В Госдуме предложили запретить фурам из Польши проезд по РФ

Правительство РФ попросили подготовить запрет на движение автомобильного грузового транспорта из Польши по территории России. Соответствующее обращение в кабмин направил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев. Об этом «Известиям» рассказал сам депутат.

«Срочно, с 1 июня прошу, чтобы правительство РФ внесло поправки в постановление №1728 (об ограничении для иностранных автомобильных компаний осуществлять перевозки по России. — Ред.), запрещающие польским автотранспортным компаниям выполнять импортно-экспортные грузоперевозки по территории РФ. Пусть приезжают на границу РФ, до ближайшего таможенного терминала, и выгружают груз или перецепляют его на наши фуры», — сказал депутат.

Эта мера может быть введена в ответ на захват школы при посольстве РФ в Варшаве 29 апреля, отметил депутат.

Утром 29 апреля польские власти начали процедуру изъятия здания школы при посольстве РФ в Варшаве силовым методом. Они дали время до 19:00 мск субботы сотрудникам, чтобы покинуть помещение. Посольство РФ в Польше сочло действия польских властей противоправными. Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала действия польской стороны «наглыми» и нарушающими Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Она пообещала жесткую реакцию российской стороны.

Кроме запрета предлагается ввести повышенную стоимость дизельного топлива при заправке польских фур на АЗС в России — аналогично введенной еще весной прошлого года меры в Белоруссии для всех европейских перевозчиков, пояснил Евгений Москвичев. Заправлять фуры польских перевозчиков стоит по ценам в 1,5–2 раза выше обычных российских, считает депутат.

По словам Москвичева, указанные инициативы он уже обсуждал с коллегами из Минтранса, МИДа и аппарата правительства и заручился их поддержкой.

«Известия» направили запросы в указанные органы исполнительной власти и в пресс-службу правительства.

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Грузовой фронт: фурам из Польши предложили запретить проезд по РФ