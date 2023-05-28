На границе Польши с Украиной и Белоруссией скопилось около тысячи грузовиков

Представитель налоговой палаты польского Люблина Михал Дерусь 27 мая заявил, что на границе Польши с Украиной и Белоруссией скопились огромные очереди грузовиков.

«В субботу на выезд из Польши на Украину в Дорохуске стоит около тысячи грузовых автомобилей, что означает 45 часов ожидания», — рассказал он.

При этом отмечается, что на украинской стороне нет очереди грузовиков. В течение последней ночной смены на погранпереходе в Дорохуске было оформлено в обоих направлениях 640 грузовых автомобилей.

В Хребенном, где находится погранпереход для въезда на Украину, ожидают порядка 400 грузовиков — очередь составляет 25 часов. На украинской стороне стоит 60 автомобилей, ожидание въезда в Польшу — шесть часов. Во время последней смены на этом переходе было оформлено в общей сложности 242 грузовых автомобиля.

Ранее, 5 мая, польские грузоперевозчики перекрыли дорогу в Дорохуске Люблинского воеводства на границе с Украиной. Из-за этого образовалась пробка из нескольких сотен фур.