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Польше предрекли забастовки рабочих из-за запрета на въезд грузовиков РФ

Доцент Финуниверситета Скалкин: в Польше ожидаются забастовки рабочих из-за запрета на въезд грузовиков РФ
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Фото: Global Look Press/Petrov Sergey
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В Польше ожидаются забастовки рабочих из-за решения правительства страны о запрете на проезд грузовиков из России и Белоруссии. Такое мнение в четверг, 1 июня, выразил доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Владимир Скалкин в ходе круглого стола в МИЦ «Известия» на тему: «Запрет на въезд: к чему приведет решение Польши закрыть границу для российских грузовиков?»

По словам эксперта, главными «экономическими жертвами» в ситуации станут Евросоюз и сама Польша в частности. Скалкин отметил, что из Россию в Польшу поступали сырье, кухонные оборудование, холодильники, продукты сельского хозяйства и другие важные для жизни товары. Эффектом от запрета польских властей станет потеря рабочих мест в стране, подчеркнул он.

«Ожидаются забастовки рабочих. <...> Это касается не только Польши, но и всех стран ЕС, особенно восточной его части. Всё экономическое пространство Европы несет потери. <...> Жизнь поляков станет хуже в большей степени, чем жизнь россиян, которые могут усилить производство за счет импортозамещения и торговли с Китаем, то есть инфляция в России должна быть гораздо меньше, чем в Европе», — сказал Скалкин.

Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в свою очередь поделился мнением, что на европейском рынке можно ожидать «драку за работу». Он также добавил, что из-за ситуации с запретом европейских стран на проезд российских грузовиков перевозчики из РФ перестроились на новый процесс работы.

«Где-то к концу лета прошлого года мы стабилизировали работу, а к концу года мы уже показали положительную динамику, потому что мы переориентировались на Восток — Китай, Турцию, Иран и т.д.» — заметил он.

Грузовой фронт: фурам из Польши предложили запретить проезд по РФ
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29 мая министерство внутренних дел и администрация Польши выпустили распоряжение, согласно которому грузовые машины, автомобильные тягачи, прицепы, в том числе полуприцепы, составы транспортных средств, зарегистрированных в РФ и Белоруссии, не смогут пересечь границу с Польшей с начала лета. Постановление будет действовать до особого распоряжения.

В Минтрансе РФ назвали решение властей Польши политическим шагом. Также в ведомстве добавили, что запрет на проезд российских и белорусских автотранспортных средств по польской территории не окажет влияния на сроки доставки товаров в импортном и экспортном направлениях.

27 мая представитель налоговой палаты польского Люблина Михал Дерусь 27 мая заявил, что на границе Польши с Украиной и Белоруссией скопились огромные очереди грузовиков.

Ранее, 18 мая, председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев обратился в правительство РФ с предложением запретить грузоперевозчикам из Польши проезд по территории РФ. Предполагается, что с вводом таких ограничений полякам могут разрешить въезжать в РФ только до ближайшего к границе терминала для перецепки груза на российские фуры. По словам депутата, он уже обсуждал свое предложение с представителями МИДа, Минтранса и аппарата правительства.

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