Венгрия ужесточит контроль над транзитными перевозками украинского зерна

Будапешт усилит контроль за транзитными перевозками украинского зерна через территорию Венгрии. Об этом в субботу, 8 апреля, заявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь.

По его словам, зерно «в беспрецедентных количествах оседает в государствах-членах, граничащих с Украиной», что негативно отражается на сбыте продукции местных фермеров.

«Для исправления ситуации премьер-министры Венгрии, Польши, Словакии и Румынии, а также президент Болгарии обратились к председателю Европейской комиссии в совместном письме с просьбой немедленно принять меры для устранения неустойчивой ситуации, вызванной увеличением импорта зерна с Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Венгрии.

Для реализации инициативы венгерские власти планируют внедрить электронную систему управления дорожным движением, а также временно возобновить пошлины и количественные ограничения на импорт вышеуказанных грузов.

Министр подчеркнул, что Венгрия продолжит ужесточать контроль над импортом, при этом особое внимание будет уделяться транзитным партиям для гарантии их вывоза из страны.

7 апреля фермеры в Румынии провели акции протеста в Бухаресте и других городах страны с требованием к властям защитить их от импорта дешевых зерновых с Украины. Отмечается, что участники манифестаций на тракторах и другой сельскохозяйственной технике приехали к государственным учреждениям. В протестах участвуют около 7 тыс. человек.

Недовольны поставками украинского зерна и фермеры в Болгарии. Ранее в этот день местные фермеры также объявили акцию протеста против поставок украинского зерна. Они требуют, чтобы действие регламента Евросоюза о беспошлинном импорте сельскохозяйственных товаров с Украины не продлевалось для Болгарии и Румынии.

4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что поставки зерна с Украины снизились в 5–6 раз. По его словам, большая доля украинского зерна проходит через страну транзитом. Премьер отметил, что теперь опустевшие польские хранилища освободились для местного зерна. Бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий даже предложил полностью запретить ввоз в страну украинских продуктов питания.

31 марта страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что помимо Польши с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.