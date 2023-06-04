Стеномания: Варшава строит барьер на границе с Белоруссией

Польша продолжает ухудшать условия для внешнеэкономической деятельности транспортных предприятий Белоруссии и России. С 1 июня Варшава ввела полный запрет на перемещение через границу белорусских и российских фур, прицепов и полуприцепов. Компаниям из ЕС также теперь нельзя осуществлять на польской территории перецепку белорусских и российских прицепов. А на въезд в страны ЕС тягачей, зарегистрированных на территории Белоруссии и России, действует уже более года. Подробности — в материале «Известий».

Двери закрываются

Отгораживаться от РФ и Белоруссии Польша начала в ноябре 2021 года. Первым шагом в этом направлении стало распоряжение по закрытию самого большого на тот момент пограничного перехода между Польшей и Белоруссией Кузница – Брузги. В качестве повода польские чиновники выставили тот факт, что этим переходом пытались воспользоваться тысячи мигрантов из стран третьего мира, штурмовавшие ЕС с белорусской территории. А спустя год с лишним, 10 февраля 2023 года приостановил свою работу и погранпереход Бобровники – Берестовица, на который легла основная нагрузка после закрытия Кузницы. Польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьски объяснил этот шаг «важными интересами государственной безопасности».

Затем было объявлено о серьезных ограничениях на пересечение погранперехода Кукурыки – Козловичи, которым пользуются грузовые фуры. Польские власти постановили, что этим переходом могут следовать лишь те машины, которые зарегистрированы в странах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (EAT) и в государствах, входящих в соглашение о Европейском экономическом пространстве, и в Швейцарской Конфедерации. В результате этого нововведения пострадали, например, казахстанские перевозчики, не входящие ни в одну из этих категорий. Ограничение на их передвижение принесло миллионные убытки. Пришлось производить на границе перецеп — а это делает доставку груза более дорогой и длительной.

Очередь грузовых автомобилей на контрольно-пропускном пункте Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Наблюдатели отмечают, что даже те погранпункты, которые еще разрешены к использованию, нарочито замедлили свою работу. Так, польская сторона в единственном оставшемся пункте пропуска для большегрузов Кукурыки – Козловичи минувшей весной оформляла лишь около 55% грузовиков от нормы. Через пункт пропуска Брест – Тересполь в Польшу ежесуточно въезжали около тридцати машин — из семидесяти положенных. Водители большегрузов, направляющихся со стороны Польши, вынуждены были сутками стоять в многокилометровых очередях для въезда в Белоруссию. Грузоперевозчики жаловались не только на длительное ожидание, но и на неорганизованность движения фур вблизи польского КПП Кукурыки. При этом официально польские службы утверждали, что время ожидания якобы составляет не более десяти часов. Но водители обвиняют польские власти во лжи.

Назло Москве и Минску

В интернете сейчас можно найти видео с многокилометровыми очередями из фур на польской границе. Причем действия Варшавы оказались «обоюдоострыми» — они нанесли вред не только фирмам из стран СНГ, но и самим полякам. «Решение польских властей закрыть пункты пропуска на границе с Белоруссией вызвало большое недовольство у представителей польского бизнеса. Особенно у тех компаний, которые занимаются грузоперевозками. Скорее всего, это негативно скажется на рейтинге польских властей — ведь данное решение противоречит основным интересам не только грузоперевозчиков, но и всей польской экономики. Польские предприниматели точно его не одобряют», — отмечает оппозиционный польский политолог Матеуш Пискорский.

Информационное агентство БелТа весной подготовило репортаж с границы. Находившиеся там водители большегрузов рассказали журналистам о том, что приходится стоять там по трое суток и больше. По словам водителей, даже если пережидать это время в приграничных населенных пунктах, то всё равно приходится очень трудно — ведь зачастую там нет ни специально оборудованных стоянок, ни туалетов. «Десять лет работаю дальнобойщиком, но такого никогда не было», — пожаловался один из водителей. Другой водитель, белорус Валерий отметил: «Кого-то пропускают, кого-то разворачивают». Валерий предположил, что это зависит от настроения польских пограничников и таможенников.

Очередь дальнобойщиков на пограничном контроле Фото: Youtube.com/Информационное агентство БелТА

Обходной путь через Литву оказался немногим легче. 16 марта в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии сообщили, что в течение месяца литовская сторона пропускала на свою территорию только 50% грузовиков от обычной нормы. Легковушки также оформлялись с существенными задержками. Как отметили в ГПК, власти Литвы 16 февраля «в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с Беларусью по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу — и тем самым взяли на себя ответственность за создание очередей в пунктах пропуска по обе стороны». Например, через наиболее загруженный пункт пропуска на литовском направлении Мядининкай (сопредельный белорусскому Каменному Логу) сейчас ежесуточно в страны ЕС въезжает около 30% грузовых фур и легковых авто от нормы.

