политических отношений с Россией началось после вступления страны в НАТО . Финляндия подала заявку в мае 2022-го и ровно через год официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Уже в начале 2023 года Финляндия начала возведение забора на границе с Россией. В октябре правительство РФ объявило о прекращении соглашения о содействии приграничному сотрудничеству. Новые недружественные шаги Финляндии — следствие усиления зависимости от США и их союзников по НАТО, считает политтехнолог Сергей Григорьев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Надо осознавать, что Финляндия стала абсолютно несамостоятельным марионеточным государством, которое управляется либо Соединенными Штатами, либо Великобританией . И такие действия для государства никогда не приносили пользу, — заявил он «Известиям». — Финляндию может ожидать экономическая стагнация, поскольку европейские рынки для нее закрыты (она там особо не нужна, у них есть все свое). Хорошим рынком сбыта была Россия и дружественные ей страны. Финляндия сама себе перекрыла кран.

К слову, глава эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар сообщил 16 ноября, что его страна также готова частично или полностью закрыть пункты пропуска на границе с Россией.

Уровень политических отношений России и Финляндии все больше напоминает российско-прибалтийские отношения примерно пять лет назад, сказал «Известиям» президент ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

— Раньше я, как и абсолютное большинство экспертов по этому направлению, исходили из того, что после распада СССР пути Эстонии, Латвии и Литвы и Финляндии принципиально разошлись. То, что Финляндия за последние полвека смогла себя зарекомендовать как прагматичное дружественное государство, должно было гарантировать некий необратимый эффект. Такая была логика . И в 1990-е годы эту иллюзию поддерживали, — отметил эксперт. — Сейчас Финляндия дошла до уровня антироссийской риторики Прибалтики примерно пятилетней давности . Хотя Прибалтика ушла вперед (там обсуждаются вопросы депортации русских), рано или поздно эта ситуация может произойти и в Финляндии — там большая русская диаспора.

К слову, финская журналистка Лена Хитанен считает, что меры на границе уже могут навредить не только русским, живущим в Финляндии, но и самим финнам, причем прямо сейчас.

Фото: TASS/EPA/MAURI RATILAINEN

— Для граждан Финляндии это означает, что нам придется ездить в Россию, например, в Выборг за покупками, через Стамбул на самолете. Это нелепо , — заявила она «Известиям». — Но больше всех страдают русские, живущие в Финляндии. Некоторые из них уже сейчас могут рассматривать возможность переезда в Россию. Страна не может позволить себе потерять их — они работают на таких важных позициях, как водители автобусов, врачи, медсестры .

Русскоязычная диаспора Финляндии считается крупнейшей в стране — около 93,5 тыс. человек. К концу июля 2023 года на российско-финской границе зафиксировали почти 1 млн пересечений, половина из которых пришлась на граждан РФ.