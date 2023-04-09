Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия ужесточит контроль над транзитными перевозками украинского зерна
Мир
Экс-советник Пентагона предрек исчезновение Украины как государства к концу 2023 года
Мир
Последний прокурор Нюрнбергского процесса Бен Ференц умер в возрасте 103 лет
Общество
В результате обстрела Ясиноватой два человека погибли и 14 пострадали
Наука и техника
Ковальчук указал на провальные попытки США выяснить состав сплава российского РД-180
Общество
Закрытые после рейда силовиков бары в Санкт-Петербурге не открылись на выходных
Армия
Рядовой Ильясов вовремя сбил дрон с боеприпасом и спас подразделение
Мир
В крупнейшем порту Франции загорелось семь лодок
Интернет и технологии
Китайский поисковик Baidu подал в суд на Apple
Мир
Захарова указала на попытки Запада сделать из обвиняемой в убийстве Татарского жертву
Мир
На Западе рассказали об опасности утечки разведданных для Украины
Мир
Сирия выпустила три ракеты в сторону Израиля
Армия
Боец ВС РФ вытащил раненого товарища из-под обстрела украинских националистов
Сюжет:

Венгрия ужесточит контроль над транзитными перевозками украинского зерна

0
Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Будапешт усилит контроль за транзитными перевозками украинского зерна через территорию Венгрии. Об этом в субботу, 8 апреля, заявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь.

По его словам, зерно «в беспрецедентных количествах оседает в государствах-членах, граничащих с Украиной», что негативно отражается на сбыте продукции местных фермеров.

«Для исправления ситуации премьер-министры Венгрии, Польши, Словакии и Румынии, а также президент Болгарии обратились к председателю Европейской комиссии в совместном письме с просьбой немедленно принять меры для устранения неустойчивой ситуации, вызванной увеличением импорта зерна с Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Венгрии.

Для реализации инициативы венгерские власти планируют внедрить электронную систему управления дорожным движением, а также временно возобновить пошлины и количественные ограничения на импорт вышеуказанных грузов.

Министр подчеркнул, что Венгрия продолжит ужесточать контроль над импортом, при этом особое внимание будет уделяться транзитным партиям для гарантии их вывоза из страны.

Вопрос зерном: как украинская пшеница вытесняет с рынка Европы румынскую и болгарскую
И смогут ли протестные акции фермеров в восточноевропейских странах изменить политику Брюсселя

7 апреля фермеры в Румынии провели акции протеста в Бухаресте и других городах страны с требованием к властям защитить их от импорта дешевых зерновых с Украины. Отмечается, что участники манифестаций на тракторах и другой сельскохозяйственной технике приехали к государственным учреждениям. В протестах участвуют около 7 тыс. человек.

Недовольны поставками украинского зерна и фермеры в Болгарии. Ранее в этот день местные фермеры также объявили акцию протеста против поставок украинского зерна. Они требуют, чтобы действие регламента Евросоюза о беспошлинном импорте сельскохозяйственных товаров с Украины не продлевалось для Болгарии и Румынии.

4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что поставки зерна с Украины снизились в 5–6 раз. По его словам, большая доля украинского зерна проходит через страну транзитом. Премьер отметил, что теперь опустевшие польские хранилища освободились для местного зерна. Бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий даже предложил полностью запретить ввоз в страну украинских продуктов питания.

31 марта страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что помимо Польши с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023