30 мая министерство внутренних дел Польши объявило о новом шаге, направленном на ограничение грузопотока между государствами. С 1 июня действует полный запрет на перемещение через белорусско-польскую границу всех видов белорусских и российских грузовых автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов. Въезд на территорию стран Евросоюза тягачей, зарегистрированных в Белоруссии и России, запрещен еще с апреля 2022 года — на что Москве и Минску пришлось ответить зеркально. «Нововведение польской стороны запрещает субъектам хозяйствования Европейского союза осуществлять перецепку белорусских и российских транспортных средств. Перегрузка товаров пока останется актуальной, только эта операция более затратна как по временным, так и финансовым критериям. Это, в свою очередь, еще больше усугубит положение дел европейского бизнеса», — отметили белорусские таможенники.

Зона контроля Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко

В Минске пообещали ответить на очередной недружественный шаг Варшавы. «На эти меры в обязательном порядке последует асимметричный ответ. При этом нами будут в максимально возможной степени учтены интересы простых поляков, вынужденных страдать из-за волюнтаризма своего правительства, и в максимальной — интересы наших граждан», — сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз. Он добавил: «Мы заявляли ранее, что польское руководство своими руками создает всё новые препятствия и нечеловеческие условия для граждан Беларуси и Польши, а также перевозчиков всего евразийского пространства. На нем лежит вся вина за антигуманные последствия таких шагов».

Хуже стало самим же полякам

Пресс-секретарь белорусского МИДа указал на то, что польское руководство планомерно реализует комплекс конфронтационных шагов, направленных на провокацию осложнений и эскалацию ситуации в регионе. «В этой связи очередные манипуляции с пересечением границы были для нас ожидаемы. Решения правительства Польши также показывают, что базовые права человека, в том числе право на свободу передвижения, на деле для них ничего не значат», — заявил дипломат, подчеркнув, что предпринимаемые в отношении Минска «попытки шантажа и давления всегда будут обречены на провал». По словам Анатолия Глаза, складывается впечатление, что польский правящий режим «настолько уверовал в свою исключительность и безнаказанность, что уже в открытую говорит о своем превосходстве и не способен выстраивать диалог с соседями».

В свою очередь, в Минтрансе РФ 30 мая сообщили, что вводимый с 1 июня Польшей запрет на проезд российских и белорусских автотранспортных средств по своей территории не окажет влияния на сроки доставки товаров в импортном и экспортном направлениях. «В прошлом году подобный запрет в отношении российских и белорусских автоперевозчиков уже был введен органами Евросоюза. Успешный опыт реализации механизма перецепки/перегрузки, введенный в качестве ответной меры в России с 10 октября прошлого года, позволяет в полной мере обеспечить доставку необходимого объема и перечня товаров, следующих через границу», — отметили в министерстве, добавив, что шаг Польши «носит больше политический, чем практический характер».

18 мая председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев обратился в правительство РФ с предложением запретить грузоперевозчикам из Польши проезд по территории РФ. Он предложил, чтобы с вводом таких ограничений поляки могли въезжать в РФ только до ближайшего к границе терминала для перецепки груза на российские фуры. По словам депутата, он обсудил свое предложение с представителями МИДа, Минтранса и аппарата правительства. Госдума своим голосованием одобрила соответствующий проект обращения к правительству. Доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Владимир Скалкин в ходе круглого стола в МИЦ «Известия» на тему «Запрет на въезд: к чему приведет решение Польши закрыть границу для российских грузовиков?» отметил, что решения Варшавы бьют в первую очередь по ней же самой.

Заседание Государственной Думы РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Скалкин отметил, что из России в Польшу поступали сырье, кухонное оборудование, холодильники, продукты сельского хозяйства и другие важные для жизни товары. Эффектом же от введенных польскими властями новых ограничительных мер и ответа со стороны Москвы станет потеря рабочих мест в стране. «Жизнь поляков станет хуже в большей степени, чем жизнь россиян, которые могут усилить производство за счет импортозамещения и торговли с Китаем, то есть инфляция в России должна быть гораздо меньше, чем в Европе», — сказал Скалкин. Он не исключил проведения в Польше массовых акций протеста тех, кто страдает от ограничения товарооборота с Россией и Польшей.