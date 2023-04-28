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ЕК договорилась об ограничении экспорта в ЕС зерновых с Украины

Замглавы ЕК Домбровскис: Еврокомиссия согласовала ограничение экспорта в ЕС зерновых с Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Еврокомиссия (ЕК) договорилась со странами Восточной Европы ограничить экспорт в страны Евросоюза (ЕС) украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в обмен на отмену односторонних запретов на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом 28 апреля сообщил заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис.

Отмечается, что соглашения достигнуты с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией.

«Ключевые элементы соглашения: отмена национальных ограничений на импорт, введение исключительных предохранительных мер по четырем видам продукции — пшенице, кукурузе, рапсу и подсолнечнику, а также предоставление €100 млн помощи фермерам пяти пострадавших стран», — сообщил он в Twitter.

Незадолго до этого источник в ЕК пояснял, что под «исключительными предохранительными мерами», которые намерена была принять Еврокомиссия для помощи фермерам пострадавших от затоваривания украинском зерном стран, подразумевалось только введение квот на его ввоз.

Национальное зерно: Восточная Европа запрещает ввоз украинской пшеницы
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Ранее, 27 апреля, министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявлял, что страна может отменить запрет на ввоз продовольствия с Украины, если ЕС применит соответствующие инструменты. Телюс также сообщал, что запрет ввоза ряда сельскохозяйственных продуктов с Украины в ЕС должен быть введен до конца года.

Венгрия и Польша 15 апреля запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других киевских сельхозпродуктов на период до 30 июня. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

19 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала фермерам шести стран Европейского союза €100 млн за отмену запрета на импорт зерна с Украины. В ЕК подчеркнули, что в рамках принципа единого рынка и единого таможенного пространства ЕС необходимо придерживаться общего европейского подхода.

В тот же день стало известно, что Болгария также ввела временный запрет на ввоз украинского зерна, за исключением транзита. Помимо пшеницы, подсолнечника и кукурузы в запрещенный список вошли мед, сырое и сухое молоко, фрукты, овощи, яйца, курица, говядина, свинина и другие сельскохозяйственные продукты.

В МИД РФ 21 апреля отметили, что решение нескольких стран Европы о запрете импорта украинского зерна стало ударом для президента страны Владимира Зеленского.

До этого, 31 марта, страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что помимо Польши с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

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