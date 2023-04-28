Реклама
Прямой эфир
Общество
В Курганскую область прибыл самолет Бе-200 ЧС для тушения пожаров
Мир
Посольство РФ заявило о русофобских настроениях на форуме в США
Мир
Байден забыл о поездке в Ирландию двухнедельной давности
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли дом в Артемовске после отказа жильцов уехать
Общество
Экономист рассказала о графике выплат пенсий в мае
Мир
В Германии уличили Киев в цензуре сообщений о боевых действиях
Армия
Расчеты «Торнадо-Г» и «Акаций» ликвидировали цели ВСУ в зоне СВО
Армия
Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ и уничтожили до 50 боевиков в ДНР
Мир
NYT заявила о признании ВСУ превосходства российских войск
Мир
Байдена обвинили в сокрытии положения дел на Украине
Армия
Экипажи танков Т-72Б3 уничтожили командный пункт ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Захарова высмеяла слова посла США о разногласиях с народом России
Экономика
В России не будут проводить отдельную реформу пенсионных накоплений
Сюжет:

В Польше назвали условие для отмены эмбарго на продукты Украины

Министр Телюс допустил отмену эмбарго Польши на продукты Украины при новых инструментах ЕС
0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс 27 апреля заявил, что страна может отменить запрет на ввоз продовольствия из Украины, если Евросоюз (ЕС) применит соответствующие инструменты.

«Пока эмбарго будет действовать до конца урегулирования этих вопросов в ЕС. Если Евросоюз даст соответствующие инструменты, безопасные инструменты - то мы будем думать, а если не даст, то у нас есть свои, которые мы уже ввели», — сказал он в эфире телеканала Polsat.

Национальное зерно: Восточная Европа запрещает ввоз украинской пшеницы
Заставит ли это ЕС пересмотреть подходы к сделке и отношениям с Россией

Ранее, 24 апреля, Телюс заявил, что запрет ввоза ряда сельскохозяйственных продуктов с Украины в ЕС должен быть введен до конца года.

В МИД РФ 21 апреля отметили, что решение нескольких стран Европы о запрете импорта украинского зерна стало ударом для президента страны Владимира Зеленского.

Агентство Reuters сообщило, что министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии на переговорах с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом 20 апреля призвали ЕС временно запретить импорт молока и птицы с Украины.

19 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала фермерам шести стран Европейского союза €100 млн за отмену запрета на импорт зерна с Украины. В ЕК подчеркнули, что в рамках принципа единого рынка и единого таможенного пространства ЕС необходимо придерживаться общего европейского подхода.

В тот же день стало известно, что Болгария ввела временный запрет на ввоз украинского зерна, за исключением транзита. Помимо пшеницы, подсолнечника и кукурузы в запрещенный список вошли мед, сырое и сухое молоко, фрукты, овощи, яйца, курица, говядина, свинина и другие сельскохозяйственные продукты.

До этого, 15 апреля, Венгрия и Польша запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других киевских сельхозпродуктов на период до 30 июня. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

Между тем в Киеве выразили обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна. Однако глава налогкомитета ВР Украины Гетманцев выразил надежду на то, что благодаря поддержке со стороны ЕС будет достигнут компромисс в вопросе аграрного экспорта.

Польские фермеры неоднократно высказывали недовольство растущими поставками украинской продукции. Так, 12 апреля они заблокировали железнодорожные пути, по которым в страну въезжает зерно с Украины.

До этого, 31 марта страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что помимо Польши с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023