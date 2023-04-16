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Венгрия временно запретила импорт сельхозпродуктов с Украины

Глава Минсельхоза Надь: Венгрия запретила импорт сельхозпродукции с Украины до 30 июня
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Венгрия запретила импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины до 30 июня 2023 года. Об этом 15 апреля заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

«Правительство (Венгрии. — Ред.) привержено отстаиванию интересов венгерского фермерского сообщества, поэтому в отсутствие значимых мер ЕС оно временно, подобно Польше, запрещает импорт зерна и масличных культур, а также ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на Украине или поступающих оттуда, в Венгрию», — приводит его слова пресс-служба министерства.

Министр пояснил, что продолжение текущих рыночных процессов нанесет серьезный ущерб венгерскому сельскому хозяйству. Поэтому необходимо принять чрезвычайные меры.

Согласно заявлению минсельхоза Венгрии, запрет будет действовать до 30 июня 2023 года. Венгрия ожидает, что до этого срока Евросоюз (ЕС) примет меры по поддержке европейских аграриев и пересмотрит правила беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины.

Венгерское правительство поддерживает венгерских фермеров и защищает венгерское сельское хозяйство, подчеркнул Надь.

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Ранее в этот день этот власти Польши запретили ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины раскритиковало решение Польши запретить ввоз в страну украинской продукции.

До этого, 9 апреля, министр сельского хозяйства страны Иштван Надь сообщил, что Будапешт усилит контроль за транзитными перевозками украинского зерна через территорию Венгрии. По его словам, зерно «в беспрецедентных количествах оседает в государствах-членах, граничащих с Украиной», что негативно отражается на сбыте продукции местных фермеров.

До этого, 31 марта страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что помимо Польши с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

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