Минпромторг РФ поддержал запрет на въезд для фур из ЕС

Минпромторг России поддерживает идею о запрете фурам из Евросоюза (ЕС) въезда в РФ. Об этом сказали «Известиям» в ведомстве в среду, 25 мая.

Исключения сделают лишь для продовольствия, лекарств, медицинской продукции и гуманитарных грузов. В министерстве допустили, что российские производители и поставщики могут перецеплять фуры на границе с РФ. По такому сценарию действуют в Белоруссии.

«Если это будет, например, как у белорусских коллег, когда тягач будет довозить фуру непосредственно до места назначения по перецепке, то здесь, я думаю, большой проблемы логистической не будет. По части номенклатуры у нас и не стоит вопрос, например, по гуманитарным грузам, по медицинской продукции, по фарме или продовольствию», — сказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

В Минпромторге «Известиям» пояснили: окончательное решение по логистике может вступить в силу после того, как появится четкое понимание — приграничная инфраструктура к нему готова. Плюс будет обеспечен беспрепятственный провоз таких категорий, как гуманитарные грузы, фармацевтическая продукция и продовольствие.

Ранее восемь ассоциаций, объединяющих производителей продуктов питания, написали письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не вводить запрет, писал «Коммерсант» 18 апреля. Желательно, чтобы фуры из Европы ехали до места назначения в России без остановки и перевалки груза: это затрудняет доставку скоропортящихся продуктов, говорили «Известиям» в «Русбренде» 21 апреля.

Минтранс же на очередном совещании по вопросу проезда европейских фур 17 мая поддержал планы по введению для них запрета на въезд в РФ, писали «Известия».

18 мая Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) на своем сайте сообщала, что представители Минпромторга, ФТС и Минсельхоза выступали против введения запрета на въезд европейских фур. Глава Минпромторга в середине мая также сообщал журналистам, что его ведомство видит риски для бизнеса при запрете въезда грузовиков из ЕС.