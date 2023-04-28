ЕК договорилась об ограничении экспорта в ЕС зерновых с Украины

Еврокомиссия (ЕК) договорилась со странами Восточной Европы ограничить экспорт в страны Евросоюза (ЕС) украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в обмен на отмену односторонних запретов на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом 28 апреля сообщил заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис.

Отмечается, что соглашения достигнуты с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией.

«Ключевые элементы соглашения: отмена национальных ограничений на импорт, введение исключительных предохранительных мер по четырем видам продукции — пшенице, кукурузе, рапсу и подсолнечнику, а также предоставление €100 млн помощи фермерам пяти пострадавших стран», — сообщил он в Twitter.

Незадолго до этого источник в ЕК пояснял, что под «исключительными предохранительными мерами», которые намерена была принять Еврокомиссия для помощи фермерам пострадавших от затоваривания украинском зерном стран, подразумевалось только введение квот на его ввоз.

Ранее, 27 апреля, министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявлял, что страна может отменить запрет на ввоз продовольствия с Украины, если ЕС применит соответствующие инструменты. Телюс также сообщал, что запрет ввоза ряда сельскохозяйственных продуктов с Украины в ЕС должен быть введен до конца года.

Венгрия и Польша 15 апреля запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других киевских сельхозпродуктов на период до 30 июня. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

19 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала фермерам шести стран Европейского союза €100 млн за отмену запрета на импорт зерна с Украины. В ЕК подчеркнули, что в рамках принципа единого рынка и единого таможенного пространства ЕС необходимо придерживаться общего европейского подхода.

В тот же день стало известно, что Болгария также ввела временный запрет на ввоз украинского зерна, за исключением транзита. Помимо пшеницы, подсолнечника и кукурузы в запрещенный список вошли мед, сырое и сухое молоко, фрукты, овощи, яйца, курица, говядина, свинина и другие сельскохозяйственные продукты.

В МИД РФ 21 апреля отметили, что решение нескольких стран Европы о запрете импорта украинского зерна стало ударом для президента страны Владимира Зеленского.

До этого, 31 марта, страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что помимо Польши с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.