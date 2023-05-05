Польские перевозчики заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Польские грузоперевозчики перекрыли дорогу в Дорохуске Люблинского воеводства на границе с Украиной. Из-за этого образовалась пробка из нескольких сотен фур, сообщает в пятницу, 5 мая, местная администрация.

Уточняется, что блокирующие проезд водители требуют, чтобы для автомобилей, возвращающихся с Украины, ускорили фитосанитарный и ветеринарный контроль, а также восстановили систему разрешений для украинских перевозчиков, которая была отменена с началом российской спецоперации.

По словам пресс-секретаря палаты таможенного управления в Люблине Михала Деруса, возможности выехать из Польши ждут около 370 грузовиков. При этом, согласно данным украинской стороны, в электронной очереди зарегистрировано уже более 3200 фур.

«Из-за протеста перевозчиков очередь из выезжающих на Украину машин может растягиваться. Сейчас протестующие пропускают пять фур в час», — приводятся в сообщении слова Деруса.

Он добавил, что приоритет отдается машинам, которые перевозят опасные грузы.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) запретила с 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, при этом разрешив его транзит в другие страны Евросоюза (ЕС).

До этого, 28 апреля, Еврокомиссия договорилась со странами Восточной Европы ограничить экспорт в Евросоюз украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в обмен на отмену односторонних запретов на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины. Соглашения достигнуты с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией.

Польские компании, в свою очередь, фиксируют значительные убытки из-за отмены транспортных лицензий украинскими властями и решения Брюсселя отменить разрешения на въезд в ЕС.