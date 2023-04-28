В Польше назвали условие для отмены эмбарго на продукты Украины

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс 27 апреля заявил, что страна может отменить запрет на ввоз продовольствия из Украины, если Евросоюз (ЕС) применит соответствующие инструменты.

«Пока эмбарго будет действовать до конца урегулирования этих вопросов в ЕС. Если Евросоюз даст соответствующие инструменты, безопасные инструменты - то мы будем думать, а если не даст, то у нас есть свои, которые мы уже ввели», — сказал он в эфире телеканала Polsat.

Ранее, 24 апреля, Телюс заявил, что запрет ввоза ряда сельскохозяйственных продуктов с Украины в ЕС должен быть введен до конца года.

В МИД РФ 21 апреля отметили, что решение нескольких стран Европы о запрете импорта украинского зерна стало ударом для президента страны Владимира Зеленского.

Агентство Reuters сообщило, что министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии на переговорах с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом 20 апреля призвали ЕС временно запретить импорт молока и птицы с Украины.

19 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала фермерам шести стран Европейского союза €100 млн за отмену запрета на импорт зерна с Украины. В ЕК подчеркнули, что в рамках принципа единого рынка и единого таможенного пространства ЕС необходимо придерживаться общего европейского подхода.

В тот же день стало известно, что Болгария ввела временный запрет на ввоз украинского зерна, за исключением транзита. Помимо пшеницы, подсолнечника и кукурузы в запрещенный список вошли мед, сырое и сухое молоко, фрукты, овощи, яйца, курица, говядина, свинина и другие сельскохозяйственные продукты.

До этого, 15 апреля, Венгрия и Польша запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других киевских сельхозпродуктов на период до 30 июня. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

Между тем в Киеве выразили обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна. Однако глава налогкомитета ВР Украины Гетманцев выразил надежду на то, что благодаря поддержке со стороны ЕС будет достигнут компромисс в вопросе аграрного экспорта.

Польские фермеры неоднократно высказывали недовольство растущими поставками украинской продукции. Так, 12 апреля они заблокировали железнодорожные пути, по которым в страну въезжает зерно с Украины.

До этого, 31 марта страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что помимо Польши с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.